Barker y Villa Cacique: el rincón serrano poco conocido de Buenos Aires ideal para una escapada de fin de semana. Foto: Instagram / villacaciquebarker.turismo | Imagen mejorada con IA para Canal26.com.

A pocas horas de viaje de Buenos Aires existe un destino serrano que combina naturaleza, historia industrial y turismo rural. Se trata de la región formada por Barker y Villa Cacique, dos pequeñas localidades ubicadas dentro del sistema serrano de Sistema de Tandilia.

Este rincón del partido de Benito Juárez se convirtió en un destino ideal para quienes buscan escapadas diferentes: caminatas por sierras antiguas, cavernas naturales, paisajes rurales y la posibilidad de conocer el llamado “pueblo de las frambuesas”.

Barker y Villa Cacique, en Benito Juárez (Buenos Aires). Foto: Instagram / villacaciquebarker.turismo.

Un paisaje serrano con historia

Durante gran parte del siglo XX, la vida de la región estuvo ligada a la industria cementera de Loma Negra, fundada por el empresario Alfredo Fortabat. La planta llegó a ser uno de los principales motores económicos del lugar y generó empleo para cientos de familias.

Con el paso de los años, la actividad disminuyó y el desafío para las comunidades fue encontrar nuevas formas de desarrollo. Así nació un proyecto productivo basado en el cultivo de frutos rojos que transformó el perfil turístico de la zona.

Hoy, las plantaciones de frambuesas y arándanos forman parte de la identidad local y cada verano se celebran durante la Fiesta Provincial de la Frambuesa, un evento que reúne gastronomía regional, música y actividades culturales.

Barker y Villa Cacique, en Benito Juárez (Buenos Aires). Foto: Instagram / villacaciquebarker.turismo.

Trekking, cuevas y aventura en las sierras

Más allá de la historia productiva, el gran atractivo del lugar es su entorno natural. Las sierras de Tandilia, una de las formaciones geológicas más antiguas de la Argentina, ofrecen senderos ideales para el trekking y la exploración.

Uno de los recorridos más conocidos es el que atraviesa la Cuchilla de las Águilas, desde donde se pueden observar cerros emblemáticos como La Juanita y El Sombrerito, además de extensas praderas y formaciones rocosas que dan al paisaje una apariencia única.

Durante el recorrido también aparecen grietas naturales, cavernas y pequeños aleros formados por la erosión de la roca, que generan un escenario perfecto para quienes buscan aventura y contacto directo con la naturaleza.

Barker y Villa Cacique, en Benito Juárez (Buenos Aires). Foto: Instagram / villacaciquebarker.turismo.

En Villa Cacique, uno de los paseos más visitados es el camino que conduce al Cristo de la Sierra, ubicado en un punto elevado desde donde se obtiene una vista panorámica de toda la comarca.

Desde allí se observan las casas del pueblo, los bosques cercanos, las sierras onduladas y la silueta de la antigua planta cementera, que todavía forma parte del paisaje local.

Cómo llegar a Barker y Villa Cacique, en Benito Juárez

Ruta recomendada:

Salir de CABA por la Autopista Riccheri o Acceso Oeste según tu ubicación. Tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur. Pasar por ciudades como: En la zona de Benito Juárez tomar la Ruta Provincial 80 hacia Barker. Seguir las señales hasta Villa Cacique/Barker.

Las dos localidades están separadas por apenas 2 km.

Barker y Villa Cacique, en Benito Juárez (Buenos Aires). Foto: Instagram / villacaciquebarker.turismo.

La combinación de naturaleza, historia y turismo rural convirtió a Barker y Villa Cacique en una alternativa cada vez más elegida para escapadas de fin de semana desde la capital.

Entre caminatas por sierras antiguas, visitas a plantaciones de frambuesas y exploraciones en cavernas naturales, este rincón bonaerense ofrece una experiencia diferente a pocos kilómetros de la ciudad.