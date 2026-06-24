Bombones, cookies y alfajores: qué se podrá comer en la Feria de Chocolate este fin de semana

Qué se podrá comer en Feria de Chocolate este fin de semana. Foto: Freepik.

Los amantes del chocolate ya tienen una cita imperdible para este último fin de semana de junio. Este 27 y 28 de junio, de 10:30 a 19, se realizará una edición de Paseo La Chocolaterie, la feria dedicada por completo al universo del cacao que reunirá a más de 100 expositores en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

La entrada cuesta $15.000 y las personas con Certificado Único de Discapacidad ingresan gratis presentándose en boletería hasta las 12 del mediodía, mientras que sus acompañantes deberán pagar la entrada completa.

Qué se podrá degustar y qué actividades habrá en la Feria de Chocolate

Durante dos jornadas, los visitantes podrán recorrer decenas de stands con chocolates en todas sus versiones:

Bombones

Tabletas

Trufas

Alfajores

Cerveza con cacao

Licores

Helados

Cookies

Waffles

Crêpes

Chocolate caliente

También habrá espacios dedicados a la pastelería fina, marcas de insumos y accesorios para el sector.

La Chocolaterie 2026 prepara una edición récord en Buenos Aires Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Qué actividades habrá en la Feria del Chocolate

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con degustaciones, masterclass y demostraciones en vivo a cargo de reconocidos chocolateros, cocineros y pasteleros, quienes compartirán recetas, técnicas y secretos del oficio.

La propuesta está pensada tanto para fanáticos del cacao como para quienes quieran descubrir más sobre el mundo de la chocolatería artesanal y profesional:

Más de 100 expositores, la mayor convocatoria en la historia de la feria.

Expositores nacionales: chocolateros y emprendimientos destacados de diferentes partes del país.

Expositores internacionales: chocolateros, emprendimientos y marcas, entre las que se destacan las más de 20 propuestas impulsadas por la Embajada de Brasil en Argentina.

Masterclasses, charlas y demostraciones en vivo.

Activaciones especiales que integran el universo del fútbol, en colaboración con marcas y expositores.

Espacios de networking entre sector público, escuelas, sector privado, ONG y emprendedores de chocolate.

Una propuesta ideal para los amantes del chocolate Foto: La chocolaterie

La historia del chocolate en Argentina

El chocolate llegó a Argentina desde Europa durante la época colonial, aunque su crecimiento más importante se dio recién en el siglo XIX, con el avance de las técnicas industriales y la aparición de las primeras chocolaterías.

Con el paso del tiempo, su consumo se volvió parte de la cultura cotidiana argentina, presente en celebraciones, meriendas, cafeterías y propuestas de pastelería.

Eventos como Paseo La Chocolaterie reflejan justamente la importancia que tiene el chocolate tanto en la gastronomía como en la industria local.

La Chocolaterie. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Cómo llegar a La Rural para el Paseo La Chocolaterie

El evento se realizará en La Rural, el tradicional predio ferial ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La dirección principal es Avenida Santa Fe 4201, aunque también cuenta con accesos por Avenida Sarmiento y calle Juncal.

Cómo llegar en subte

Línea D: estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros de la entrada principal.

Cómo llegar en tren

Ferrocarril San Martín : estación Palermo .

Desde allí hay solo unas cuadras caminando hasta el predio.

Qué colectivos llegan a La Rural

Por la zona pasan varias líneas de colectivo, como por ejemplo: 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 55, 57, 59, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 128, 141, 152, 160, 161, 166, 194.

Cómo llegar en auto

La Rural cuenta con estacionamiento propio y se encuentra en una de las zonas con mejor acceso de la Ciudad. Se puede ingresar por: