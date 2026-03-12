Buenos Aires entre las mejores ciudades del mundo Foto: Foto generada con IA

La reconocida revista británica Time Out presentó su nuevo ranking anual con las 50 mejores ciudades del mundo en 2026, basado en la opinión de más de 24.000 residentes y el análisis de especialistas en cultura, calidad de vida y experiencias urbanas. En esta edición, Buenos Aires volvió a destacarse y reafirmó su presencia global entre los destinos más vibrantes del planeta.

Según el informe, la capital argentina obtuvo el puesto 43, consolidándose como una de las metrópolis más atractivas de Sudamérica gracias a su mezcla única de tradición, vida cultural, gastronomía y una identidad urbana que sigue evolucionando.

Por qué Buenos Aires sigue entre las ciudades top del mundo

Time Out destacó que el valor de Buenos Aires está en su resiliencia cultural: una capacidad particular para conservar su esencia mientras incorpora tendencias globales. A diferencia de otras urbes que se reinventan por completo, la identidad porteña combina modernidad y raíces históricas, logrando una personalidad que seduce a locales y turistas.

Fin de semana de paseos en Buenos Aires. Foto: Freepik.

1. Barrios que marcan tendencia

La ciudad fue reconocida también por áreas puntuales que hoy funcionan como polos culturales y gastronómicos:

Villa Devoto : elegido entre los barrios más “geniales” del mundo por su ambiente residencial moderno y su creciente oferta de cafés, bares y espacios culturales.

San Telmo y la calle Defensa: destacada entre las más cool del planeta por su combinación de arquitectura histórica, mercados, arte urbano y propuestas gastronómicas emergentes.

Estas zonas representan la nueva cara de Buenos Aires: un equilibrio entre pasado, presente y futuro que refuerza su atractivo global.

El impacto del Mundial 2026: un año clave para la ciudad

Otro factor que potenció la visibilidad internacional de Buenos Aires es el año del Mundial, que trae consigo un movimiento cultural y turístico extraordinario. Según Time Out, la ciudad se convierte en un punto de encuentro global, con eventos, celebraciones y una energía urbana difícil de igualar.

Durante estos meses, Buenos Aires no solo recibe visitantes: también se transforma. Calles emblemáticas, plazas y corredores gastronómicos viven una renovación impulsada por la demanda turística, lo que contribuye al dinamismo que observan quienes participan en la encuesta global.

Avenida Corrientes, un emblema porteño. Foto: Instagram @palermeando

La presencia latinoamericana en el ranking

Buenos Aires fue una de las ocho ciudades de América Latina incluidas entre las mejores del mundo, junto con:

Ciudad de México

Guadalajara

Río de Janeiro

São Paulo

Lima

Medellín

Bogotá

Este protagonismo regional confirma que Latinoamérica atraviesa un momento de fuerte valorización cultural y urbana a nivel global.

Cómo quedó el Top 10 mundial en 2026

El ranking global estuvo encabezado por ciudades que combinan innovación, calidad de vida y experiencias culturales de alto nivel:

Melbourne Shanghái Edimburgo Londres Nueva York Ciudad del Cabo Ciudad de México Bangkok Seúl Tokio

Buenos Aires, más vigente que nunca

Más allá de su puesto en el ranking, el informe confirma que Buenos Aires sigue siendo una ciudad con personalidad propia, capaz de conectar con visitantes y residentes por igual. Su gastronomía de renombre, su escena cultural activa, la diversidad de sus barrios y su particular energía urbana la mantienen firmemente entre las capitales imprescindibles del mundo.