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Tres fiestas del locro para celebrar el 9 de Julio en Buenos Aires con música, tradición y sabor criollo

El Día de la Independencia se vivirá a puro locro en la provincia de Buenos Aires. Baradero, Lobos y General La Madrid preparan celebraciones populares con gastronomía típica, ferias, desfiles, folclore y propuestas familiares para disfrutar el feriado patrio.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Tres ciudades de Buenos Aires celebran el 9 de julio con locro
Tres ciudades de Buenos Aires celebran el 9 de julio con locro Foto: Instagram
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El 9 de Julio tendrá sabor a tradición en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Para celebrar el Día de la Independencia, tres municipios bonaerenses organizarán fiestas populares donde el gran protagonista será el locro criollo, uno de los platos más representativos de la cocina nacional.

Las celebraciones se realizarán en Baradero, Lobos y General La Madrid, con propuestas pensadas para vecinos, turistas y familias que busquen una escapada de invierno con identidad argentina. En cada localidad habrá actividades culturales, música en vivo, ferias, desfiles, espectáculos y comidas típicas.

La combinación de gastronomía, historia, folclore y encuentro comunitario convierte a estas fiestas en una alternativa ideal para disfrutar el feriado patrio sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos bonaerenses.

Baradero celebra la Fiesta del Locro y la Empanada en Villa Alsina

Una de las propuestas destacadas será en Villa Alsina, partido de Baradero, donde se realizará la 17° Fiesta del Locro y la Empanada. El evento comenzará a las 12.00 en el Predio Estación de Trenes, con entrada libre y gratuita.

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También habrá fiestas en General La Madrid y Lobos. Foto: Diario Bonaerense

La jornada contará con espectáculos artísticos, música en vivo, feria de artesanías, carros gastronómicos y venta de porciones de locro y empanadas. La propuesta busca reunir a la comunidad alrededor de dos clásicos de la mesa argentina, en un entorno popular y festivo.

Para quienes disfrutan de las fiestas tradicionales, Baradero ofrece una experiencia con fuerte impronta local: sabores caseros, artistas en escena y un clima familiar que acompaña la celebración del Día de la Independencia.

Lobos prepara más de mil porciones de locro popular

En Lobos, la celebración tendrá lugar sobre la avenida Alem desde las 11.00, con la realización de la 15° Fiesta del Locro Popular. La programación incluirá el acto protocolar por el Día de la Independencia, desfile de instituciones y delegaciones, feria de artesanías, puestos gastronómicos y una peña folclórica.

Uno de los grandes atractivos será la preparación de más de mil porciones de locro, pensadas para compartir durante un gran almuerzo criollo. Además, lo recaudado será destinado a instituciones de bien público, lo que le suma a la fiesta un fuerte sentido solidario y comunitario.

Plaza de Lobos Foto: Wikipedia

La propuesta de Lobos combina tradición, participación vecinal y compromiso social. Por eso, se perfila como una de las alternativas más convocantes para quienes buscan vivir el 9 de Julio con espíritu patriótico y platos típicos.

General La Madrid estrena su primera Fiesta del Locro Lamadritense

Otra opción para agendar será en General La Madrid, que realizará la 1° Fiesta del Locro Lamadritense. El encuentro comenzará desde las 10.00 en la plaza San Martín, con una programación que reunirá actividades culturales, comidas regionales y expresiones tradicionalistas.

Entre las propuestas previstas habrá desfile cívico-tradicionalista, participación de agrupaciones folclóricas, emprendedores, artesanos y puestos gastronómicos. También se llevará adelante el 11° Pericón Nacional, una de las actividades centrales de la jornada.

La "Fiesta del Locro y la Empanada" de Alsina tendrá lugar el 9 de julio a partir de las 12h Foto: El Teclado

Además, instituciones locales elaborarán porciones de locro que serán entregadas de manera gratuita. La fiesta también incluirá un paseo gastronómico con preparación en vivo de platos criollos como guiso de lentejas, empanadas y escabeche de vizcacha.

Tres destinos para una escapada patria con sabor argentino

Las fiestas del locro en Baradero, Lobos y General La Madrid ofrecen una oportunidad ideal para disfrutar el feriado con una propuesta distinta. Cada localidad tendrá su propio estilo, pero todas compartirán el mismo espíritu: celebrar la Independencia con comida criolla, música popular y encuentro comunitario.

En pleno invierno, el locro vuelve a ocupar el centro de la escena como símbolo de identidad nacional. Su preparación colectiva, su aroma inconfundible y su vínculo con las fechas patrias lo convierten en mucho más que un plato: es una excusa para reunirse, recordar la historia y mantener vivas las tradiciones.

Datos clave de las fiestas del locro por el 9 de Julio

Baradero – Villa Alsina

  • Evento: 17° Fiesta del Locro y la EmpanadaHorario: Desde las 12.00
  • Lugar: Predio Estación de Trenes
  • Entrada: Libre y gratuita
  • Actividades: Música en vivo, feria de artesanías, espectáculos, carros gastronómicos, locro y empanadas.

Lobos

  • Evento: 15° Fiesta del Locro Popular
  • Horario: Desde las 11.00
  • Lugar: Avenida Alem
  • Actividades: Acto protocolar, desfile, peña folclórica, feria, gastronomía y más de mil porciones de locro.
  • Dato destacado: La recaudación será destinada a instituciones de bien público.

General La Madrid

  • Evento: 1° Fiesta del Locro Lamadritense
  • Horario: Desde las 10.00
  • Lugar: Plaza San Martín
  • Entrada: Libre y gratuita
  • Actividades: Desfile cívico-tradicionalista, Pericón Nacional, locro gratuito, paseo gastronómico, artesanos y emprendedores.
9 de JulioTurismoLocro
Carlos Dileo
Carlos Dileo

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Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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