Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo ferroviario perfecto para desconectar en vacaciones de invierno

A solo 108 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se posiciona como un destino ideal para quienes buscan naturaleza, historia y gastronomía casera sin alejarse demasiado. Cómo llegar, qué hacer y por qué es elegido por cada vez más visitantes.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El lugar queda a 1 hora de Capital Federal.
El lugar queda a 1 hora de Capital Federal. Foto: Juan Carlos Riccelli
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A poco más de una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, Altamirano aparece como una opción cada vez más buscada para una escapada corta. Este pequeño pueblo rural del partido de Brandsen combina historia ferroviaria, construcciones antiguas y un entorno natural ideal para cortar con el ritmo urbano.

Con apenas unos 200 habitantes, el destino se destaca por su clima tranquilo y su estética de campo. Calles de tierra, edificaciones históricas y espacios verdes definen una postal que atrae tanto a quienes buscan descanso como a aficionados de la fotografía.

Ubicado a 108 kilómetros de CABA, se puede llegar fácilmente en auto en aproximadamente una hora y media. El trayecto más común incluye la Autopista Buenos Aires–La Plata, conexión con Ruta 2 y luego rutas provinciales que conducen directamente al acceso del pueblo.

Calles tranquilas, historia ferroviaria y paisajes rurales definen la esencia de este pueblo de Brandsen ideal para una escapada.
Calles tranquilas, historia ferroviaria y paisajes rurales definen la esencia de este pueblo de Brandsen ideal para una escapada. Foto: Brandsen Municipio

Cómo llegar a Altamirano desde CABA

También es posible viajar en transporte público. El tren Roca permite llegar combinando el ramal Constitución–Alejandro Korn con el servicio hacia Chascomús. Es una alternativa económica y práctica para quienes buscan una escapada sin gastar demasiado.

Contenido Recomendado

El pueblo bonaerense que celebró el Festival del Osobuco al Disco:dónde queda y qué atractivos ofrece

El pueblo bonaerense que celebró el Festival del Osobuco al Disco: dónde queda y qué atractivos ofrece

El pueblito que esconde un bosque petrificado de 65 millones de años y es ideal para visitar con el Tren Patagónico

El pueblito que esconde un bosque petrificado de 65 millones de años y es ideal para visitar con el Tren Patagónico

Paso a paso para sacar el pasaje en tren a Altamirano:

  1. Ir a la estación Constitución de la línea Roca.
  2. Tomar el tren del ramal Constitución–Alejandro Korn.
  3. Una vez en Alejandro Korn, bajar y dirigirse al andén correspondiente al servicio hacia Chascomús.
  4. Subir a ese segundo tren y bajar en la estación Altamirano.
  5. El boleto se puede pagar con tarjeta SUBE directamente en molinetes o boletería.
  6. Verificar los horarios del día, ya que el servicio suele tener pocas frecuencias (alrededor de tres salidas diarias).

El viaje completo dura cerca de dos horas y es una de las opciones más elegidas por quienes buscan un plan económico para el fin de semana.

Un pueblo con raíces ferroviarias e historia rural

El origen de Altamirano está ligado al desarrollo ferroviario. La estación fue inaugurada en 1865 como parte del Ferrocarril del Sud y rápidamente se convirtió en un punto clave entre la Capital y Chascomús. Ese crecimiento impulsó la llegada de comercios, hospedajes y actividad productiva en la zona.

Con el paso del tiempo, el lugar fue consolidándose como pueblo gracias al loteo de tierras y la instalación de emprendimientos como saladeros, almacenes y hoteles. Aunque el tren dejó de funcionar en diferentes etapas, su regreso permitió recuperar parte del movimiento local.

Qué hacer en Altamirano: naturaleza, historia y descanso

Hoy, recorrer Altamirano implica caminar sin apuro. La estación de tren, los antiguos galpones ferroviarios y estructuras abandonadas forman un circuito que parece detenido en el tiempo. Son, además, algunos de los puntos más fotografiados del lugar.

Otro ícono es el viejo Hotel Colonial, símbolo del pasado de mayor actividad del pueblo. Su fachada conserva el encanto de otra época y funciona como referencia obligada para quienes visitan la localidad.

escapadas a altamirano
El lugar es un misterio para los turistas y residentes. Foto: Viajar en Foco

El espacio público también tiene protagonismo. Junto a las vías hay una plaza ideal para picnic, mientras que la Plaza de las Madres ofrece juegos, sombra y la posibilidad de comprar productos caseros elaborados por vecinos.

Dónde comer en Altamirano: sabores caseros y tradición

En materia gastronómica, la oferta es simple pero auténtica. Lugares como el Bar de Lolo o El Alero mantienen el espíritu de cantina rural, con platos caseros, panificados y propuestas típicas como choripanes y dulces regionales.

Altamirano no tiene grandes atracciones ni propuestas masivas, pero esa es precisamente su fortaleza. Es un destino pensado para bajar el ritmo, caminar, andar en bicicleta y dejarse llevar por la calma de un entorno donde el tiempo parece correr más lento.

PuebloTurismoTrenesVacaciones de invierno
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El pueblo bonaerense que celebró el Festival del Osobuco al Disco:dónde queda y qué atractivos ofrece

    El pueblo bonaerense que celebró el Festival del Osobuco al Disco: dónde queda y qué atractivos ofrece

  2. El pueblo bonaerense donde todavía se puede recorrer el mundo de Don Segundo Sombra

    El pueblo bonaerense donde todavía se puede recorrer el mundo de Don Segundo Sombra

  3. Llega la Expo Celíaca 2026 con una histórica edición y entrada gratuita:cuándo, dónde y cómo llegar

    Llega la Expo Celíaca 2026 con una histórica edición y entrada gratuita: cuándo, dónde y cómo llegar

  4. Pasó de 1.000 a solo 2 habitantes:el pueblo ferroviario que se resiste al olvido y donde reina la tranquilidad absoluta

    Pasó de 1.000 a solo 2 habitantes: el pueblo ferroviario que se resiste al olvido y donde reina la tranquilidad absoluta

  5. 9 de Julio en el Museo del Mate:música en vivo, folklore y degustaciones gratis para celebrar la Independencia

    9 de Julio en el Museo del Mate: música en vivo, folklore y degustaciones gratis para celebrar la Independencia
Lo último
También podría interesarte
Política

Jesús Rodríguez, economista:“La democracia como proyecto de futuro”

Jesús Rodríguez, economista: “La democracia como proyecto de futuro”

Causa Vialidad:la Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por $685 mil millones

Tras los cambios en el Gabinete, las tres reformas que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso

Presupuesto 2027:qué adelantó el Gobierno sobre la inflación, el empleo y los impuestos para el año electoral

Economía

Por una nueva suba de bonos, el riesgo país volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo en 8 años

Por una nueva suba de bonos, el riesgo país volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo en 8 años

Nafta súper o premium:qué autos pueden cargar el combustible más barato sin dañar el motor

Alerta en la industria argentina por el suministro de gas en invierno

El Gobierno anunció una inversión privada de USD 1.200 millones para hacer el primer reactor comercial argentino

Internacionales

El cuadro de Rembrandt que apareció en una subasta y se vendió por más de US$10 millones

El cuadro de Rembrandt que apareció en una subasta y se vendió por más de US$10 millones

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

Tragedia en Tailandia:un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas y mató a nueve

Megaproyecto histórico:construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031