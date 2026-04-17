Termas cerca de CABA Foto: Foto generada con IA Canal 26

En un contexto donde el descanso se volvió una necesidad y no un lujo, las escapadas cortas ganan protagonismo entre quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La posibilidad de desconectarse sin gastar de más ni perder días de viaje empuja una tendencia clara: el turismo termal como opción saludable, cercana y cada vez más sofisticada.

A menos de 300 kilómetros de CABA, existe un circuito de complejos termales que combina aguas mineromedicinales, naturaleza y propuestas pensadas tanto para viajes express como para fines de semana completos. Lejos de ser destinos improvisados, muchos de estos espacios se consolidaron con infraestructura moderna, servicios de spa y alojamientos integrados, lo que los convierte en una alternativa sólida frente a otros formatos de descanso tradicional.

Por qué las termas se convirtieron en un boom

El interés por las termas no se explica solo por su cercanía. Las propiedades terapéuticas del agua termal, relajación muscular, alivio del estrés, mejora de la circulación y beneficios para la piel, forman parte de una experiencia integral que responde a una demanda creciente de bienestar. Además, viajar fuera de temporada alta permite acceder a tarifas más accesibles y a un entorno menos masivo, clave para quienes buscan descanso real.

Termas cerca de CABA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cinco opciones recomendadas a menos de 300 km

1. Termas del Salado (General Belgrano)

Es el complejo más cercano a la Ciudad de Buenos Aires: a poco más de 150 kilómetros permite incluso una visita por el día. Cuenta con piscinas cubiertas y semicubiertas con temperaturas que oscilan entre los 34 y 40 grados. Es ideal para quienes quieren probar el turismo termal sin necesidad de hospedarse.

Tiempo recomendado: medio día o jornada completa.

2. Parque Termal Dolores

Ubicado a poco más de 200 kilómetros, este parque se destaca por su escala y diseño moderno, con piletas bajo cúpulas vidriadas que permiten disfrutar del agua incluso en días fríos. Es una opción muy elegida para escapadas de fin de semana y para viajes en familia gracias a su hotelería integrada.

Tiempo recomendado: entre uno y dos días.

3. Termas de Tapalqué

Para quienes priorizan tranquilidad y baja circulación de turistas, Tapalqué aparece como una de las joyas del circuito bonaerense. A unos 270 kilómetros de CABA, combina aguas termales con un entorno rural, ideal para desconectar del ritmo urbano y del uso permanente del celular.

Tiempo recomendado: dos días para una experiencia completa.

4. Termas de Gualeguaychú (Entre Ríos)

Cruzando el Río Paraná, Entre Ríos se posiciona como líder en turismo termal. Gualeguaychú ofrece un complejo con varias piscinas, spa y alojamientos dentro del predio, lo que eleva la experiencia a un perfil más cercano al resort termal.

Tiempo recomendado: fin de semana largo.

5. Termas del Guaychú

Menos conocidas pero muy valoradas por quienes buscan silencio y naturaleza, estas termas cercanas a Gualeguaychú presentan aguas con alto contenido mineral y una atmósfera relajada, lejos de los grandes flujos turísticos.

Tiempo recomendado: dos días.

Viví la experiencia completa en Termas del Ayuí Foto: Instagram @codesal_er

Claves para aprovechar mejor la experiencia

Planificar bien el tiempo de estadía es fundamental. Una visita demasiado corta puede resultar insuficiente, mientras que más días de los necesarios pueden diluir la experiencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días alcanzan para lograr el efecto deseado: descanso físico, desconexión mental y retorno renovado.

Además, viajar en otoño o invierno no es una desventaja: al contrario, el contraste térmico potencia la experiencia termal y permite disfrutar de los complejos con mayor tranquilidad.

Una pausa necesaria, más cerca de lo que parece

Lejos de ser un viaje de lujo, una escapada termal cercana se consolidó como una opción accesible, saludable y eficiente para cortar la rutina. A pocas horas de Buenos Aires, el agua caliente se transforma en aliada contra el estrés cotidiano y confirma que, a veces, descansar bien no implica irse lejos, sino elegir mejor.