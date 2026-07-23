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Confirman fechas para la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición: cuándo y dónde se hace el evento con entrada gratis

La localidad sumará una nueva propuesta a su calendario de celebraciones con la llegada de la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición, un evento gratuito que combinará gastronomía popular, espectáculos en vivo, emprendedores locales y actividades para toda la familia.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El vacío será el gran protagonista de la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición que se realizará en Guernica durante octubre.
El vacío será el gran protagonista de la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición que se realizará en Guernica durante octubre. Foto: Municipio Presidente Perón
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La llegada de una nueva celebración popular genera expectativas en el sur del conurbano bonaerense. La 1° Fiesta del Vacío y la Tradición reunirá a vecinos y visitantes en Guernica con una jornada dedicada a la gastronomía argentina, las expresiones culturales y el encuentro comunitario, todo con entrada gratis.

La propuesta busca convertirse en un nuevo atractivo dentro del calendario de festividades locales. Además de destacar uno de los cortes más valorados de la parrilla argentina, el evento pondrá en valor las costumbres tradicionales y el trabajo de emprendedores de la región.

Cuándo se realiza la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición en Guernica

La organización ya confirmó las fechas para la realización de la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición, un evento que apunta a convocar familias, grupos de amigos y amantes de la gastronomía popular en un espacio de celebración abierto a toda la comunidad.

Vacío durante una fiesta gastronómica popular en Guernica.
El vacío será el gran protagonista de la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición que se realizará en Guernica durante octubre. Foto: Municipio Presidente Perón

Durante la jornada habrá actividades pensadas para distintas edades, con una programación orientada a promover la cultura local y las tradiciones que forman parte de la identidad bonaerense.

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Dónde queda Guernica y cómo llegar desde CABA

Guernica es la ciudad cabecera del partido de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires. Está ubicada en la zona sur del Área Metropolitana y cuenta con acceso mediante distintas rutas y servicios de transporte público.

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en vehículo particular a través de las principales arterias que conectan con el sur del conurbano. También existen alternativas ferroviarias y líneas de colectivos que unen ambos puntos y facilitan el traslado de quienes deseen asistir al evento.

Entrada libre y gratuita: qué propuestas gastronómicas y culturales habrá en el evento

Uno de los principales atractivos será su carácter de entrada libre y gratuita, una característica que busca fomentar la participación masiva y fortalecer el vínculo entre vecinos, productores y visitantes.

El predio contará con puestos gastronómicos, ferias de emprendedores, espectáculos en vivo, exhibiciones vinculadas a la cultura tradicional y diferentes propuestas recreativas. La iniciativa apuesta a combinar entretenimiento y valorización de las costumbres locales en un mismo espacio.

El gran atractivo culinario: el vacío como protagonista de la jornada

El gran protagonista será el vacío, uno de los cortes más elegidos de la cocina argentina. Parrilleros y gastronómicos tendrán un rol central en una celebración que buscará exaltar los sabores típicos y el encuentro alrededor de la mesa.

Vacío durante una fiesta gastronómica popular en Guernica.
El vacío será el gran protagonista de la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición que se realizará en Guernica durante octubre. Foto: Municipio Presidente Perón

La propuesta gastronómica incluirá preparaciones elaboradas con este clásico corte vacuno, acompañado por otras opciones destinadas a ampliar la experiencia de quienes recorran el evento durante toda la jornada.

Impulso a la economía local y encuentro comunitario durante la celebración

Más allá de la gastronomía y los espectáculos, la 1° Fiesta del Vacío y la Tradición también apunta a fortalecer la economía local. Comerciantes, emprendedores y productores de Presidente Perón tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos ante una amplia concurrencia.

La iniciativa busca consolidarse como un espacio de integración y participación ciudadana, promoviendo la identidad de Guernica a través de la cultura, las tradiciones y la gastronomía popular. Con acceso gratuito y una propuesta para toda la familia, el evento aspira a convertirse en una de las celebraciones destacadas de la región.

Fiestas RegionalesAsadoTradición
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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