Reprograman el Festival de Globos Aerostáticos: cuándo se realiza uno de los eventos más esperados de Buenos Aires
El simple hecho de hablar de globos aerostáticos nos transporta a Capadocia, emblema mundial de esta atracción. Sin embargo, Buenos Aires no se queda atrás porque muy pronto llega Buenos Aires Flota, un festival para disfrutar la experiencia al máximo. ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo uno de los eventos más esperados?
Aunque el Buenos Aires Flota estaba originalmente programado para el 1 de noviembre, el festival debió reprogramarse para el domingo 16 de noviembre porque gran parte de la provincia de Buenos Aires se vio afectada por intensas lluvias. A continuación, todos los detalles del evento.
Dónde se realiza Buenos Aires Flota, el Festival de Globos Aerostáticos más esperado
El festival “Buenos Aires Flota” se llevará a cabo en la ciudad de Mercedes, una localidad que, aunque más grande que un típico pueblo, conserva la calma y el encanto de las pequeñas ciudades. Durante el evento, el cielo se llenará de color, ofreciendo un espectáculo que promete sorprender a visitantes de todas las edades.
Es importante destacar que el espectáculo será únicamente visual desde la tierra, ya que los visitantes no podrán subirse a los globos aerostáticos, pero igualmente promete un despliegue de colores y formas que llenará de magia el cielo de Mercedes.
Cuándo se realiza el Buenos Aires Flota 2025
El próximo 16 de noviembre, la ciudad de Mercedes, a poco más de una hora de CABA, se llenará de magia con la llegada de “Buenos Aires Flota 2025”, el festival de globos aerostáticos que promete ser una experiencia única para toda la familia. Organizado por Flota Tour, el evento se llevará a cabo en el Parque Nuevo, transformando este espacio en el epicentro del entretenimiento y el espectáculo.
El festival se desarrollará de 15:00 a 23:00, con un programa variado de actividades. La jornada comenzará con la apertura de un parque de inflables, espectáculos y paseos temáticos, que incluirán una exposición de autos clásicos y un recorrido aeronáutico. También habrá opciones gastronómicas con food trucks y un beer garden.
El punto culminante de la tarde será el desfile de paramotores a las 17:00, seguido del inflado de los globos aerostáticos a las 18:00, sujeto a las condiciones climáticas. Al caer la noche, se realizará el “Night Glow”, un espectáculo visual donde los globos se iluminarán al ritmo de la música y luces, con la participación de DJs en vivo. La jornada cerrará con el concierto de la banda principal del festival a las 21:00.
Cómo llegar a Mercedes desde CABA
Entradas y precios
Las entradas ya están disponibles en Ticketek.com.ar. El Pase General tiene un costo de $20.000 por persona en preventa individual. Este pase incluye acceso a todas las actividades, desde shows en vivo hasta paseos temáticos y el espectáculo de globos. Los menores de 0 a 4 años ingresan gratis.
Además de los espectáculos centrales, el festival contará con atracciones únicas como “Mini Balloons” para fotos, “Drone Vision” y la posibilidad de ingresar al interior de algunos globos para una experiencia inmersiva. Cabe destacar que no se realizarán vuelos libres, ya que el evento se centra en un show visual con vuelos cautivos.
Cronograma del Festival de Globos Aerostáticos
- 13:00 hs Apertura de Puertas
- Food Trucks – Beer Garden
- Paseo de Artesanos y Productos Regionales
- Paseo de Autos Clásicos - Paseo Aeronáutico
- 15:00 hs Comienza el Festival
- Parque Inflable - Espectáculos circenses
- Drone Vision - Bandas en vivo
- Mini Balloons para sacarse las mejores fotos!
- Inmersión en los Globos (se puede entrar en los globos acostados para sacarse fotos)
- 16:30 hs Desfile de Paramotores (sujeto a clima)
- 17:00 hs Comienzan a inflarse los globos (sujeto a clima)
- 19:30 hs Night Glow (los globos brillan con sus luces al anochecer)
- DJ en vivo
- 20:30 hs Cierre del evento