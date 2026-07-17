Pulperías históricas y calles de antaño: por qué Capilla del Señor es una escapada imperdible para estas vacaciones de invierno 2026

Las calles adoquinadas y casonas antiguas de Capilla del Señor conservan la esencia de uno de los pueblos más históricos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo PBA

En tiempos donde las escapadas cortas ganan protagonismo, Capilla del Señor, en el partido de Exaltación de la Cruz, aparece como una opción cercana y cargada de historia para disfrutar durante las vacaciones de invierno. A poco más de una hora del AMBA, el destino combina patrimonio, tranquilidad y propuestas rurales en un entorno que conserva la esencia del interior bonaerense.

El corazón del recorrido está en su casco histórico, declarado Bien de Interés Histórico Nacional, donde las calles de adoquines, las casonas antiguas y los museos recrean el pulso de otras épocas. Caminar por el centro es una invitación a bajar el ritmo y reconectar con la identidad local.

Las calles adoquinadas y casonas antiguas de Capilla del Señor conservan la esencia de uno de los pueblos más históricos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo PBA

Pulperías históricas y tradición criolla en Capilla del Señor

Uno de los grandes atractivos del pueblo son sus pulperías centenarias, verdaderos símbolos de la vida pampeana. Espacios como Los Ombúes, en funcionamiento desde el siglo XVIII, mantienen viva la tradición de las partidas de truco y el encuentro social. En la misma línea, La Confianza conserva ese aire de almacén de campo donde el tiempo parece detenido.

Estas postales de la cultura criolla se complementan con propuestas más dinámicas, como los recoridos en Mehari, vehículos icónicos que permiten explorar los caminos rurales, o la visita a la torre El Mirador, ideal para obtener vistas panorámicas del paisaje.

Las calles adoquinadas y casonas antiguas de Capilla del Señor conservan la esencia de uno de los pueblos más históricos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo PBA

Qué ver y hacer en Capilla del Señor

El circuito turístico incluye paradas clave como la Iglesia Parroquial de 1866 y la emblemática Casa Miralejos, con su impronta italianizante. También destacan el Museo de Arte Sacro y el Museo del Periodismo Bonaerense, donde se conserva una histórica máquina Marinoni.

Para quienes priorizan el aire libre, la Reserva Natural Arroyo de la Cruz ofrece senderos y pasarelas para caminatas entre naturaleza y avistaje de aves. La vieja estación ferroviaria, inaugurada en 1886, suma otra postal imperdible.

Sabores de campo y experiencias rurales

La gastronomía es otro de los puntos fuertes del destino. Desde parrillas tradicionales hasta propuestas más modernas como microcervecerías, la oferta invita a disfrutar de asados, picadas y platos caseros. Lugares como El Mirador 1862, El Fruto Microcervecería y clásicos del centro completan la experiencia.

Además, las estancias de la zona ofrecen días de campo, cabalgatas y actividades ecuestres, incluyendo exhibiciones gauchas y clases de polo. Se trata de experiencias que profundizan el vínculo con la cultura rural.

Las calles adoquinadas y casonas antiguas de Capilla del Señor conservan la esencia de uno de los pueblos más históricos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo PBA

Cómo llegar a Capilla del Señor desde la Ciudad de Buenos Aires

Ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Capilla del Señor se encuentra a poco más de una hora en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. La forma más directa de llegar es tomar la Panamericana ramal Pilar (Ruta 9), continuar hasta la altura de Pilar y luego empalmar con la Ruta Nacional 8. Desde allí, se conecta con la Ruta Provincial 39, que conduce directamente al casco histórico del pueblo.

Otra alternativa válida es acceder por el Camino del Buen Ayre hacia el oeste y luego continuar por la Ruta 8 hasta empalmar con la Ruta 39. El trayecto total ronda los 85 a 95 kilómetros, dependiendo del punto de partida, y se puede realizar en aproximadamente una hora a una hora y media, según el tránsito.