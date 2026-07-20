Los pueblos bonaerenses ideales para comer asado, viajar al pasado y volver en el día

Roque Pérez Foto: Aires de Santa Fe

Salir de la Ciudad de Buenos Aires por unas horas puede ser mucho más que buscar aire libre. En la provincia hay pueblos donde el tiempo parece correr distinto, donde todavía sobreviven almacenes de campo, estaciones ferroviarias, viejas pulperías y relatos que conectan con la historia profunda de la Argentina.

A menos de tres horas de CABA, destinos como Capilla del Señor, San Pedro, Tomás Jofré, Mercedes, Cazón y Roque Pérez se consolidaron como opciones ideales para quienes quieren comer un buen asado, recorrer calles con memoria y volver en el día. La propuesta combina gastronomía, patrimonio, naturaleza y ese encanto bonaerense que ninguna ciudad grande puede imitar.

Capilla del Señor, el pueblo que nació alrededor de una capilla y conserva alma colonial

Ubicada a poco más de una hora de la Ciudad, Capilla del Señor es una de las joyas históricas del norte bonaerense. Su origen no responde a una fundación tradicional con acta solemne, sino al crecimiento de una comunidad alrededor de un oratorio rural vinculado a la familia Casco de Mendoza. La fecha que quedó como referencia es el 14 de septiembre de 1735, cuando aquel espacio religioso fue habilitado para el culto público.

Las calles adoquinadas y casonas antiguas de Capilla del Señor conservan la esencia de uno de los pueblos más históricos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo PBA

Caminar por su casco urbano es entrar en una postal de otra época: calles empedradas, casonas antiguas, veredas tranquilas, faroles y una plaza central que conserva la escala de pueblo. La localidad fue reconocida por su valor patrimonial y se convirtió en un destino clave para quienes buscan turismo histórico sin alejarse demasiado de CABA.

Además de su arquitectura, Capilla del Señor ofrece restaurantes, ferias y almacenes donde se puede probar comida casera, carnes, empanadas y productos regionales. Es una escapada perfecta para quienes quieren combinar historia religiosa, vida de campo y gastronomía bonaerense.

San Pedro: río, ensaimadas y la memoria de la Vuelta de Obligado

San Pedro tiene una de las combinaciones más atractivas de la provincia: barrancas, río Paraná, casco histórico, gastronomía local y memoria nacional. A unos 170 kilómetros de CABA, este destino permite pasar el día entre miradores, paseos costeros, restaurantes y rincones ligados a uno de los hechos más simbólicos del siglo XIX argentino.

Un pueblo con playa al río muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Turismo San Pedro

El punto histórico más fuerte es la Vuelta de Obligado, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad cabecera. Allí, el 20 de noviembre de 1845, fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná. La estrategia incluyó cadenas tendidas sobre el cauce y baterías defensivas instaladas sobre las barrancas, en un episodio que luego quedó asociado al Día de la Soberanía Nacional.

Pero San Pedro no vive solo de su pasado militar. También es famosa por sus ensaimadas mallorquinas, un producto que se volvió marca registrada local gracias a la inmigración y a las tradiciones familiares que cruzaron generaciones. Entre historia, dulzura y paisaje ribereño, la ciudad se posiciona como una de las escapadas más completas del norte bonaerense.

Tomás Jofré y Mercedes, el paraíso de las picadas, las pastas y el asado de campo

Si el plan es comer bien, Tomás Jofré aparece siempre entre los favoritos. Este pequeño pueblo del partido de Mercedes se transformó en un polo gastronómico de fin de semana, conocido por sus restaurantes de campo, picadas abundantes, pastas caseras, salame quintero y asado al asador.

Tomás Jofre, pueblo. Foto: argentinaturismo.com.ar

Aunque todos lo conocen como Tomás Jofré, el nombre formal del pueblo es Jorge Born. La denominación popular proviene de la estación ferroviaria, llamada así en homenaje al abogado y legislador Tomás Jofré. El pueblo fue trazado a comienzos del siglo XX y con el tiempo encontró en la gastronomía rural su gran identidad turística.

A pocos kilómetros, Mercedes suma otro capítulo indispensable: la histórica Pulpería de Cacho Di Catarina, una construcción de 1830 que conserva el espíritu de los antiguos comercios de campaña. Las pulperías fueron durante siglos mucho más que lugares de venta: funcionaban como almacenes, bares, postas, espacios de reunión, sitios de intercambio de noticias y refugios para gauchos, viajeros y vecinos.

Cazón, el pueblo del millón de árboles que nació con vocación forestal

En el partido de Saladillo, Cazón se ganó un apodo que despierta curiosidad: el pueblo del millón de árboles. Con pocos habitantes y una identidad profundamente ligada al verde, este destino rural tiene como gran protagonista al Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, inaugurado en 1910 a partir de la Ley de Fomento de Forestación.

Cazón, pueblo Foto: Instagram gui10road

El vivero ocupa unas 210 hectáreas y produce cientos de especies forestales, ornamentales, frutales, aromáticas y trepadoras. Su historia ayudó a formar una cultura viverística singular en la zona, al punto de que Cazón desarrolló una identidad propia alrededor de la producción de plantas y árboles.

Para quienes buscan una escapada tranquila, Cazón ofrece caminatas, aire puro, base de campamento, naturaleza y una postal distinta dentro del mapa bonaerense. No es un destino ruidoso ni masivo: su encanto está justamente en su silencio, en sus caminos arbolados y en esa sensación de llegar a un lugar donde la naturaleza organiza la vida cotidiana.

Roque Pérez, almacenes de campo y un cine rural que volvió a encenderse

A unos 135 kilómetros de Buenos Aires, Roque Pérez combina gastronomía, parajes rurales y una historia cultural poco común. En La Paz Chica se encuentra el Cine Club Colón, un cine rural inaugurado en 1934 por iniciativa del inmigrante italiano Jerónimo Coltrinari. Durante décadas fue un centro social para familias de la zona, con funciones, bailes, teatro, juegos y encuentros comunitarios.

Paraje del Partido de Roque Pérez Foto: Turismo Provincia

Tras años de abandono, el edificio fue recuperado por vecinos y el municipio, y reabrió oficialmente en 2013. Hoy es considerado una rareza patrimonial: un cine en medio del campo que logró sobrevivir gracias a la memoria colectiva y al esfuerzo de una comunidad que decidió no dejar caer su historia.

Roque Pérez también es conocido por sus almacenes de campo, sus fiestas gastronómicas y su circuito rural. Es una escapada ideal para quienes quieren comer, recorrer caminos tranquilos y descubrir lugares donde el pasado todavía sigue funcionando como punto de encuentro.

Por qué estos pueblos son perfectos para una escapada de día

La clave de estos destinos está en su cercanía, pero también en su autenticidad. No hace falta armar una valija ni planificar una semana entera: alcanza con salir temprano, elegir una ruta, reservar mesa y dejarse llevar por la mezcla de asado, historia, naturaleza y pueblos con identidad propia.

En tiempos de viajes rápidos y turismo de experiencia, los pueblos bonaerenses tienen una ventaja enorme: ofrecen algo real. Una pulpería que sigue abierta, una capilla del siglo XVIII, un vivero nacido hace más de cien años, un cine rural recuperado por vecinos o una barranca donde la historia argentina todavía se siente cerca.

Por eso, de San Pedro a Cazón, pasando por Capilla del Señor, Tomás Jofré, Mercedes y Roque Pérez, la provincia de Buenos Aires demuestra que algunas de las mejores escapadas no están lejos: están a un asado de distancia.