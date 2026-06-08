El bar cervecero que es furor en CABA: solo tenés que llevar la carne para hacer tu propio asado en sus parrillas. Foto: Freepik.

En Buenos Aires, cada vez más personas eligen vivir en departamentos y encender una parrilla propia se volvió algo más complicado. Por ello, en pleno barrio de Palermo surgió una propuesta que busca mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de los argentinos: Bierhof, un bar que combina gastronomía, cerveza artesanal y espacios compartidos para que grupos de amigos puedan disfrutar de un asado sin preocuparse por la preparación, el humo o la limpieza posterior.

Qué es Bierhof y cómo funciona su innovadora propuesta de parrillas en alquiler

En pleno barrio Palermo, Bierhof es la solución para uno de los principales problemas de quienes viven en departamentos: disfrutar de un asado sin preocuparse por nada. El proyecto fue impulsado por Fidel Pérez Ochoa, quien tomó como inspiración los tradicionales beer gardens de Estados Unidos y los adaptó al estilo porteño.

Bierhof Grill bar. Video: Instagram/bierhofba

La idea surgió de manera espontánea durante una juntada con amigos alrededor de un simple chulengo. Con el tiempo, y tras la viralización de un video en redes sociales, el concepto creció hasta convertirse en una propuesta gastronómica que permite alquilar parrillas equipadas y aptas para compartir con grupos grandes.

Bierhof Grill: qué incluye el servicio además del espacio y el fuego listo

El alquiler de cada parrilla puede costar cerca de $60.000 e incluye todo lo necesario para cocinar sin complicaciones: carbón, iniciador, salsa criolla, chimichurri, panera, vajilla completa y provoleteras.

Bierhof Grill bar. Foto: Instagram/bierhofba

Actualmente, Bierhof cuenta con dos sectores de parrillas. Uno está pensado para grupos de hasta 24 personas con formato de mesa larga, mientras que el otro puede recibir hasta 20 invitados, aunque ambos espacios pueden ampliarse según la cantidad de invitados. Además, existe la posibilidad de contratar al equipo del lugar para que se encargue de cocinar el asado.

La experiencia se completa con propuestas recreativas como metegol, pool y ajedrez, además de eventos especiales que incluyen artistas pintando en vivo y tatuadores.

Bierhof Grill bar. Foto: Instagram/bierhofba

Gastronomía criolla y birra artesanal: qué ofrece Bierhof en su menú

Si bien Bierhof nació con una identidad muy ligada a la cerveza artesanal, con el paso del tiempo amplió su oferta gastronómica y de bebidas. Hoy, además de acompañar el ritual del asado, cuenta con una selección de vinos boutique provenientes de distintas regiones del país.

La carta incluye etiquetas de bodegas de San Juan, Mendoza y Catamarca, junto con variedades menos habituales como Teroldego, Garnacha y Albariño de Chapadmalal. La propuesta busca ofrecer opciones diferentes a las que suelen encontrarse en los bares tradicionales y complementar una experiencia social centrada en la buena comida y la bebida.

Bierhof Grill bar. Foto: Instagram/bierhofba

Dónde queda Bierhof y cuáles son sus horarios

Bierhof está ubicado en Nicaragua 4427, Palermo. Además de las parrillas, el espacio puede reservarse de manera exclusiva para encuentros de hasta 250 personas.

El bar abre todos los días desde las 17. Los domingos, lunes, martes y miércoles funciona hasta la 1 de la madrugada, mientras que los jueves, viernes y sábados extiende su horario hasta las 2.