Bombones, cookies y alfajores: qué se podrá comer en la Feria de Chocolate este fin de semana

Los amantes del chocolate ya tienen una cita imperdible para este último fin de semana de junio. Este 27 y 28 de junio, de 10:30 a 19, se realizará una edición de Paseo La Chocolaterie, la feria dedicada por completo al universo del cacao que reunirá a más de 100 expositores en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.
La entrada cuesta $15.000 y las personas con Certificado Único de Discapacidad ingresan gratis presentándose en boletería hasta las 12 del mediodía, mientras que sus acompañantes deberán pagar la entrada completa.
Qué se podrá degustar y qué actividades habrá en la Feria de Chocolate
Durante dos jornadas, los visitantes podrán recorrer decenas de stands con chocolates en todas sus versiones:
- Bombones
- Tabletas
- Trufas
- Alfajores
- Cerveza con cacao
- Licores
- Helados
- Cookies
- Waffles
- Crêpes
- Chocolate caliente
También habrá espacios dedicados a la pastelería fina, marcas de insumos y accesorios para el sector.
Qué actividades habrá en la Feria del Chocolate
Además de la oferta gastronómica, el evento contará con degustaciones, masterclass y demostraciones en vivo a cargo de reconocidos chocolateros, cocineros y pasteleros, quienes compartirán recetas, técnicas y secretos del oficio.
La propuesta está pensada tanto para fanáticos del cacao como para quienes quieran descubrir más sobre el mundo de la chocolatería artesanal y profesional:
- Más de 100 expositores, la mayor convocatoria en la historia de la feria.
- Expositores nacionales: chocolateros y emprendimientos destacados de diferentes partes del país.
- Expositores internacionales: chocolateros, emprendimientos y marcas, entre las que se destacan las más de 20 propuestas impulsadas por la Embajada de Brasil en Argentina.
- Masterclasses, charlas y demostraciones en vivo.
- Activaciones especiales que integran el universo del fútbol, en colaboración con marcas y expositores.
- Espacios de networking entre sector público, escuelas, sector privado, ONG y emprendedores de chocolate.
La historia del chocolate en Argentina
El chocolate llegó a Argentina desde Europa durante la época colonial, aunque su crecimiento más importante se dio recién en el siglo XIX, con el avance de las técnicas industriales y la aparición de las primeras chocolaterías.
Con el paso del tiempo, su consumo se volvió parte de la cultura cotidiana argentina, presente en celebraciones, meriendas, cafeterías y propuestas de pastelería.
Eventos como Paseo La Chocolaterie reflejan justamente la importancia que tiene el chocolate tanto en la gastronomía como en la industria local.
Cómo llegar a La Rural para el Paseo La Chocolaterie
El evento se realizará en La Rural, el tradicional predio ferial ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La dirección principal es Avenida Santa Fe 4201, aunque también cuenta con accesos por Avenida Sarmiento y calle Juncal.
Cómo llegar en subte
- Línea D: estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros de la entrada principal.
Cómo llegar en tren
- Ferrocarril San Martín: estación Palermo.
- Desde allí hay solo unas cuadras caminando hasta el predio.
Qué colectivos llegan a La Rural
Por la zona pasan varias líneas de colectivo, como por ejemplo: 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 55, 57, 59, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 128, 141, 152, 160, 161, 166, 194.
Cómo llegar en auto
La Rural cuenta con estacionamiento propio y se encuentra en una de las zonas con mejor acceso de la Ciudad. Se puede ingresar por:
- Av. Sarmiento 2704
- Juncal 4431