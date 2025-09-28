Un destino ideal para aventureros: la ciudad argentina que se destaca por ser el epicentro del turismo motorhome

Cada vez más turistas se animan a recorrer rutas, descubrir nuevos paisajes y vivir la experiencia de hospedarse sobre ruedas. Para quienes buscan naturaleza y aventura, hay una capital que reúne todas las condiciones ideales para este tipo de viajes.

Turismo en motorhome. Foto: Unsplash.

El turismo en motorhome viene creciendo con fuerza y se convirtió en una opción favorita para quienes buscan aventura y libertad. Cada vez más viajeros eligen la experiencia de recorrer rutas, descubrir paisajes y hospedarse sobre ruedas. Una tendencia que combina naturaleza, comodidad y un espíritu rebelde en expansión.

En ese contexto, hay una ciudad de Argentina que se destaca como la capital del turismo en motorhome, gracias a que ofrece las condiciones ideales para este tipo de viajes.

El destino de Argentina que se destaca por ser el epicentro del turismo motorhome

La capital misionera reafirmó su lugar como destino turístico al recibir la segunda edición de “Posadas Rodante”, un evento que unió motorhomes, naturaleza, cultura y hospitalidad a orillas del Paraná.

Entre el 8 y el 14 de septiembre, el Complejo Costa Sur fue sede de la Expo Motorhome 2025, una propuesta que ya se ganó un lugar de referencia dentro del calendario nacional para quienes disfrutan del turismo rodante.

Durante toda la semana, el público pudo disfrutar de una agenda variada que incluyó gastronomía típica, espectáculos artísticos, recorridos guiados, talleres prácticos y hasta observaciones astronómicas.

El gran momento llegó el fin de semana del 13 y 14, cuando decenas de motorhomes se instalaron en el predio y abrieron sus puertas para mostrar innovaciones y dialogar con fabricantes y proveedores.

Un destino que impulsa el turismo motorhome

El escenario frente al río volvió a mostrar su potencial: servicios diseñados especialmente para estos viajeros —electricidad, descarga de aguas, sanitarios, duchas y espacios de pernocte con vista al Paraná— lo posicionan como un sitio ideal para quienes buscan confort y descanso en ruta.

Los números respaldan este crecimiento: solo en julio ingresaron más de 170 motorhomes a la ciudad, con un promedio de 9 ingresos diarios y picos de hasta 15 durante los fines de semana. Cada visita se traduce en movimiento económico para la ciudad, ya que los viajeros consumen combustible, hacen compras, prueban la gastronomía local y participan de actividades culturales.

La expo no solo convocó a turistas argentinos de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos, sino también a visitantes de Brasil, Paraguay y Uruguay. Además, la participación de fabricantes nacionales y empresas de accesorios le dio un carácter profesional, convirtiendo al evento en un espacio de encuentro entre el disfrute y los negocios.

El éxito de esta segunda edición confirma una tendencia: Posadas ya no es solo un lugar de paso, sino un destino elegido en sí mismo. Con infraestructura preparada, hospitalidad y propuestas culturales que complementan la riqueza natural de Misiones, la ciudad se consolida como epicentro del turismo rodante en el nordeste argentino.