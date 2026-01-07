Festival de la Cosecha de la Lavanda: fecha, lugar y actividades

Un evento que propone detenerse, observar, escuchar y conocer el recorrido completo de esta planta aromática, desde su cultivo hasta la destilación del aceite esencial.

Si buscás experiencias sensoriales, productos artesanales y conexión con la naturaleza estas vacaciones, la Patagonia te ofrece una oportunidad única.

Se trata de un recorrido violeta que perfuma el verano patagónico: el Festival de la Cosecha de la Lavanda en Villa Llanquín.

Con destilaciones en vivo, actividades y una gastronomía regional exquisita, Lavandas del Limay celebra en febrero de 2026 una experiencia sensorial que invita a reconectar con la tierra a orillas del río Limay.

En Villa Llanquín, Río Negro, cuando la lavanda alcanza su punto justo, Lavandas del Limay abre sus tranqueras para celebrar uno de los encuentros más lindos del calendario del verano que este año será de dos fines de semana, el 14 y 15, y 21 y 22.

Desde su cultivo hasta la destilación del aceite esencial, el festival propone una clase abierta sobre producción sustentable y saberes de la tierra.

Actividades del evento

Quienes acudan al evento, podrán disfrutar de visitas guiadas donde se pueden ver más de 17 variedades de lavanda y hasta adquirir ejemplares en el vivero del lugar.

Asimismo, habrá una gran variedad de productos artesanales para aprovechar: cosmética natural, aromaterapia, alimentos, objetos y regalería elaborados a partir de la protagonista del evento, la lavanda.

Con mesas al aire libre y un paisaje único, también se puede disfrutar de la Casa de Té del parque que ofrece propuestas gastronómicas pensadas para acompañar el entorno.

