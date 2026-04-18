Turismo en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con la llegada del otoño, muchos jubilados empiezan a buscar un destino que combine salud, tranquilidad y fácil acceso sin tener que enfrentar rutas largas ni multitudes. En ese contexto, hay una opción que se consolida como una de las más recomendadas por su cercanía, su entorno natural y sus beneficios terapéuticos: las Termas del Salado, ubicadas en la ciudad bonaerense de General Belgrano.

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, este complejo termal se transformó en un refugio ideal para quienes priorizan el descanso, el bienestar físico y un ritmo pausado, especialmente durante los meses otoñales.

Por qué el otoño es el mejor momento para visitarlas

El otoño ofrece condiciones ideales para disfrutar de las aguas termales. Las temperaturas más frescas permiten permanecer más tiempo en las piletas sin agotamiento, mientras que el entorno natural se vuelve más silencioso y relajado.

Para los jubilados, esto se traduce en menos ruido, menos turistas y mayor comodidad. Además, fuera de la temporada alta, los precios de hoteles y servicios suelen ser más accesibles, lo que convierte a esta escapada en una opción económica y práctica.

Las Termas del Salado, en particular, destacan por su ambiente sereno y familiar, lejos del turismo masivo. No hay largas caminatas ni pendientes exigentes, un punto clave para adultos mayores que buscan relajarse sin esfuerzos físicos innecesarios.

Qué hace especiales a las Termas del Salado

El complejo termal de General Belgrano cuenta con piscinas de aguas que surgen de más de 900 metros de profundidad, con temperaturas que oscilan entre los 32 y los 40 grados. Estas aguas son ricas en minerales beneficiosos para el organismo, especialmente recomendadas para personas mayores.

Entre los principales beneficios de las aguas termales se destacan:

Alivio de dolores musculares y articulares

Mejora de la circulación sanguínea

Reducción de contracturas

Relajación del sistema nervioso

Mejora del descanso nocturno

El predio está diseñado con criterios de accesibilidad: rampas, pasamanos y sectores tranquilos que permiten disfrutar sin apuro. Además, el entorno verde del río Salado aporta una sensación de paz que se valora especialmente en esta etapa de la vida.

General Belgrano: una ciudad pensada para el descanso

Otro punto a favor es la ciudad que rodea a las termas. General Belgrano es pequeña, ordenada y segura, ideal para jubilados que disfrutan de paseos cortos, plazas tranquilas y cafés sin el ritmo acelerado de las grandes ciudades.

La costanera del río, los restaurantes con platos caseros y los alojamientos cercanos al complejo completan una experiencia sin estrés. Todo queda cerca, sin necesidad de traslados largos ni complicaciones logísticas.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Llegar a General Belgrano desde Buenos Aires es sencillo y accesible incluso para quienes no desean manejar largas distancias.

En autoDesde la Ciudad de Buenos Aires se accede por Autopista Buenos Aires–La Plata y luego por la Ruta Provincial 29. El trayecto es de aproximadamente 160 kilómetros, con caminos en buen estado y poco tránsito fuera de los fines de semana largos.

En microExisten servicios de ómnibus que parten desde la terminal de Constitución y otros puntos del AMBA. El viaje dura entre 2 horas y media y 3 horas, una duración ideal para jubilados que prefieren evitar trayectos extensos.

En excursiones organizadasDurante el otoño, muchas agencias ofrecen paquetes pensados para adultos mayores que incluyen traslado, alojamiento y entrada a las termas, con coordinación y tiempos adaptados.

Una escapada corta con grandes beneficios

Sin necesidad de cruzar provincias ni planificar viajes largos, las Termas del Salado se posicionan como una de las mejores opciones para jubilados en otoño. Combinan cercanía, aguas terapéuticas, precios accesibles y un entorno tranquilo que invita a bajar un cambio.

Para quienes viven en Buenos Aires y buscan una pausa reparadora, este destino demuestra que a veces no hace falta ir lejos para sentirse mejor.