El pueblo escondido fundado por alemanes que sorprende en Argentina: parece un rincón de Europa y conserva tradiciones centenarias

Fundada en 1900 por inmigrantes alemanes del Volga, mantiene tradiciones, arquitectura y costumbres. Foto: Entre Ríos

En el centro de Entre Ríos existe un pueblo de poco más de un siglo de historia que conserva tradiciones, costumbres y paisajes vinculados a los antiguos asentamientos de los alemanes del Volga. Se trata de Santa Anita, una localidad que nació en 1900 y que todavía mantiene viva la identidad de las familias inmigrantes que impulsaron su desarrollo.

Quienes llegan por primera vez encuentran una postal diferente a la de otros destinos entrerrianos. La presencia de la Iglesia Cristo Rey, una de las construcciones más emblemáticas de la localidad, junto con la Plaza del Inmigrante, recuerda permanentemente el origen europeo de la comunidad.

Un pueblo fundado por colonos que llegaron hace más de 120 años

La colonia fue fundada oficialmente el 4 de julio de 1900, cuando un grupo de familias alemanas del Volga se estableció en la zona para desarrollar nuevas tierras agrícolas. La iniciativa fue impulsada por el sacerdote Enrique Becher, una figura clave en la creación del pueblo.

Fundada en 1900 por inmigrantes alemanes del Volga, Santa Anita mantiene tradiciones, arquitectura y costumbres que recuerdan a las antiguas colonias europeas. Foto: Entre Ríos

Con esfuerzo y trabajo rural, los colonos transformaron el paisaje y construyeron una comunidad que logró preservar su idioma, sus costumbres religiosas y buena parte de sus tradiciones culturales. Esa herencia todavía se refleja en la vida cotidiana y en las principales celebraciones locales.

Uno de los mejores lugares para conocer esa historia es el Museo Municipal y Casa del Fundador, donde se conservan documentos, fotografías y objetos que permiten reconstruir los primeros años de la colonia.

La Fiesta Nacional de la Trilla que revive el pasado agrícola

El evento que mejor representa la identidad de Santa Anita es la Fiesta Nacional de la Trilla Tradicional, una celebración que atrae a miles de visitantes cada año.

Durante la fiesta se recrean las tareas agrícolas de los pioneros mediante demostraciones de trilla en vivo, maquinaria histórica, tractores antiguos y herramientas utilizadas por los primeros pobladores. También hay espectáculos musicales, ballets típicos, artesanías y propuestas gastronómicas que mantienen vivas las raíces de la colectividad.

Fundada en 1900 por inmigrantes alemanes del Volga, Santa Anita mantiene tradiciones, arquitectura y costumbres que recuerdan a las antiguas colonias europeas. Foto: Entre Ríos

La celebración se convirtió en un símbolo de la continuidad entre el trabajo de los antiguos agricultores y la actividad turística que hoy impulsa la localidad.

Qué hacer en Santa Anita

Además de su patrimonio histórico, el pueblo ofrece varias propuestas para quienes buscan descansar y disfrutar del aire libre. El principal atractivo es el Balneario Municipal, que cuenta con playa artificial, piscinas, camping, parrillas y sectores recreativos para toda la familia.

Los visitantes también pueden recorrer el pueblo en bicicletas de uso gratuito que presta el municipio, una opción ideal para conocer sus espacios históricos y sus paisajes rurales.

Fundada en 1900 por inmigrantes alemanes del Volga, Santa Anita mantiene tradiciones, arquitectura y costumbres que recuerdan a las antiguas colonias europeas. Foto: Entre Ríos

Entre los sitios más visitados aparecen la Casa del Fundador, la Iglesia Cristo Rey, la Plaza del Inmigrante y distintos emprendimientos de “pesque y pague” ubicados en las afueras de la localidad.

La experiencia se completa con propuestas gastronómicas tradicionales, como la reconocida Chocolatería Doña Juliana y antiguas panaderías que conservan recetas asociadas a la cultura de los inmigrantes.

Cómo llegar a Santa Anita desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más rápida es viajar en automóvil por la Ruta Nacional 9 y luego conectar con la Ruta Nacional 12 en dirección a Entre Ríos. El recorrido es de aproximadamente 330 kilómetros y demanda entre 4 y 5 horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del viaje.

Santa Anita se encuentra cerca de Concepción del Uruguay, una de las principales ciudades turísticas de la provincia, lo que permite incorporarla fácilmente a un recorrido por el centro-este entrerriano.

Lejos de los circuitos masivos y con una identidad cultural que permanece intacta, Santa Anita ofrece una combinación difícil de encontrar: historia de inmigración, tradiciones rurales, patrimonio arquitectónico y la tranquilidad de un pueblo que todavía conserva el espíritu de sus fundadores.