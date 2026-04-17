El paraíso escondido de Argentina con aguas termales ideal para jubilados. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

A pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza, Cacheuta se consolida como uno de los destinos más valorados de la provincia para quienes desean disfrutar de una pausa reparadora entre la montaña, el agua termal y el paisaje andino. Con piletones naturales y el río Mendoza acompañando el entorno, el lugar sigue siendo una opción elegida para descansar y relajarse en un marco natural único.

Ubicada en plena precordillera de los Andes, esta localidad del departamento de Luján de Cuyo se desarrolló en torno a sus aguas termales, que desde hace décadas convocan a visitantes interesados en el bienestar físico y el descanso. Con el paso del tiempo, esa identidad se complementó con servicios turísticos pensados para brindar comodidad y tranquilidad.

El principal atractivo de Cacheuta es su parque termal, donde los visitantes pueden disfrutar de piletas con temperaturas que van de los 28°C a los 40°C, ideales para relajar el cuerpo. El complejo cuenta además con spa, sectores de descanso y espacios equipados para pasar el día completo sin necesidad de traslados, una ventaja especialmente valorada por quienes buscan comodidad.

Parque Termal Cacheuta. Foto: Turismo Mendoza

Aventura, río y montaña: qué actividades se pueden hacer

Además del relax, la experiencia se potencia con el entorno natural. Senderos entre cerros, miradores y circuitos de montaña invitan a recorrer la zona a pie y conectar con el paisaje típico de la cordillera mendocina.

Para quienes buscan una cuota de adrenalina, Cacheuta también ofrece alternativas de turismo aventura. El rafting en el río Mendoza es una de las actividades más convocantes, junto con propuestas de trekking, escalada y tirolesa que aprovechan las características del terreno.

La oferta se completa con propuestas gastronómicas que destacan sabores regionales y vinos mendocinos, en restaurantes y paradores que integran la cocina local al paisaje serrano.

Entre los puntos de interés se destaca la antigua estación ferroviaria, hoy reconvertida en un espacio panorámico. Desde allí, se obtienen vistas privilegiadas del río y del histórico puente colgante, dos postales asociadas a la identidad de Cacheuta.

Termas Cacheuta Mendoza.

Por su cercanía con la capital provincial, de la que se encuentra a unos 40 kilómetros, el destino es elegido tanto para escapadas de un día, por parte de los mendocinos, como para estancias más duraderas, si se acercan al lugar desde otras provincias. La localidad cuenta con opciones de alojamiento que permiten extender la experiencia y recorrer con más tiempo la zona.

Cómo llegar a Cacheuta desde Mendoza y Buenos Aires

El acceso principal es por la Ruta Provincial 82, un camino de película que une Mendoza con la montaña y atraviesa áreas como Chacras de Coria. El trayecto en auto demanda alrededor de 40 minutos, y también existen servicios de transporte público y traslados turísticos desde la ciudad.

Desde Buenos Aires, el viaje se extiende unas 12 horas por ruta, cubriendo aproximadamente 1.088 kilómetros por la Ruta Nacional 7, lo que convierte a Cacheuta en una opción cada vez más considerada dentro del turismo interno.

Cacheuta, a más de 1.200 metros de altura: un factor clave del entorno termal

Más allá de sus aguas termales y del paisaje serrano, Cacheuta se encuentra a 1.245 metros sobre el nivel del mar, según datos oficiales del municipio de Luján de Cuyo. Esa ubicación en la precordillera de los Andes, a orillas del río Mendoza, incide directamente en el clima, el tipo de vegetación y la experiencia general del visitante, con amplitudes térmicas marcadas y aire seco característico de la montaña.

La altitud también está asociada al origen de sus aguas. De acuerdo con relevamientos difundidos por sitios especializados en termalismo y respaldados por documentación histórica del lugar, las aguas de Cacheuta están clasificadas como alcalinas, bicarbonatadas, sulfatadas y cloruradas, con una mineralización media producto de la filtración profunda del deshielo andino antes de emerger a temperaturas elevadas. Este proceso geológico es uno de los rasgos distintivos del complejo termal mendocino.

¿Qué beneficios aporta este tipo de agua termal?

Termas de Cacheuta Foto: Termas de Cacheuta web

La temperatura elevada y la mineralización media favorecen la vasodilatación periférica y la relajación del sistema muscular. Esto explica por qué este tipo de aguas se usan tradicionalmente para aliviar tensiones físicas, contracturas y molestias articulares leves, especialmente en contextos de descanso y recuperación.

Las aguas cloruradas y sulfatadas tienen un efecto higiénico suave y regulador sobre la piel. En balneoterapia se las asocia con:

Sensación de limpieza profunda

Suavidad y mejor textura cutánea

Apoyo en procesos de renovación de la piel

Este efecto está vinculado tanto a los minerales disueltos como a la temperatura del agua.

Además, al ser bicarbonatadas y alcalinas, están asociadas a una respuesta fisiológica de relajación, combinando estímulos térmicos y minerales. Estudios sobre aguas minerales destacan su contribución al bienestar general, la desconexión mental y la reducción del estrés cuando se utilizan en entornos controlados como complejos termales.