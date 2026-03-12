Un barrio de Buenos Aires se transforma por 3 días. Foto: Facebook Ciudad Jardín Informa

Buenos Aires tiene una infinidad de barrios y circuitos para descubrir. Si nos alejamos un poco de la ciudad, el conurbano también guarda rincones con mucha historia y encanto. Uno de ellos es Ciudad Jardín Lomas del Palomar, un barrio completamente verde y pintoresco que, tal como indica su nombre, se caracteriza por sus calles arboladas y su ambiente tranquilo.

Además de haber sido hogar de muchos artistas, este sitio conserva una identidad muy particular: sus calles llevan nombres de flores y de aviadores, lo que le da un aire distintivo y casi de pequeño pueblo dentro del Gran Buenos Aires.

Calle Tipas, Ciudad Jardín. Foto: X @PobreAngelito2

Ciudad Jardín cumple años: el plan perfecto de fin de semana

Para quienes quieran conocer este barrio —o para los propios vecinos que quieran recorrerlo— este fin de semana será una ocasión especial. El lugar celebra sus 82 años y la Municipalidad de Tres de Febrero lo festeja con una serie de eventos que se realizarán desde el viernes 13 (de 18 a 00 h) hasta el domingo 15 de marzo (de 12 a 00 h). Las actividades tendrán lugar en la Plaza de los Aviadores, ubicada en la intersección de Boulevard San Martín y De los Jacarandaes.

Durante las jornadas, que serán al aire libre, se podrá disfrutar de la gastronomía de distintos food trucks, recorrer la tradicional feria de artesanos, ver shows de música en vivo y participar de propuestas recreativas. Además, será una buena oportunidad para conocer el diseño urbanístico del barrio, rodeado de árboles centenarios y flores, y visitar el “Paseo Los Piojos”, un espacio creado para homenajear a la banda de rock nacional Los Piojos.

Cortes de calles en Ciudad Jardín por los festejos del aniversario

Desde el municipio también informaron que, para facilitar la organización del evento, las calles Wernicke y Boulevard San Martín estarán cerradas al tránsito desde el jueves 12 a las 18 hasta el lunes 16 de marzo a las 7.

Cortes de calles en Ciudad Jardín por los festejos del aniversario. Foto: Municipalidad de Tres de Febrero.

Cronograma por el aniversario de Ciudad Jardín

Cronograma por el aniversario de Ciudad Jardín. Foto: Municipalidad de Tres de Febrero.

Cronograma de bandas

Sábado 14 de marzo

18 h – Eduardo Barlesi (rock/blues)

19.30 h – Pumpy y los Imanes (rock)

20.30 h – Diego Frenkel (rock)

22 h – Entre Perros (rock)

23 h – Diego Acosta (DJ)

Domingo 15 de marzo

16 h – Buenos Tiempos (rock)

17 h – Colosmica (rock)

18 h – Hilario Proserpio (rock)

19 h – Banda de Jazz Municipal (jazz)

20 h – Brooks (rock)

21 h – Todo Aparenta Normal (rock)

22 h – Bautivacx (DJ)

Cronograma por el aniversario de Ciudad Jardín. Foto: Municipalidad de Tres de Febrero.

Entre flores, plantas y aviadores: el barrio de Buenos Aires que es un verdadero “jardín”

Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero, se distingue por una identidad histórica muy marcada y un fuerte perfil residencial, atravesado por la vegetación, las calles arboladas y un diseño urbano pensado para promover la calma, el paseo y el contacto cotidiano con la naturaleza. El lugar cuenta con un trazado orgánico, circular e irregular de sus calles.

Uno de los rasgos más llamativos del barrio es la elección de los nombres de sus calles, señalizadas con carteles en tronco de madera. Muchas de ellas remiten directamente a flores o plantas, en sintonía con el espíritu verde del lugar, con ejemplos como De los Paraísos, De los Geranios o De las Margaritas, entre tantas otras.

Ciudad Jardín, Palomar. Foto: Instagram @ciudad_jardin_paseo_comercial

Pero esa no es la única particularidad. Varias arterias y pequeños monumentos también rinden homenaje a figuras relevantes de la historia de la aviación. Un caso emblemático es Aviador Wernicke, la calle que conecta la plaza central con la estación Martín Coronado. Esta impronta aérea se explica por la cercanía del Colegio Militar, un espacio clave en la formación de las fuerzas armadas y, en especial, de la aviación argentina.

Además, el barrio conserva espacios cargados de historia, como El Palomar y el Ombú, escenarios clave y testigos de la Batalla de Caseros de 1852. A ese pasado se suma un fuerte espíritu artístico y musical, ya que fue cuna e inspiración de numerosos músicos y creadores, entre ellos Gustavo Santaolalla, los integrantes de Arco Iris, Ciro Martínez y Los Piojos, los miembros de Sumo, Ennio Iommi y el bailarín Jorge Donn, quienes encontraron en su paisaje una fuente permanente de inspiración.

Barrio Ciudad Jardín. Foto: Google Maps.

Entre sus espacios más emblemáticos se destacan la Plaza del Avión, Plaza Plate, la calle De las Tipas, el Colegio Militar de la Nación, el Teatro Helios, el Boulevard San Martín, el Colegio Alemán, la heladería Auguri y la cervecería Tipas.