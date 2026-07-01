Qué se comió el 9 de julio de 1816: la olla podrida y otros platos típicos que llenaron las mesas de la independencia

Olla podrida, plato típico en 1816 Foto: Director al Paladar

El 9 de julio de 1816 no solo se escribió una de las páginas más importantes de la historia argentina: también se cocinó una postal de época. Mientras los diputados del Congreso de Tucumán declaraban la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, en las casas, patios y fogones del norte se preparaban comidas abundantes, calientes y profundamente criollas. En pleno invierno, la mesa patria no se parecía demasiado a la imagen escolar de pastelitos recién hechos: el menú real era más contundente, más mestizo y mucho más representativo de aquella sociedad en guerra, tránsito y transformación.

En Tucumán, la vida cotidiana estaba atravesada por el movimiento de congresales, soldados, religiosos, comerciantes y vecinos. La ciudad era un punto estratégico del Camino Real, con una economía marcada por las carretas, los tejidos, los productos regionales y las tradiciones heredadas tanto del mundo indígena como de la cocina española colonial.

Qué se comió realmente el 9 de julio de 1816 para celebrar la independencia

No existe un “menú oficial” conservado en actas que detalle plato por plato qué se sirvió exactamente el 9 de julio de 1816. Sin embargo, las reconstrucciones históricas permiten acercarse a los sabores que dominaban las mesas de la época: locro, empanadas, charqui, carbonada, humita, mazamorra, asado, guisos espesos y distintas variantes de pucheros o cocidos. Eran preparaciones ideales para combatir el frío de julio y alimentar a una población acostumbrada a largas jornadas, viajes difíciles y tiempos de escasez.

El locro ya era uno de los grandes protagonistas del período. De raíz andina, combinaba maíz, zapallo, porotos y carnes disponibles, formando un guiso espeso y nutritivo. El charqui, carne salada y secada al sol, era clave porque permitía conservar alimento durante meses, especialmente en regiones donde los traslados eran largos y las condiciones de almacenamiento limitadas.

Revive el locro como ritual patrio: historia, menú y claves Foto: Instagram @elsantaevita

Las empanadas también formaban parte del paisaje culinario. Se preparaban con masa casera, rellenos de carne cortada, grasa, cebolla y condimentos. Podían hornearse o freírse, y eran prácticas para comer en reuniones, viajes o celebraciones. La mazamorra, en tanto, era uno de los postres más populares: una preparación sencilla a base de maíz blanco, agua o leche y azúcar, con fuerte presencia en la tradición criolla.

Mazamorra Foto: Freepik

También aparecían platos como la carbonada criolla, con carne, zapallo, papas, batatas, choclo y frutas, una mezcla que hoy puede sorprender pero que respondía a la lógica de aprovechar los productos disponibles. En las mesas más acomodadas podían servirse dulces caseros, mermeladas de naranja o lima, chocolate, café, vino y preparaciones más elaboradas.

Olla podrida: qué es el plato típico que formó parte de los festejos patrios

Entre los platos más llamativos de aquella época aparece la olla podrida, una preparación heredada de la cocina española que cruzó el Atlántico y se adaptó a los ingredientes americanos. Lejos de lo que su nombre parece indicar, no se trataba de comida en mal estado, sino de un guiso potente, cocido durante horas, en el que se mezclaban carnes, legumbres, verduras y embutidos. Era una especie de antepasado de muchos pucheros y cocidos que luego se volvieron familiares en la cocina rioplatense.

La olla podrida tenía fama de plato “poderoso”: por su densidad, por la cantidad de ingredientes y porque reunía en una sola preparación todo lo necesario para sostener el cuerpo durante el invierno. En España, su historia se remonta a la Edad Media y al Siglo de Oro, cuando era considerada una de las grandes expresiones de los cocidos. En América, cada región la reinterpretó con sus propios productos: carnes locales, legumbres, hortalizas, zapallos, aves, charqui o lo que hubiera disponible en la despensa.

En el contexto de 1816, una olla grande al fuego era mucho más que una comida: era una forma de reunir gente. En patios, cocinas de barro o casas principales, estos guisos permitían alimentar a muchos comensales con una sola cocción. Por eso, la olla podrida encaja perfectamente con el clima de celebración, espera y sociabilidad que rodeó a los días posteriores a la declaración. Era comida de invierno, de encuentro y de abundancia posible en una época marcada por la incertidumbre.

Cómo se festejó la independencia argentina en 1816

La independencia no se celebró exactamente como muchos imaginan. La sesión del 9 de julio de 1816 fue extensa y solemne; los festejos principales se realizaron al día siguiente, el 10 de julio, con misa, música, salvas, reunión popular y baile. Los diputados y autoridades asistieron al templo de San Francisco, mientras el pueblo se concentraba en la plaza y en los alrededores de la Casa de Tucumán.

Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.

Por la noche, la ciudad vivió un clima de fiesta. Hubo bailes, flores, guirnaldas, música y encuentros entre autoridades, oficiales y vecinos. Algunas crónicas posteriores describen una Tucumán iluminada por la emoción política y social de haber dado un paso decisivo: declarar la independencia de España y afirmar un destino propio.

El 21 de julio también se realizó una celebración popular, más abierta y masiva, en la que el pueblo tuvo mayor protagonismo. Esto muestra que la independencia no fue solo un acto jurídico dentro de una sala: también fue una experiencia colectiva que se expresó en calles, iglesias, bailes, canciones y comidas compartidas.

Así, la mesa del 9 de julio de 1816 resume una parte esencial de la historia argentina. No hubo un único plato patrio, sino una combinación de sabores indígenas, españoles, criollos y regionales. La olla podrida, el locro, las empanadas, el charqui, la mazamorra y la carbonada cuentan otra versión de la independencia: la de una patria que también nació alrededor del fuego, entre ollas humeantes, pan casero y el grito inolvidable de “¡Viva la Patria!”.