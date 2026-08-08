La “casita en el cielo” de Buenos Aires: el chalet secreto que mira al Obelisco y nació por una siesta

Chalet 9 de Julio Foto: Instagram @lareinadelascupulas

Se trata del famoso Chalecito Díaz, también conocido como “la casita en el cielo”, una construcción insólita levantada sobre la terraza del edificio de la antigua Mueblería Díaz, en la zona de Sarmiento y Cerrito, a metros de la Avenida 9 de Julio. Fue construida entre 1926 y 1927 por Rafael Díaz, un inmigrante español que llegó a la Argentina siendo adolescente y terminó creando una de las mueblerías más importantes de Sudamérica.

El chalet que nació por una razón inesperada

La historia parece leyenda urbana, pero es real: Rafael Díaz vivía en Banfield y trabajaba en el centro porteño. En una época en la que los traslados eran largos y agotadores, volver a su casa al mediodía para descansar era casi imposible. Entonces tuvo una idea tan práctica como extravagante: construir un chalet sobre su propio edificio para almorzar, estar con su familia y dormir la siesta antes de seguir trabajando.

El Chalecito años atrás Foto: AGN

El resultado fue una vivienda de estilo marplatense o normando, con techo a dos aguas, tejas, ventanas y una estética completamente inesperada para una terraza del microcentro. La casa tiene alrededor de 200 metros cuadrados, varias habitaciones y una terraza con una de las vistas más privilegiadas de Buenos Aires: el Obelisco, la 9 de Julio, Corrientes y buena parte del paisaje urbano más reconocible del país.

Un inmigrante español y el sueño de triunfar en Buenos Aires

Rafael Díaz llegó desde España a fines del siglo XIX o comienzos del XX, en el contexto de una Argentina que recibía miles de inmigrantes europeos. Como tantos otros, empezó desde abajo: trabajó en comercios textiles y luego se volcó al rubro del mobiliario. Con visión comercial, perseverancia y olfato para los negocios, logró levantar Muebles Díaz, una firma que se volvió un emblema porteño.

La mueblería funcionaba como una especie de gran tienda por departamentos dedicada al hogar. Cada piso exhibía distintos ambientes, desde dormitorios hasta oficinas, en una lógica comercial moderna para la época. Incluso, el edificio tuvo vínculo con la radio: allí funcionó LOK Radio Mueblería Díaz, antecedente que luego sería asociado con la historia de Radio Rivadavia.

Más antiguo que el Obelisco: el testigo silencioso de la ciudad que cambió para siempre

Uno de los datos más fascinantes es que el Chalecito Díaz es anterior al Obelisco. Mientras la casita fue terminada en 1927, el monumento porteño fue inaugurado recién el 23 de mayo de 1936, como homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires.

En la terraza decidió emplazar la propiedad con el propósito de dormir la siesta Foto: Instagram @lareinadelascupulas

Desde sus ventanas, la familia Díaz pudo observar cómo la ciudad se transformaba. El Obelisco fue diseñado por Alberto Prebisch y construido en tiempo récord: según información oficial de la Ciudad, sus trabajos comenzaron en marzo de 1936 y fue inaugurado el 23 de mayo de ese mismo año. Participaron 157 obreros y la obra se convirtió, con el tiempo, en el gran símbolo porteño.

Pero antes de ese ícono moderno, en ese mismo lugar estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, demolida en el marco de las obras de modernización urbana. Allí, en 1812, se había izado por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires, un dato que todavía aparece recordado en el propio Obelisco.

La Avenida 9 de Julio y una Buenos Aires que se demolía para parecerse al futuro

El chalet también fue testigo de otra gran transformación: la apertura de la Avenida 9 de Julio, considerada durante décadas una de las avenidas más anchas del mundo. El primer tramo fue inaugurado el 12 de octubre de 1937, aunque la idea de abrir una gran arteria norte-sur venía de fines del siglo XIX y fue retomada legalmente en 1912.

Para construirla, Buenos Aires tuvo que demoler manzanas enteras. La modernidad avanzó a fuerza de picos, escombros y mudanzas forzadas. En ese paisaje de cambio, el Chalecito Díaz quedó como una rareza poética: una casa familiar arriba de un edificio comercial, observando desde las alturas cómo la ciudad se ensanchaba, se iluminaba y se volvía cada vez más vertical.

De refugio familiar a misterio porteño

Durante décadas, la casa fue casi un secreto a la vista de todos. Miles pasaban por la 9 de Julio sin levantar la cabeza; otros la descubrían por casualidad y no podían evitar preguntarse: ¿quién vive ahí arriba? Esa pregunta alimentó mitos, fotos, visitas guiadas y relatos de turistas.

Unas de las postales icónicas del Microcentro Foto: Instagram @fotos.antiguas.ba

Rafael Díaz murió en 1968 y la mueblería cerró definitivamente en 1985. Con el tiempo, los pisos del edificio se alquilaron como oficinas y el chalecito quedó asociado a la memoria familiar. En los últimos años se abrió en algunas oportunidades para visitas, pero su futuro volvió a estar en debate cuando se conoció que el edificio completo, incluido el chalet, fue puesto a la venta.

Un ícono en venta y una pregunta abierta: ¿qué pasará con la casita más famosa del cielo porteño?

El inmueble fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 2014, por lo que no puede ser modificado libremente sin intervención de las áreas correspondientes. Aun así, su destino genera expectativa: podría transformarse en un espacio cultural, un rooftop, un atractivo turístico o quedar en manos privadas.

Lo cierto es que el Chalecito Díaz no es solo una curiosidad arquitectónica. Es una postal de la inmigración, del trabajo, del ascenso social, de la Buenos Aires que quiso parecerse a las grandes capitales del mundo y de un hombre que convirtió una necesidad cotidiana, dormir la siesta, en una de las imágenes más irresistibles de la ciudad.