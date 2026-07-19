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Se reprogramó la Fiesta del Salame Serrano: cuándo se podrá degustar gratis el salame gigante de 50 metros

El gran atractivo de la fiesta regional será un salame serrano artesanal de 50 metros de largo, que será exhibido, medido oficialmente y luego cortado para que todos los asistentes puedan disfrutar de una degustación gratuita.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Se reprogramó la Fiesta del Salame Serrano.
Se reprogramó la Fiesta del Salame Serrano. Foto: redes sociales.
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La primera edición de la Fiesta del Salame Serrano, que estaba prevista para este domingo 19 de julio, fue reprogramada para el domingo 26 de julio luego de que la Selección Argentina avanzara a la final del Mundial y se definiera que el partido coincidía con la fecha original del evento.

El evento reunirá gastronomía regional, música en vivo, una feria de artesanos y actividades para todas las edades. El gran protagonista de la jornada será un salame serrano artesanal de 50 metros de largo, que será exhibido, medido y posteriormente cortado para una degustación abierta al público. La entrada será libre y gratuita.

Cuándo y dónde se realizará la Fiesta del Salame Serrano

La 1° Gran Fiesta del Salame Serrano tendrá lugar el domingo 26 de julio, desde las 11:00, sobre la calle Roca, frente al Museo del Mate, en la intersección con la avenida San Martín, en Sierra de la Ventana.

Para la ocasión, el sector volverá a convertirse en un paseo peatonal criollo donde vecinos y turistas podrán recorrer puestos gastronómicos, conocer productos regionales y disfrutar de espectáculos y actividades durante toda la jornada.

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La apertura oficial estará marcada por el ingreso del impresionante salame serrano de 50 metros, elaborado de manera artesanal con el tradicional picado grueso característico de la región serrana, que luego será compartido con el público en una degustación gratuita.

Reprogramaron la Fiesta del Salame Serrano. Foto: redes sociales.

Sierra de la Ventana: cómo llegar desde CABA

Sierra de la Ventana se encuentra a unos 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Tornquist.

Desde CABA, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 3 hasta la zona de Azul y luego continuar por la Ruta Nacional 33 hasta Pigüé. Desde allí, se accede por la Ruta Provincial 76, que conduce directamente a Sierra de la Ventana.

El viaje en auto demanda aproximadamente entre 6 y 7 horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

Propuestas solidarias: el fin benéfico detrás de la Fiesta del Salame Serrano

Aunque el ingreso al evento será completamente gratuito, la organización impulsará una campaña solidaria mediante alcancías distribuidas en el predio.

Las donaciones voluntarias estarán destinadas a colaborar con los Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana y con el refugio de animales PUAF, dos instituciones que cumplen un importante rol dentro de la comunidad local.

Además, durante la jornada se realizará un concurso en el que los asistentes deberán adivinar cuánto pesa el salame gigante de 50 metros, con importantes premios para quienes se acerquen al peso real.

Fiesta del Salame Serrano. Foto: redes sociales.

Qué actividades y espectáculos se podrán disfrutar durante el evento

Además de la esperada degustación del salame serrano, la fiesta ofrecerá una amplia variedad de propuestas para todas las edades.

Entre las principales actividades habrá:

  • Degustación y venta de salame serrano.
  • Paseo gastronómico con quesos, empanadas y productos regionales.
  • Feria de artesanos y manualistas.
  • Espectáculos musicales en vivo.
  • Actividades recreativas para toda la familia.
  • Concurso para adivinar el peso del salame gigante.

El escenario principal contará con la presentación de la cantante Amparo Sol, mientras que el Centro de Veteranos de Malvinas acompañará las actividades previstas para la tarde.

Club Hotel Sierra de la Ventana. Foto: Turismo Tornquist

Gastronomía bonaerense: los secretos de la elaboración del salame serrano

El gran protagonista de la fiesta será el tradicional salame serrano, un embutido elaborado de manera artesanal con carne de cerdo y vacuna, condimentado con especias y sometido a un proceso de curado y maduración que le aporta su sabor característico.

En la comarca serrana bonaerense, este producto se distingue por su picado grueso, una técnica que conserva mejor la textura de la carne y le otorga una identidad propia dentro de la gastronomía regional.

Desde la organización destacaron que la celebración busca consolidarse como un nuevo atractivo turístico para el invierno. Luego del éxito de la Fiesta de la Milanesa Serrana, realizada en mayo, ya anticiparon que trabajan para incorporar nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas una futura Fiesta del Jamón Serrano, con el objetivo de seguir posicionando a Sierra de la Ventana como un destino gastronómico durante todo el año.

Fiestas RegionalesPuebloTurismo
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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