La icónica provincia que esconde la primera Ruta del Motorhome de Argentina: un recorrido de ensueño ideal para estas vacaciones

Este circuito atraviesa escenarios naturales imponentes, conecta pueblos y ofrece paradas estratégicas para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía local y la vida al aire libre. Una experiencia distinta para descubrir la provincia desde otra mirada.

La Ruta del Motorhome, Cordoba. Foto: Córdoba Turismo.

Viajar en motorhome es sinónimo de libertad, y en Argentina existe una ruta única pensada especialmente para quienes eligen este estilo de aventura. Ubicada en una provincia icónica por sus paisajes y su identidad turística, la Ruta del Motorhome propone un recorrido que combina naturaleza, pueblos pintorescos y caminos escénicos, con infraestructura adaptada para disfrutar del viaje sin apuros y en contacto permanente con el entorno.

La Ruta del Motorhome, un recorrido de ensueño

Se trata de un circuito turístico que posiciona a Córdoba como la primera provincia argentina en contar con un corredor pensado específicamente para motorhomes y casas rodantes.

La Ruta del Motorhome, Cordoba. Foto: Córdoba Turismo.

La propuesta apunta a impulsar el turismo itinerante y a reforzar el perfil de la provincia como un destino elegido por quienes disfrutan viajar sobre ruedas, con libertad y contacto directo con los paisajes.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “la Ruta del Motorhome es una apuesta estratégica de la provincia para abrir nuevas formas de recorrer Córdoba, brindando servicios seguros, gratuitos y de calidad en distintas localidades. Esto nos permite potenciar economías regionales y acompañar a un segmento turístico que crece año a año”.

Una propuesta única en Argentina

La Ruta del Motorhome conecta a las localidades cordobesas mediante un trazado que incluye puntos de asistencia equipados con servicios esenciales para motorhomes:

Agua potable

Carga de agua

Descarga de aguas grises y negras.

Espacios señalizados y accesibles

Todos los servicios se ofrecen de manera gratuita y son el resultado del trabajo articulado entre la Agencia Córdoba Turismo, municipios y comunas, junto con prestadores privados. La iniciativa busca fomentar el turismo itinerante, impulsar las economías locales y brindar mejores condiciones a quienes eligen recorrer la provincia viajando sobre ruedas.

La Ruta del Motorhome, Cordoba. Foto: Córdoba Turismo.

Los primeros 10 puntos ya operativos

Estos son los puntos de asistencia que ya se encuentran disponibles para los viajeros:

Almafuerte – Complejo Piedras Moras Comuna de Amboy – Plaza Vélez Sarsfield Salsacate – Camping Municipal Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos Villa Tulumba – Balneario Municipal Serrezuela – Polideportivo Municipal Achiras – Oficina de Turismo Los Reartes – Camping de Motorhome “Las Acacias” Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol La Granja – Camping La Toma

Estos diez puntos forman parte de la etapa inicial del trazado, que continuará ampliándose hasta integrar más de veinte localidades en toda la provincia, lo que permitirá consolidar una red cada vez más completa y accesible para los viajeros en motorhome.

La Ruta del Motorhome, Córdoba. Video Córdoba Turismo.

Capitani agregó: “Cada punto que inauguramos fortalece la red provincial y ofrece nuevas oportunidades para que los viajeros disfruten de Córdoba. Es un proyecto que nació del trabajo conjunto con municipios, comunas y el sector privado, y que seguirá creciendo”.

La puesta en marcha de la Ruta del Motorhome representa un paso significativo para seguir posicionando a Córdoba como un destino innovador, diverso y preparado para recibir nuevas modalidades de turismo.