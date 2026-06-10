Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Aguas tranquilas, villa turística y punto clave para pescar pejerrey: la laguna bonaerense ideal para visitar el finde XL de junio

A menos de 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay un lugar que combina la naturaleza, pesca deportiva y una villa turística con servicios para disfrutar de una escapada en familia.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook: Laguna Cochicó.
Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook: Laguna Cochicó.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se acerca el fin de semana XL de junio y con estos días de descanso, algunas familias quieren aprovechar para pasear, tomar un poco de aire y disfrutar de actividades cerca del agua. Para ello, la provincia de Buenos Aires ofrece una gran variedad de destinos que se distinguen entre pueblos de encanto, sierras y lagunas.

Uno de ellos es la Laguna Cochicó, ubicada en el partido de Guaminí, al sudoeste bonaerense. Este espejo de agua forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste y se convirtió en uno de los destinos preferidos por quienes buscan tranquilidad, actividades al aire libre y una de las mejores zonas para la pesca de pejerrey en la provincia, a solamente 5 horas de Capital Federal.

Pesca de pejerrey. Foto: Wikimedia Commons

Dónde queda y cómo llegar a la laguna Cochicó desde CABA

La Laguna Cochicó se encuentra dentro del partido de Guaminí, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 486 kilómetros de La Plata.

Para llegar desde CABA, la opción más habitual es tomar la Ruta Nacional 5 hasta la zona de Trenque Lauquen y luego continuar por rutas provinciales que conectan con Guaminí y la villa turística Cochicó.

Contenido Recomendado

Histórico:qué ciudad de la provincia de Buenos Aires albergará el foro global de pesca más importante de Sudamérica en 2027

Histórico: qué ciudad de la provincia de Buenos Aires albergará el foro global de pesca más importante de Sudamérica en 2027

Fin de semana largo de junio:todas las fiestas regionales, escapadas y actividades imperdibles sin salir de Buenos Aires

Fin de semana largo de junio: todas las fiestas regionales, escapadas y actividades imperdibles sin salir de Buenos Aires

El viaje demanda aproximadamente entre cinco y seis horas en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino, lo que la convierte en una alternativa interesante para un fin de semana largo.

Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook: Laguna Cochicó.
Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires.

Qué hacer en Cochicó, la villa turística bonaerense para ir el fin de semana largo

Además de la laguna, el complejo turístico Cochicó cuenta con una infraestructura pensada para recibir visitantes durante todo el año. La villa turística ofrece espacios para acampar, sectores recreativos, alojamientos para toda la familia y áreas destinadas al descanso.

El entorno natural invita a realizar caminatas, disfrutar de los paisajes y practicar actividades al aire libre en contacto con la flora y fauna de la región. Además, uno de los principales atractivos es la posibilidad de contemplar amaneceres y atardeceres sobre la laguna.

La zona también es elegida por familias, grupos de amigos y viajeros que buscan alejarse del ruido urbano sin resignar servicios básicos para una estadía cómoda y llena de magia campestre.

Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook: Laguna Cochicó.
Laguna Cochicó, en la provincia de Buenos Aires.

Pesca deportiva: por qué la laguna Cochicó es un punto clave para los pescadores de pejerrey

La Laguna Cochicó es reconocida por los aficionados a la pesca deportiva como uno de los puntos más importantes para la captura de pejerrey en la provincia de Buenos Aires. Las características de sus aguas permiten obtener ejemplares de buen tamaño tanto desde embarcaciones como desde determinados sectores de la costa. Esta condición convirtió al lugar en una referencia dentro del circuito bonaerense de pesca.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la actividad está regulada por normativas provinciales destinadas a proteger la reproducción de la especie. Por ese motivo, antes de planificar una salida de pesca se recomienda consultar el calendario de habilitaciones vigente y las restricciones establecidas por las autoridades locales.

Además del pejerrey, el entorno natural de la laguna ofrece un escenario ideal para quienes disfrutan de observar aves y conectarse con la biodiversidad típica de la región.

TurismoFin de semana largoPesca
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Pesca de pejerrey, camping y caminatas:el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

    Pesca de pejerrey, camping y caminatas: el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

  2. La Feria Francesa vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con entrada gratis:cuándo, dónde y qué se podrá hacer

    La Feria Francesa vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con entrada gratis: cuándo, dónde y qué se podrá hacer

  3. Fin de semana largo de junio:todas las fiestas regionales, escapadas y actividades imperdibles sin salir de Buenos Aires

    Fin de semana largo de junio: todas las fiestas regionales, escapadas y actividades imperdibles sin salir de Buenos Aires

  4. Escapada de pesca cerca de CABA:el paraíso del pejerrey y la corvina negra que arrasa en Buenos Aires

    Escapada de pesca cerca de CABA: el paraíso del pejerrey y la corvina negra que arrasa en Buenos Aires

  5. Termas, vinos y naturaleza:el rincón de Entre Ríos que espera un récord de turistas y queda a menos de 5 horas de Buenos Aires

    Termas, vinos y naturaleza: el rincón de Entre Ríos que espera un récord de turistas y queda a menos de 5 horas de Buenos Aires
Lo último
También podría interesarte
Política

Negociaciones clave en el Senado:qué cambios prometió el Gobierno para cerrar la Ley de Propiedad Privada

Negociaciones clave en el Senado: qué cambios prometió el Gobierno para cerrar la Ley de Propiedad Privada

El PJ Nacional, partidos aliados y organizaciones sociales convocan a un masivo banderazo por “Cristina libre” en Parque Lezama

Diego Santilli convocó a los gobernadores de Neuquén y Catamarca para sumar votos pensando en la eliminación de las PASO

El Gobierno derogó resoluciones del área de comercio interior y continúa con su plan de simplificación del Estado

Economía

Se oficializó el aumento para empleadas domésticas:cuánto cobrará cada categoría durante junio y julio 2026

Se oficializó el aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrará cada categoría durante junio y julio 2026

Cuál es el megaproyecto minero de Argentina para convertirse en potencia mundial del cobre

La industria y la construcción volvieron a caer en abril 2026:cuáles fueron los sectores más afectados

Acciones, bonos y riesgo país:así operó la economía argentina este martes 9 de junio

Internacionales

Sin saberlo:usuarios de Pokémon Go capacitaron a drones de las fuerzas armadas de Estados Unidos

Sin saberlo: usuarios de Pokémon Go capacitaron a drones de las fuerzas armadas de Estados Unidos

El megaproyecto ferroviario más ambicioso de Egipto:no tiene conductores, abarca más de 50 km y recorre el desierto en 60 minutos

Ver para creer:la frontera más larga que tiene Francia no está en Europa, sino en Sudamérica

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero cerca del estrecho de Ormuz