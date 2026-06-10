Aguas tranquilas, villa turística y punto clave para pescar pejerrey: la laguna bonaerense ideal para visitar el finde XL de junio

Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook: Laguna Cochicó.

Se acerca el fin de semana XL de junio y con estos días de descanso, algunas familias quieren aprovechar para pasear, tomar un poco de aire y disfrutar de actividades cerca del agua. Para ello, la provincia de Buenos Aires ofrece una gran variedad de destinos que se distinguen entre pueblos de encanto, sierras y lagunas.

Uno de ellos es la Laguna Cochicó, ubicada en el partido de Guaminí, al sudoeste bonaerense. Este espejo de agua forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste y se convirtió en uno de los destinos preferidos por quienes buscan tranquilidad, actividades al aire libre y una de las mejores zonas para la pesca de pejerrey en la provincia, a solamente 5 horas de Capital Federal.

Pesca de pejerrey. Foto: Wikimedia Commons

Dónde queda y cómo llegar a la laguna Cochicó desde CABA

La Laguna Cochicó se encuentra dentro del partido de Guaminí, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 486 kilómetros de La Plata.

Para llegar desde CABA, la opción más habitual es tomar la Ruta Nacional 5 hasta la zona de Trenque Lauquen y luego continuar por rutas provinciales que conectan con Guaminí y la villa turística Cochicó.

El viaje demanda aproximadamente entre cinco y seis horas en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino, lo que la convierte en una alternativa interesante para un fin de semana largo.

Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires.

Qué hacer en Cochicó, la villa turística bonaerense para ir el fin de semana largo

Además de la laguna, el complejo turístico Cochicó cuenta con una infraestructura pensada para recibir visitantes durante todo el año. La villa turística ofrece espacios para acampar, sectores recreativos, alojamientos para toda la familia y áreas destinadas al descanso.

El entorno natural invita a realizar caminatas, disfrutar de los paisajes y practicar actividades al aire libre en contacto con la flora y fauna de la región. Además, uno de los principales atractivos es la posibilidad de contemplar amaneceres y atardeceres sobre la laguna.

La zona también es elegida por familias, grupos de amigos y viajeros que buscan alejarse del ruido urbano sin resignar servicios básicos para una estadía cómoda y llena de magia campestre.

Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires.

Pesca deportiva: por qué la laguna Cochicó es un punto clave para los pescadores de pejerrey

La Laguna Cochicó es reconocida por los aficionados a la pesca deportiva como uno de los puntos más importantes para la captura de pejerrey en la provincia de Buenos Aires. Las características de sus aguas permiten obtener ejemplares de buen tamaño tanto desde embarcaciones como desde determinados sectores de la costa. Esta condición convirtió al lugar en una referencia dentro del circuito bonaerense de pesca.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la actividad está regulada por normativas provinciales destinadas a proteger la reproducción de la especie. Por ese motivo, antes de planificar una salida de pesca se recomienda consultar el calendario de habilitaciones vigente y las restricciones establecidas por las autoridades locales.

Además del pejerrey, el entorno natural de la laguna ofrece un escenario ideal para quienes disfrutan de observar aves y conectarse con la biodiversidad típica de la región.