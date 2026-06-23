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Llega la Feria de Chocolate más esperada de Buenos Aires: cuándo y dónde será el evento gratis para los amantes de lo dulce

Más de 50 expositores participarán de una nueva edición de Paseo La Chocolaterie, un evento que reunirá chocolates, alfajores, helados, catas, clases en vivo y propuestas irresistibles para los fanáticos del cacao.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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La Chocolaterie.
La Chocolaterie. Foto: Instagram @ferialachocolaterie
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Los amantes del chocolate ya tienen una cita imperdible para estos días fríos de invierno. El 27 y 28 de junio se realizará una nueva edición de Paseo La Chocolaterie, la feria dedicada por completo al universo del cacao que reunirá a más de 50 expositores en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante dos jornadas, los visitantes podrán recorrer decenas de stands con chocolates en todas sus versiones: bombones, tabletas, trufas, alfajores y propuestas innovadoras como cerveza con cacao, licores, helados, cookies, waffles, crêpes y chocolate caliente. También habrá espacios dedicados a la pastelería fina y marcas de insumos y accesorios para el sector.

La Chocolaterie 2026 prepara una edición récord en Buenos Aires Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Qué habrá para degustar en la feria del chocolate

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con degustaciones, masterclass y demostraciones en vivo a cargo de reconocidos chocolateros, cocineros y pasteleros, quienes compartirán recetas, técnicas y secretos del oficio.

La propuesta está pensada tanto para fanáticos del cacao como para quienes quieran descubrir más sobre el mundo de la chocolatería artesanal y profesional.

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La Chocolaterie. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

La historia del chocolate en Argentina

El chocolate llegó a Argentina desde Europa durante la época colonial, aunque su crecimiento más importante se dio recién en el siglo XIX, con el avance de las técnicas industriales y la aparición de las primeras chocolaterías.

Con el paso del tiempo, su consumo se volvió parte de la cultura cotidiana argentina, presente en celebraciones, meriendas, cafeterías y propuestas de pastelería.

Eventos como Paseo La Chocolaterie reflejan justamente la importancia que tiene el chocolate tanto en la gastronomía como en la industria local.

La Chocolaterie. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Cómo llegar a La Rural para el Paseo La Chocolaterie

El evento se realizará en La Rural, el tradicional predio ferial ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La dirección principal es Avenida Santa Fe 4201, aunque también cuenta con accesos por Avenida Sarmiento y calle Juncal.

Cómo llegar en subte

  • Línea D: estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros de la entrada principal.

Cómo llegar en tren

  • Ferrocarril San Martín: estación Palermo.
  • Desde allí hay solo unas cuadras caminando hasta el predio.

Qué colectivos llegan a La Rural

Por la zona pasan varias líneas de colectivo:

  • 10
  • 12
  • 15
  • 29
  • 34
  • 36
  • 39
  • 55
  • 57
  • 59
  • 64
  • 67
  • 68
  • 93
  • 95
  • 108
  • 111
  • 128
  • 141
  • 152
  • 160
  • 161
  • 166
  • 194

Cómo llegar en auto

La Rural cuenta con estacionamiento propio y se encuentra en una de las zonas con mejor acceso de la Ciudad. Se puede ingresar por:

  • Av. Sarmiento 2704
  • Juncal 4431
ChocolateLa RuralFiesta
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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