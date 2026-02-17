El pueblito bonaerense que enamora a los jubilados:

Diego Gaynor, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @licpiter

Si sos de los que busca un destino alejado de los clásicos pueblitos como Tomás Jofré o Carlos Keen, Diego Gaynor es el ideal para los jubilados para una escapada de fin de semana.

Este pueblito está ubicado a 1 hora y 20 de la Ciudad de Buenos Aires y este rincón de Exaltación de la Cruz tiene naturaleza, historia y propuestas gastronómicas para disfrutar de un rico almuerzo.

Diego Gaynor, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @exaltaciondelacruz_1735

Nacido en los alrededores de la estación del Ferrocarril Central Argentino, el pueblo sigue conservando su esencia ferroviaria. En la actualidad, su estación se convirtió en un museo.

El lugar tiene locales gastronómicos donde se pueden encontrar bebidas y sándwiches elaborados en el momento. Además, este pueblito es un punto de encuentro de ciclistas y ciudadanos que recorren el lugar en busca de tranquilidad y naturaleza.

Pueblo Diego Gaynor. Foto: X/gui10road

La gastronomía de Diego Gaynor

Las parrillas y pastas caseras que ofrece el pueblo son el principal atractivo para las personas de buen comer. Los visitantes pueden disfrutar de deliciosos cortes de carne, empanadas, pastas y postres clásicos.

Costillar al asador, matambre de cerdo al limón y escabeches caseros son los platos que más salen. Además, disponen de un menú con diez variedades de postres. Este restaurante está abierto solo los fines de semana y feriados, con reserva previa y si el clima ayuda.

Pueblo Diego Gaynor. Foto: X/gui10road

Además, en el pueblito Diego Gaynor también hay otros sitios donde se pueden degustar ravioles de queso azul y salmón, sorrentinos, ojo de bife y entraña, acompañados por salsas y guarniciones caseras. También requieren reserva.

Cómo llegar al pueblito Diego Gaynor

En auto:

Desde CABA tomar la Panamericana (ramal Pilar) hasta la Ruta 8.

Seguir hasta el kilómetro 91 y agarrar el desvío hacia Diego Gaynor.

El trayecto es de 99 kilómetros y dura cerca de 2 horas, dependiendo del tráfico.

En tren: