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Habrá shows en vivo y un amplio patio gastronómico: quiénes tocan y cuándo se hace la ExpoMiel Azul 2026

La ExpoMiel Azul 2026 reunirá a productores, emprendedores y visitantes en la Sociedad Rural de Azul con actividades técnicas, shows y gastronomía. Fechas, precios, cronograma y cómo llegar desde CABA.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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ExpoMiel Azul 2026: fechas, shows en vivo y todo lo que habrá en la Fiesta Nacional de la Miel.
ExpoMiel Azul 2026: fechas, shows en vivo y todo lo que habrá en la Fiesta Nacional de la Miel. Foto: ExpoAzul 2026
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La ExpoMiel Azul 2026 vuelve a poner a la ciudad bonaerense en el mapa de la apicultura nacional con dos jornadas que combinarán producción, tecnología, música en vivo y propuestas gastronómicas. La muestra se realizará en el marco de la 37° Fiesta Provincial y la 28° Fiesta Nacional de la Miel, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes del sector.

Organizada por el Centro de Apicultores de Azul con el acompañamiento del municipio, la expo tendrá lugar en la Sociedad Rural de Azul, un escenario habitual para este tipo de eventos que concentra a productores, técnicos y público general.

Cuándo y dónde se realiza la Expo Miel Azul 2026

La exposición se desarrollará el viernes 12 de junio de 2026, de 11 a 18 horas, y el sábado 13, de 8 a 18. El predio está ubicado sobre la Avenida Urioste y la Ruta Nacional Nº3, un punto estratégico para visitantes de toda la región.

Durante ambos días, el evento funcionará como vidriera de la producción apícola, con presencia de especialistas, empresas y cooperativas vinculadas al rubro.

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Expo Miel Azul 2026. Foto: Freepik.

Cuáles son los precios de las entradas y los horarios del evento

El ingreso general tendrá un valor de $10.000, mientras que los menores de 13 años entrarán gratis. Además, el estacionamiento en el predio costará $5.000.

El horario extendido permitirá recorrer con tiempo cada una de las propuestas, desde stands técnicos hasta espacios recreativos y comerciales.

Música en vivo: quiénes se presentarán en la ExpoMiel

El sábado 13 será el día dedicado a los espectáculos musicales. El cronograma incluye:

  • 14:00 | Chima Chiodi (show infantil)
  • 15:00 | Nahuel Oíz (candombe)
  • 16:00 | Canto Azul (folclore)
  • 17:00 | Bocha Lobosco (cumbia campera)

La programación apunta a una grilla variada para todo el público, consolidando el perfil familiar de la feria.

Además de los shows, la ExpoMiel Azul 2026 contará con un espacio de formación: habrá charlas técnicas sobre sanidad apícola, manejo de colmenas, trazabilidad, comercialización y nuevas tecnologías aplicadas al sector.

También se desplegará un paseo de compras con más de 70 emprendedores y artesanos, donde se podrán adquirir productos regionales, derivados de la miel y objetos elaborados en distintas localidades.

Patio gastronómico: qué se podrá degustar en Azul

Uno de los grandes atractivos será el patio gastronómico, que incluirá food trucks, asadores y opciones vegetarianas y sin gluten. La oferta buscará representar la diversidad culinaria local, con platos para todos los gustos.

A esto se suma un sector recreativo gestionado por Parquelandia, pensado para las familias que visiten la expo con niños y busquen actividades complementarias.

Cómo llegar a la Sociedad Rural de Azul desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más directa de llegar es por la Ruta Nacional N°3, en un trayecto de aproximadamente 300 kilómetros hacia el sur de la provincia. El acceso es sencillo y está señalizado hasta la Sociedad Rural de Azul.

La conectividad por autopista convierte a la muestra en una escapada ideal de fin de semana para quienes buscan combinar turismo, cultura y producción regional.

Fiestas RegionalesMielTurismoGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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