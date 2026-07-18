A 90 minutos de CABA: el laberinto de bambú que resguarda una laguna y es ideal para conocer estas vacaciones de invierno

Cómo es el Laberinto Pampa de San Antonio de Areco. Foto: Laberinto Pampa

Este lunes 20 de julio comienzan las vacaciones de invierno en todo el país y las familias se preparan para descansar, al menos, por dos semanas. Mientras algunos han organizado para conocer lugares alejados de sus localidades natales, otros han preferido quedarse en la ciudad. Sin embargo, este último plan no implica que tengan que estar en sus casas los 15 días. De hecho, aquellos que viven en Buenos Aires tienen la posibilidad de visitar pequeños pueblitos bonaerenses muy cercanos al área metropolitana como es el caso de San Antonio de Areco, un distrito que se encuentra a tan solo 113 kilómetros de CABA.

Conocida como la “Cuna de la tradición” es una ciudad histórica de toda la provincia porque caminando sus calles uno puede encontrarse con típicas casas de campo, edificaciones coloniales del siglo XIX y calles adoquinadas con veredas angostas, algo que permite entrar en contacto con la auténtica esencia gauchesca. Pero, además, ser la postal de una antigua Buenos Aires, ofrece a los turistas espacios para conectarse con la naturaleza en un lugar único llamado Laberinto Pampa.

Dónde queda y cómo es el laberinto de bambú que deslumbra en San Antonio de Areco

Laberinto Pampa es una espacio natural creado por May Borovinsky, quien además es su curadora. Una de las frases que distingue a este lugar es que “para encontrarse hay que perderse” puesto que a aquí los visitantes podrán caminar por senderos verdes y caminos rodeados de plantas, árboles y de diferentes tipo de bambú (10 variedades). Las experiencias que ofrecen combinan disciplinas como el arte, el paisajismo y el diseño con propuestas sensoriales tan mágicas como disruptivas.

El diseño de Laberinto Pampa está inspirado en la platería criolla. Foto: Laberinto Pampa

La buena noticia es que Laberinto Pampa se encuentra a tan solo seis cuadras del casco histórico de San Antonio de Areco en Camino Costanera (Zerboni) y Martínez, dentro del mismo predio de Estancia La Cinacina, donde los turistas pueden hospedarse y disfrutar de una experiencia completa entre naturaleza, campo y gastronomía tradicional.

Inspiración criolla: el singular diseño detrás del Laberinto Pampa

Este lugar es singular no solo por estar conformado por 10 variedades de bambú y ofrecer un espacio inmersivo natural, también porque fue diseñado tomando de referencia los motivos ornamentales de la platería criolla.

A diferencia de otros espacios europeos similares, en el Laberinto Pampa se puede caminar a través de plantas y árboles dispuestos de tal manera que se asemejan a los dibujos (arabescos, guardas, rosetas) y a los grabados que tenían un conjunto de piezas que utilizaban los gauchos como mates y bombillas, rastras, espuelas y estribos. En general, estos elementos eran elaborados por plateros del Río de la Plata.

Estancia La Cinacina, ideal para hospedarse en un entorno único. Foto: Laberinto Pampa

Vacaciones de invierno: el cronograma de actividades especiales del 20 de julio al 1 de agosto

Laberinto Pampa es una opción ideal para visitar en estas vacaciones de invierno -que inician el lunes 20 de julio y finalizan el 2 de agosto- ya que se llevarán a cabo una serie de actividades especiales como:

El encantador de caballos , un espectáculo de danza y doma indica que tendrá lugar el 22/7, 30/7 y 1/8.

Tinta Criolla , un taller para crear con materiales naturales con fechas para el 21/7 y 31/7 .

Caminata Musiquera , una experiencia para recorrer el laberinto con sonidos de instrumentos hechos con bambú. En este caso, el evento tendrá lugar el 20/7, 24/7 y el 26/7 .

La Luna, compañía de cuentos , un taller para conocer historias fantásticas en familia. Se llevará a cabo los días 27/7 y 29/7 .

Guardianes del Bambú, un espectáculo único en el se no solo se recorrerá el laberinto, además, de podrá disfrutar de shows de acrobacia y música. Se podrá ver el 25/7.

En el espacio natural, también se puede disfrutar de comida tradicional. Foto: Laberinto Pampa

También habrá talleres de dibujo, botánica, recorridos para avista de aves y muchas actividades más disponibles en la agenda de la página oficial Laberinto Pampa. El cronograma especial del espacio comenzará este lunes 20 de julio y finalizará el sábado 1 de agosto.

Guardianes del Bambú: de qué trata el show interactivo con acrobacias, música y fuego

Guardianes del Bambú quizá sea el show que más esperan tanto residentes de San Antonio de Areco como turistas que vayan a visitar Laberinto Pampa. Es que se trata de un encuentro que combina magia, misterio, acrobacia, música y fuegos organizado por Compañía Chirimbola y en donde se revelarán secretos ancestrales del entorno natural.

Talleres botánicos y paseos interactivos para disfrutar con los más chicos

La propuesta de Laberinto Pampa tiene el objetivo de alejar a los niños, al menos por un momento, de las pantallas y los dispositivos móviles. Por eso, ha presentado un gran número de talleres de dibujos para crear objetos con materiales naturales como miel, carbol, crines, morteros y cañas.

El Laberinto Pampa está a seis cuadras del casco histórico de San Antonio de Areco. Foto: Laberinto Pampa

También habrá paseos y expediciones para explorar los bosque de bambú, los jardines y la laguna dispuesta en el predio. Todo para despertar la imaginación y compartir en familia.

Cuánto cuesta la entrada al laberinto de bambú: tarifas generales, niños y jubilados

Desde Laberinto Pampa indicaron que el precio de la entrada incluye: acceso al laberinto, participación en todas las actividades programadas del día, acceso a las instalaciones naturales y refugios.

En cuanto al precio del ingreso al espacio, los valores se establecieron a partir de la edad y residencia:

Entrada general: $18.000

Niños de 3 a 12 años: $13.000

Jubilados : $10.000

Residentes en San Antonio de Areco : $10.000

Jubilados residente en San Antonio de Areco : $7.000

Menores de 3 años y personas con discapacidad: gratis

Por otro lado, aquellas familias con 3 hijos o más van a poder acceder a un 10% de descuento sobre el total y, en este caso, aplica a menores de 12 años.

Las actividades especiales se desarrollarán desde el 20 de julio y hasta el 1 de agosto. Foto: Laberinto Pampa

Cómo llegar al laberinto de bambú de San Antonio de Areco desde CABA

La mejor opción para ir a Laberinto Pampa desde CABA es en automóvil. El camino es directo y hay que tomar Ruta Nacional 8 hacia el noroeste. Son exactamente 110 kilómetros y el viaje tiene una duración de una hora y media.

También es posible llegar con un autobús de larga distancia desde Retiro y hasta San Antonio de Areco. En ese caso, el viaje es de tres horas y media.