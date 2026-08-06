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El papamóvil que usó Juan Pablo II en Argentina estará en exhibición: cuándo y dónde visitarlo de manera libre y gratuita

Construido a contrarreloj sobre una Ford F-350 destinada originalmente a tareas de auxilio mecánico, el papamóvil que utilizó Juan Pablo II durante su visita en Buenos Aires 1982 se transformó en una pieza única. Cuál es su historia.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La unidad fue construida por el Automóvil Club Argentino en apenas cuatro días para la visita de Juan Pablo II en 1982. Hoy se conserva en perfecto estado y forma parte del patrimonio histórico de la institución.
La unidad fue construida por el Automóvil Club Argentino en apenas cuatro días para la visita de Juan Pablo II en 1982. Hoy se conserva en perfecto estado y forma parte del patrimonio histórico de la institución. Foto: Prensa ACA
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El papamóvil que utilizó Juan Pablo II durante su primera visita a la Argentina en junio de 1982 se convirtió en una atracción para los fanáticos de la historia, el automovilismo y la Iglesia. En el marco de la futura visita del papa León XIV al país, el histórico vehículo será exhibido al público y podrá ser visitado de forma libre y gratuita.

Según informó el Automóvil Club Argentino (ACA), la unidad se encontrará en exhibición durante 10 días en la puerta de su sede central, en avenida del Libertador 1850.

Durante décadas, el papamóvil permaneció resguardado por el ACA, que lo preservó como una de las piezas más importantes de su patrimonio histórico sobre la visita papal. La unidad es exhibida al público como homenaje al vínculo histórico entre la institución y la Santa Sede, además de recordar uno de los episodios más trascendentes de la historia reciente del país.

El histórico papamóvil que usó Juan Pablo XII en Argentina.

Una grúa de auxilio que terminó convirtiéndose en papamóvil

Pocos saben que el vehículo originalmente no fue diseñado para transportar a un pontífice. Se trataba de una Ford F-350 modelo 1981, identificada dentro de la flota del ACA para cumplir funciones como grúa de auxilio en rutas y caminos argentinos.

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Todo cambió en mayo de 1982, cuando el Arzobispado de Buenos Aires solicitó ayuda urgente para preparar un vehículo especial ante la inminente llegada de Juan Pablo II. La visita se realizó en un contexto excepcional, marcado por la Guerra de Malvinas y por una agenda que apenas contemplaba 33 horas en territorio argentino.

Los técnicos y empleados del ACA asumieron entonces una misión contrarreloj. Durante cuatro jornadas consecutivas trabajaron en turnos de 24 horas para transformar por completo la camioneta. El sistema de grúa fue retirado y en su lugar se construyó una cabina vidriada especialmente preparada para el traslado del Papa.

Papamóvil utilizado por Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982
Hoy se conserva en perfecto estado y forma parte del patrimonio histórico de la institución. Foto: Prensa ACA

Las medidas de seguridad que exigió el Vaticano

La adaptación estuvo fuertemente condicionada por cuestiones de seguridad. Apenas un año antes, el 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II había sobrevivido a un atentado en la Plaza San Pedro, por lo que la Santa Sede impuso requisitos específicos para cualquier vehículo que utilizara durante sus desplazamientos.

Por ese motivo, el papamóvil argentino incorporó cristales antibala de gran espesor, una estructura reforzada y un habitáculo especialmente blindado. El piso fue construido con una plancha de hierro y una base de madera de quebracho cubierta por una alfombra roja.

En el interior se instaló un asiento giratorio blanco para el pontífice y otros cuatro asientos destinados a miembros de la comitiva y personal de seguridad. También se colocaron los escudos oficiales del Vaticano en las puertas laterales y las banderas de Argentina y de la Santa Sede sobre el paragolpes delantero.

Papamóvil utilizado por Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982
La unidad fue construida por el ACA en apenas cuatro días. Foto: Prensa ACA

El recorrido histórico de Juan Pablo II por Buenos Aires

A bordo de esta camioneta, Juan Pablo II recorrió algunos de los principales accesos de la Ciudad de Buenos Aires. El trayecto incluyó sectores de la Autopista Riccheri, la Autopista 25 de Mayo, la Avenida del Libertador y distintos puntos del centro porteño.

Miles de personas salieron a las calles para observar el paso de quien se convirtió en el primer Papa en visitar la Argentina. Uno de los momentos más recordados ocurrió en el sector del Monumento a los Españoles, donde celebró una multitudinaria misa ante una enorme concentración de fieles.

Un vehículo único que se conserva tal como en 1982

A diferencia de otras piezas históricas, el papamóvil argentino nunca necesitó una restauración integral. Especialistas y responsables del ACA señalaron que la unidad se mantiene prácticamente en las mismas condiciones en las que fue utilizada hace más de cuatro décadas.

Papamóvil utilizado por Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982
Papamóvil utilizado por Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982. Foto: Prensa ACA

Incluso conserva elementos originales de la época, como parte de la alfombra interior, la estructura blindada y varios componentes instalados durante aquella transformación de emergencia. Por esa razón es considerado una pieza de enorme valor histórico tanto para el automovilismo argentino como para la historia de las visitas papales en América Latina.

Hoy, convertido en un verdadero objeto de colección, el papamóvil construido por el ACA representa mucho más que un vehículo oficial. Es el recuerdo tangible de una visita histórica realizada en uno de los momentos más complejos de la Argentina y un ejemplo de cómo una simple camioneta destinada al auxilio mecánico terminó formando parte de la historia mundial.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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