Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo ferroviario perfecto para desconectar en vacaciones de invierno

El lugar queda a 1 hora de Capital Federal. Foto: Juan Carlos Riccelli

A poco más de una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, Altamirano aparece como una opción cada vez más buscada para una escapada corta. Este pequeño pueblo rural del partido de Brandsen combina historia ferroviaria, construcciones antiguas y un entorno natural ideal para cortar con el ritmo urbano.

Con apenas unos 200 habitantes, el destino se destaca por su clima tranquilo y su estética de campo. Calles de tierra, edificaciones históricas y espacios verdes definen una postal que atrae tanto a quienes buscan descanso como a aficionados de la fotografía.

Ubicado a 108 kilómetros de CABA, se puede llegar fácilmente en auto en aproximadamente una hora y media. El trayecto más común incluye la Autopista Buenos Aires–La Plata, conexión con Ruta 2 y luego rutas provinciales que conducen directamente al acceso del pueblo.

Calles tranquilas, historia ferroviaria y paisajes rurales definen la esencia de este pueblo de Brandsen ideal para una escapada. Foto: Brandsen Municipio

Cómo llegar a Altamirano desde CABA

También es posible viajar en transporte público. El tren Roca permite llegar combinando el ramal Constitución–Alejandro Korn con el servicio hacia Chascomús. Es una alternativa económica y práctica para quienes buscan una escapada sin gastar demasiado.

Paso a paso para sacar el pasaje en tren a Altamirano:

Ir a la estación Constitución de la línea Roca. Tomar el tren del ramal Constitución–Alejandro Korn. Una vez en Alejandro Korn, bajar y dirigirse al andén correspondiente al servicio hacia Chascomús. Subir a ese segundo tren y bajar en la estación Altamirano. El boleto se puede pagar con tarjeta SUBE directamente en molinetes o boletería. Verificar los horarios del día, ya que el servicio suele tener pocas frecuencias (alrededor de tres salidas diarias).

El viaje completo dura cerca de dos horas y es una de las opciones más elegidas por quienes buscan un plan económico para el fin de semana.

Un pueblo con raíces ferroviarias e historia rural

El origen de Altamirano está ligado al desarrollo ferroviario. La estación fue inaugurada en 1865 como parte del Ferrocarril del Sud y rápidamente se convirtió en un punto clave entre la Capital y Chascomús. Ese crecimiento impulsó la llegada de comercios, hospedajes y actividad productiva en la zona.

Con el paso del tiempo, el lugar fue consolidándose como pueblo gracias al loteo de tierras y la instalación de emprendimientos como saladeros, almacenes y hoteles. Aunque el tren dejó de funcionar en diferentes etapas, su regreso permitió recuperar parte del movimiento local.

Qué hacer en Altamirano: naturaleza, historia y descanso

Hoy, recorrer Altamirano implica caminar sin apuro. La estación de tren, los antiguos galpones ferroviarios y estructuras abandonadas forman un circuito que parece detenido en el tiempo. Son, además, algunos de los puntos más fotografiados del lugar.

Otro ícono es el viejo Hotel Colonial, símbolo del pasado de mayor actividad del pueblo. Su fachada conserva el encanto de otra época y funciona como referencia obligada para quienes visitan la localidad.

El lugar es un misterio para los turistas y residentes. Foto: Viajar en Foco

El espacio público también tiene protagonismo. Junto a las vías hay una plaza ideal para picnic, mientras que la Plaza de las Madres ofrece juegos, sombra y la posibilidad de comprar productos caseros elaborados por vecinos.

Dónde comer en Altamirano: sabores caseros y tradición

En materia gastronómica, la oferta es simple pero auténtica. Lugares como el Bar de Lolo o El Alero mantienen el espíritu de cantina rural, con platos caseros, panificados y propuestas típicas como choripanes y dulces regionales.

Altamirano no tiene grandes atracciones ni propuestas masivas, pero esa es precisamente su fortaleza. Es un destino pensado para bajar el ritmo, caminar, andar en bicicleta y dejarse llevar por la calma de un entorno donde el tiempo parece correr más lento.