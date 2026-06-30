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El pueblito que esconde un bosque petrificado de 65 millones de años y es ideal para visitar con el Tren Patagónico

En el corazón de la estepa rionegrina, este rincón argentino combina historia, naturaleza y tradición, convirtiéndolo en un destino clave para visitar estas vacaciones de invierno.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Entre el arroyo que forma un oasis en la estepa, el paso del tren patagónico y sus tradiciones, Valcheta ofrece postales únicas del sur rionegrino.
Entre el arroyo que forma un oasis en la estepa, el paso del tren patagónico y sus tradiciones, Valcheta ofrece postales únicas del sur rionegrino. Foto: Turismo RIo Negro
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A mitad de camino entre la costa y la meseta, Valcheta aparece como un punto estratégico en el sur de Río Negro. Conectada por el histórico Tren Patagónico, la localidad se posiciona como una escapada ideal para vacaciones de invierno, sobre todo para quienes buscan paisajes diferentes y menos masivos.

El gran imán es su bosque petrificado, considerado el más septentrional de la Patagonia. A pocos kilómetros del casco urbano, este sitio conserva troncos de árboles prehistóricos, similares a los pinos, que vivieron hace millones de años y hoy aparecen convertidos en piedra. Algunos superan los 30 metros de largo y muchos se mantienen en posición vertical.

Recorridos imperdibles en Valcheta

El área del Bosque Petrificado de Valcheta cuenta con senderos señalizados para recorrer a pie o en bicicleta. La experiencia se potencia con guías locales, que ayudan a reconstruir cómo era ese ecosistema hace millones de años.

Entre el arroyo que forma un oasis en la estepa, el paso del tren patagónico y sus tradiciones, Valcheta ofrece postales únicas del sur rionegrino. Foto: Turismo RIo Negro

Otro paseo clave es la Costanera del Arroyo Valcheta, un corredor verde que genera un microclima único en plena estepa. Allí se pueden hacer caminatas, observar aves y disfrutar del contraste entre el paisaje árido y la vegetación.

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Para obtener una vista integral, el Mirador Cerro de la Cruz ofrece un ascenso breve con recompensa: una panorámica de 360 grados del valle, el oasis y los alrededores. Además, el pueblo funciona como acceso a excursiones hacia la Meseta de Somuncurá, una de las zonas más misteriosas de la Patagonia.

Cultura viva y tradiciones del sur rionegrino

El perfil cultural de Valcheta se refleja en el Museo Provincial María Inés Kopp, uno de los más completos de la región. Su colección recorre desde minerales y fósiles marinos hasta huesos y huevos de dinosaurios, además de piezas arqueológicas de pueblos originarios.

Entre el arroyo que forma un oasis en la estepa, el paso del tren patagónico y sus tradiciones, Valcheta ofrece postales únicas del sur rionegrino. Foto: Turismo RIo Negro

En el circuito urbano también destaca el Mercado Artesanal, donde los visitantes pueden conocer y adquirir tejidos tradicionales, como la matra, elaborados por artesanos locales.

Cada junio, la localidad celebra la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, el evento más importante del calendario local. Durante varios días, se combinan ferias, música y danzas que muestran la identidad cultural de la región.

Origen y esencia: por qué Valcheta es un oasis en la estepa

Fundada el 19 de junio de 1899 como colonia pastoril, Valcheta es una de las localidades más antiguas de Río Negro. Su nombre proviene de una voz tehuelche que significa “arroyo que se colma”, en referencia a los desbordes que antiguamente inundaban el valle.

Ese mismo arroyo es el que hoy le da identidad como “Oasis de la Línea Sur”. Gracias a su caudal de agua dulce, el pueblo cuenta con alamedas, chacras, huertas y espacios verdes que contrastan con la aridez circundante.

Entre el arroyo que forma un oasis en la estepa, el paso del tren patagónico y sus tradiciones, Valcheta ofrece postales únicas del sur rionegrino. Foto: Turismo RIo Negro

Desde aquí también se accede a la Meseta de Somuncurá, un territorio de difícil ingreso marcado por cañadones, grietas y cráteres. Las excursiones, siempre guiadas y en vehículos adecuados, permiten descubrir un paisaje casi intacto.

Entre fósiles milenarios, cultura viva y naturaleza desafiante, Valcheta se consolida como un destino distinto dentro del mapa patagónico, ideal para quienes buscan experiencias auténticas lejos de los circuitos clásicos.

¿Dónde queda Valcheta y cómo se conecta con el tren patagónico?

Ubicada en el sureste de la provincia de Río Negro, Valcheta se encuentra sobre la histórica Línea Sur, a medio camino entre la costa atlántica y la cordillera. A unos 120 kilómetros de San Antonio Oeste, este pequeño pueblo funciona como una de las principales puertas de entrada a la meseta patagónica y a la enigmática Meseta de Somuncurá.

Uno de sus grandes diferenciales es que está atravesada por el tren patagónico, la tradicional formación que une Viedma con San Carlos de Bariloche. Este recorrido supera los 800 kilómetros y conecta paisajes muy distintos, desde el mar hasta la montaña, convirtiéndose no solo en un medio de transporte sino en una experiencia en sí misma.

Para quienes eligen este viaje, la parada en Valcheta permite descubrir un destino poco explorado, donde el ritmo del tren convive con la tranquilidad del pueblo y con escenarios naturales únicos que invitan a detenerse y recorrer la región con otra mirada.

PatagoniaTren Pueblo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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