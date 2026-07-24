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Buenos Aires celebra la feria Nuevos Sabores este fin de semana con entrada gratis: dónde se hace y qué comer

La feria Nuevos Sabores vuelve a instalarse en la Ciudad de Buenos Aires on una propuesta que combina gastronomía internacional, productos regionales y diseño independiente.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Vecinos y turistas recorren los puestos gastronómicos y de diseño de la feria Nuevos Sabores en Parque Rivadavia.
Vecinos y turistas recorren los puestos gastronómicos y de diseño de la feria Nuevos Sabores en Parque Rivadavia. Foto: GCBA
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Este fin de semana, Parque Rivadavia será escenario de una nueva edición de Nuevos Sabores, la feria que combina propuestas gastronómicas, diseño de autor y producción artesanal. La actividad se desarrollará el sábado 25 y el domingo 26 de julio, de 11 a 19 horas, con acceso libre y gratuito.

La iniciativa volverá a instalarse en el emblemático espacio verde de Avenida Rivadavia 4950, uno de los puntos de encuentro más concurridos de Caballito. Como en ediciones anteriores, la programación dependerá de las condiciones climáticas y se suspenderá en caso de lluvia.

Qué comer en la feria Nuevos Sabores

La gran protagonista del evento será la comida. Los visitantes encontrarán especialidades típicas de Argentina, Paraguay, México, Haití, Venezuela, Colombia, Francia y Estados Unidos, con una oferta pensada para diferentes gustos y preferencias.

Puestos de la feria Nuevos Sabores con visitantes recorriendo el Parque Rivadavia en el barrio de Caballito.
Vecinos y turistas recorren los puestos gastronómicos y de diseño de la feria Nuevos Sabores en Parque Rivadavia. Foto: GCBA

Entre las opciones disponibles habrá crepes dulces y salados, hamburguesas, panchos, tacos, arepas, tequeños, sándwiches ahumados, platos caribeños y propuestas regionales, además de alternativas aptas para quienes buscan productos veganos o sin TACC.

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Los amantes de los sabores dulces también tendrán un amplio repertorio para elegir. La feria incluirá puestos de pastelería artesanal, chocolates, alfajores, frutillas con crema y jugos naturales, ideales para acompañar una tarde al aire libre en familia o con amigos.

Diseño, artesanías y emprendimientos locales

Más allá de la experiencia gastronómica, Nuevos Sabores se ha consolidado como una vidriera para pequeños productores y emprendedores independientes. Los asistentes podrán recorrer stands con indumentaria, marroquinería, accesorios para mascotas, bijouterie, papelería, agendas y artículos de librería.

Puestos de la feria Nuevos Sabores con visitantes recorriendo el Parque Rivadavia en el barrio de Caballito.
Vecinos y turistas recorren los puestos gastronómicos y de diseño de la feria Nuevos Sabores en Parque Rivadavia. Foto: GCBA

La propuesta también incluirá cosmética natural, jabones, velas aromáticas, objetos decorativos en cerámica, sublimados y productos ecológicos, elaborados por emprendedores que buscan acercar sus creaciones directamente al público.

Productos regionales y compras directas al productor

Otro de los atractivos será la presencia de elaboradores de alimentos regionales que ofrecerán productos artesanales elaborados a pequeña escala. Habrá mermeladas, miel, quesos, embutidos, salames y otros productos de campo, con la posibilidad de conocer de primera mano el proceso de producción.

Para facilitar las compras, los organizadores informaron que la mayoría de los puestos aceptará distintos medios de pago, incluyendo efectivo, billeteras virtuales y Mercado Pago, mientras que algunos stands también contarán con cobro mediante tarjeta de débito.

Puestos de la feria Nuevos Sabores con visitantes recorriendo el Parque Rivadavia en el barrio de Caballito.
Vecinos y turistas recorren los puestos gastronómicos y de diseño de la feria Nuevos Sabores en Parque Rivadavia. Foto: GCBA

Con una combinación de gastronomía internacional, productos artesanales y diseño independiente, la feria buscará repetir la convocatoria de sus ediciones anteriores y convertirse nuevamente en uno de los planes más atractivos del fin de semana porteño.

Cómo llegar a Parque Rivadavía: subte, colectivo o tren

Ubicado en el corazón de Caballito, el Parque Rivadavia cuenta con múltiples opciones de acceso en transporte público, lo que lo convierte en uno de los espacios verdes más fáciles de alcanzar dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes viajen en subte pueden utilizar la Línea A y descender en la estación Río de Janeiro, ubicada a pocas cuadras del predio. También es posible llegar mediante numerosas líneas de colectivo que circulan por las avenidas Rivadavia, Acoyte, José María Moreno y Directorio.

Para quienes prefieran asistir en automóvil, la zona dispone de estacionamientos privados y espacios para estacionar en calles cercanas, aunque durante los fines de semana suele registrarse una importante afluencia de visitantes.

La feria Nuevos Sabores se realizará en Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4950), con entrada libre y gratuita, de 11 a 19 horas, sujeto a condiciones climáticas.Ubicado en el corazón de Caballito, el Parque Rivadavia cuenta con múltiples opciones de acceso en transporte público, lo que lo convierte en uno de los espacios verdes más fáciles de alcanzar dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes viajen en subte pueden utilizar la Línea A y descender en la estación Río de Janeiro, ubicada a pocas cuadras del predio. También es posible llegar mediante numerosas líneas de colectivo que circulan por las avenidas Rivadavia, Acoyte, José María Moreno y Directorio. La estación Caballito del Tren Sarmiento tampoco se encuentra lejos del parque.

Para quienes prefieran asistir en automóvil, la zona dispone de estacionamientos privados y espacios para estacionar en calles cercanas, aunque durante los fines de semana suele registrarse una importante afluencia de visitantes.

La feria Nuevos Sabores se realizará en Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4950), con entrada libre y gratuita, de 11 a 19 horas, sujeto a condiciones climáticas.

Parque RivadaviaCiudad de Buenos AiresGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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