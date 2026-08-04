Se acerca la Fiesta Nacional del Salame Casero: dónde se hace el plan ideal para el fin de semana largo de agosto

La ciudad cordobesa vuelve a ser sede de uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos del país, con degustaciones, feria de productores y espectáculos en vivo. Foto: Fiesta Nacional del Salame Oncativo

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las celebraciones gastronómicas más tradicionales de Argentina. Del 14 al 16 de agosto de 2026, la ciudad de Oncativo, en la provincia de Córdoba, será sede de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Salame Casero, una propuesta que combina sabores regionales, espectáculos y la herencia cultural de la inmigración italiana.

Con entrada libre y gratuita para la feria, el encuentro se realizará en el Club Deportivo y Cultural Unión, institución organizadora de un festival que cada año atrae a miles de visitantes interesados en conocer la producción local de salames y chacinados artesanales.

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta Nacional del Salame Casero

La edición 2026 se desarrollará durante el fin de semana largo, entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, en las instalaciones del Club Deportivo y Cultural Unión, ubicado en Bulnes 727, en la ciudad de Oncativo.

La feria gastronómica y comercial tendrá acceso gratuito y concentrará gran parte de las actividades del evento. Allí se podrán recorrer stands de productores regionales, degustar especialidades típicas y descubrir algunos de los productos más representativos de la gastronomía cordobesa.

La ciudad cordobesa vuelve a ser sede de uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos del país, con degustaciones, feria de productores y espectáculos en vivo. Foto: Fiesta Nacional del Salame Oncativo

Además, el cierre del fin de semana incluirá el tradicional Almuerzo Show, una de las actividades más convocantes de la fiesta. Los organizadores informaron que la propuesta cuenta con cupos limitados y requiere reserva previa.

Oncativo, la capital del salame casero: historia y tradición culinaria

Hablar de Oncativo es hablar de una larga tradición vinculada a la elaboración de embutidos. La localidad se convirtió en uno de los principales centros productores de salame casero del país gracias al legado de los inmigrantes italianos, especialmente de origen piamontés, que se asentaron en la región y transmitieron sus recetas de generación en generación.

La identidad gastronómica local forma parte de un histórico debate cordobés: para muchos consumidores, el mejor salame se produce en Oncativo o en Colonia Caroya, dos ciudades que representan tradiciones distintas dentro de la elaboración artesanal de este producto.

La ciudad cordobesa vuelve a ser sede de uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos del país, con degustaciones, feria de productores y espectáculos en vivo. Foto: Fiesta Nacional del Salame Oncativo

Las diferencias aparecen en los métodos de preparación, el tamaño del picado, la proporción de carnes, el uso de especias y los procesos de estacionamiento. Esa diversidad es justamente uno de los atractivos que cada año impulsa el crecimiento del turismo gastronómico en la región.

Más allá de la gastronomía, Oncativo también posee un importante patrimonio histórico. La localidad está asociada a la recordada Batalla de Oncativo, librada en 1830 entre las fuerzas unitarias de José María Paz y las tropas federales comandadas por Facundo Quiroga, además de formar parte del histórico Camino Real al Alto Perú.

Feria gastronómica y almuerzo show: toda la grilla de actividades confirmadas para la edición 2026

Durante los tres días de celebración, los visitantes podrán recorrer la feria gastronómica y comercial, punto central del evento donde se exhibirán salames artesanales, embutidos, quesos, conservas y otros productos regionales.

La propuesta también incluirá patios de comida, espacios gastronómicos, food trucks, pastelería regional y espectáculos musicales para todos los públicos. Habrá shows en vivo, artistas invitados y sectores especialmente pensados para los más jóvenes con la participación de DJs.

Como ya es tradición, la programación culminará con la elección del Rey del Salame Artesanal y Comercial, una distinción que reconoce la excelencia de los productores y representa uno de los momentos más esperados del festival.

La ciudad cordobesa vuelve a ser sede de uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos del país, con degustaciones, feria de productores y espectáculos en vivo. Foto: Fiesta Nacional del Salame Oncativo

Quienes decidan extender su estadía podrán aprovechar para conocer otros atractivos locales, como la Casa del Veterano de Malvinas o el singular emprendimiento Air Damasco, un complejo gastronómico y de alojamiento construido a partir de los fuselajes de antiguos aviones comerciales.

Cómo llegar a Oncativo desde Córdoba Capital y CABA

Oncativo se encuentra en el centro de la provincia de Córdoba y cuenta con una ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 9.

Desde Córdoba Capital, el viaje demanda aproximadamente una hora en automóvil, recorriendo unos 75 kilómetros hacia el sudeste.

Para quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia ronda los 650 kilómetros y el trayecto principal también se realiza por la Ruta Nacional 9. Además, existen servicios de transporte de larga distancia que conectan la localidad con distintos puntos del país.

Con gastronomía típica, espectáculos, historia y una fuerte identidad ligada a los chacinados artesanales, la Fiesta Nacional del Salame Casero se perfila una vez más como una de las grandes citas de las Fiestas Populares Argentinas y una excelente alternativa para disfrutar del fin de semana largo de agosto en Córdoba.