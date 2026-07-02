El pueblo bonaerense donde todavía se puede recorrer el mundo de Don Segundo Sombra

La historia de San Antonio de Areco, el pueblo que la inspiró, y los mejores lugares para visitar Foto: Wikipedia

En 2026 se cumplen 100 años de la publicación de Don Segundo Sombra, la novela que Ricardo Güiraldes dio a conocer en 1926 y que se convirtió en una de las obras fundamentales de la literatura argentina del siglo XX. El libro, escrito en primera persona, narra el recorrido iniciático de Fabio Cáceres junto a Don Segundo, un gaucho que funciona como maestro, guía y símbolo de una forma de vida ligada al campo, la libertad, el honor y la tradición.

Pero detrás de esa historia literaria hay un escenario real que todavía puede visitarse: San Antonio de Areco, una ciudad de la provincia de Buenos Aires donde Güiraldes pasó parte de su vida y donde encontró el universo rural que luego transformó en mito literario. La novela recoge experiencias vinculadas a los pagos de Areco y al mundo de la llanura pampeana, con sus reseros, domadores, fogones y caminos de tierra.

Don Segundo Sombra: el libro que convirtió al gaucho en leyenda

Publicada en 1926, Don Segundo Sombra no fue simplemente una novela rural. Su aparición consolidó una mirada poética y nostálgica del gaucho argentino, no como figura de denuncia social al estilo del Martín Fierro, sino como símbolo moral, maestro de vida y memoria de una Argentina profunda.

Se cumplen 100 años de Don Segundo Sombra, la novela de Ricardo Güiraldes Foto: Wikipedia

La historia sigue a Fabio Cáceres, un joven que aprende el oficio del campo bajo la guía de Don Segundo. A través de ese vínculo, Güiraldes construye una novela de aprendizaje donde aparecen valores como la lealtad, la valentía, la nobleza y el respeto por la palabra dada.

El personaje central estuvo inspirado en Segundo Ramírez, un paisano real que trabajó en la estancia La Porteña, vinculada a la familia Güiraldes, en San Antonio de Areco. Esa conexión entre literatura y realidad convirtió al pueblo bonaerense en una especie de mapa vivo de la novela.

San Antonio de Areco, la ciudad que inspiró a Ricardo Güiraldes

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco es considerado uno de los grandes centros de la tradición gaucha argentina. Sus calles bajas, casonas antiguas, talleres de platería criolla, pulperías y museos conservan una identidad que parece dialogar directamente con las páginas de Don Segundo Sombra.

Ricardo Güiraldes nació en 1886 y pasó parte de su vida entre Buenos Aires, Europa y la estancia familiar La Porteña, en los pagos de Areco. Allí conoció de cerca la vida de campo que más tarde convertiría en literatura.

Por eso, recorrer Areco no es solo hacer una escapada de fin de semana: es caminar por el territorio que alimentó una de las novelas más importantes de la identidad nacional. En cada rincón aparece una huella posible: el río, el puente, el museo, la pulpería, el silencio de la llanura y esa sensación de que el pasado todavía respira.

Qué lugares visitar en San Antonio de Areco

Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes

El punto de partida imprescindible es el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, ubicado dentro del Parque Criollo. Inaugurado en 1938, el museo conserva piezas vinculadas al gaucho, sus costumbres, la vida rural bonaerense y la obra literaria de Güiraldes.

Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes Foto: Wikipedia

Este espacio funciona como una puerta de entrada al mundo de Don Segundo Sombra. Allí se puede conocer más sobre el autor, su vínculo con Areco y el universo cultural que inspiró la novela. El complejo también incluye la histórica Pulpería La Blanqueada, declarada Monumento Histórico Nacional junto con la casa del museo.

Parque Criollo

El Parque Criollo rodea al museo y permite imaginar el paisaje rural que marcó la sensibilidad de Güiraldes. El predio fue concebido para preservar las costumbres tradicionales y recrear el espíritu de una antigua estancia bonaerense.

Caminar por este espacio es una de las experiencias más recomendadas para quienes quieren entender por qué Areco se convirtió en sinónimo de tradición. Es ideal para visitar en familia, con tiempo, y dejarse llevar por la calma del lugar.

Pulpería La Blanqueada

Dentro del circuito del Parque Criollo se encuentra La Blanqueada, una pulpería histórica que remite a los espacios de encuentro de los paisanos. Estos lugares fueron fundamentales en la vida social del campo: allí se conversaba, se tomaba algo, se hacían tratos, se escuchaban historias y se fortalecía la cultura oral.

Pulpería La Blanqueada Foto: Wikipedia

Para los lectores de Don Segundo Sombra, visitar una pulpería en Areco permite acercarse al clima de época que atraviesa la novela.

Museo de la Ciudad y Centro Cultural Usina Vieja

Otro sitio recomendado es el Museo de la Ciudad y Centro Cultural Usina Vieja, instalado en el edificio donde funcionó la primera usina generadora de electricidad de San Antonio de Areco entre 1901 y 1935. Hoy permite conocer los orígenes y el desarrollo local.

Este museo suma una mirada urbana e histórica al recorrido, ideal para entender cómo creció la ciudad que inspiró a Güiraldes.

Museo Las Lilas de Areco

Para quienes disfrutan del arte argentino, el Museo Las Lilas de Areco es otra parada clave. Su colección incluye obras originales de Florencio Molina Campos, artista reconocido por sus escenas vinculadas al mundo rural y gauchesco.

El museo permite ampliar la experiencia cultural: de la literatura de Güiraldes a las imágenes populares de Molina Campos, Areco ofrece un viaje completo por la tradición argentina.

Por qué volver a Don Segundo Sombra 100 años después

A cien años de su publicación, Don Segundo Sombra sigue vigente porque no habla solo del pasado. Habla de una pregunta que todavía interpela: qué parte de la identidad argentina permanece en sus paisajes, en sus oficios, en su memoria rural y en sus personajes silenciosos.

San Antonio de Areco ofrece la posibilidad de transformar esa lectura en experiencia. Allí, la novela deja de ser únicamente un clásico escolar y se convierte en un recorrido posible: por el museo, la pulpería, el parque, las calles antiguas y la llanura que alguna vez inspiró a Ricardo Güiraldes.

En tiempos de viajes rápidos y destinos de moda, Areco propone otra cosa: bajar el ritmo, mirar el horizonte y descubrir que una de las historias más argentinas todavía tiene mucho para contar.