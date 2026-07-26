El Jardín Japonés estrenó una nueva experiencia para las vacaciones de invierno: qué es el “Camino de la Longevidad”

El Jardín Japonés de Palermo incorporó el Camino de la Longevidad, un recorrido simbólico inspirado en una tradición japonesa que invita a desear una vida larga y plena. Foto: Facebook / Jardín Japonés.

El Jardín Japonés de Palermo incorporó una nueva experiencia para quienes visitan el predio durante las vacaciones de invierno. Se trata del Camino de la Longevidad, un recorrido simbólico inspirado en la tradición japonesa que busca transmitir el deseo de una vida larga y plena antes de ingresar al parque.

La propuesta se suma a una programación especial pensada para toda la familia, que incluye talleres participativos, demostraciones de artes marciales, espectáculos de tambores japoneses y la esperada floración de los cerezos sakura, uno de los grandes atractivos de esta época del año.

La nueva experiencia se suma a la agenda de vacaciones de invierno del predio, que también incluye talleres, espectáculos y actividades culturales para toda la familia. Foto: Instagram @jardinjapones

Qué es el Camino de la Longevidad del Jardín Japonés

La nueva instalación está ubicada antes del acceso principal al Jardín Japonés y propone un breve recorrido cargado de simbolismo, basado en una tradición de la cultura japonesa.

Sergio Miyagi, referente del Jardín Japonés, explicó para La Voz el significado de esta incorporación. “Es un paso que se debe hacer siempre antes de entrar, como un símbolo para desear una vida más larga”, señaló.

Con esta iniciativa, el emblemático espacio verde de Palermo amplía su propuesta cultural y ofrece una experiencia que combina naturaleza, espiritualidad y costumbres japonesas.

Los cerezos sakura son uno de los grandes atractivos del invierno en el Jardín Japonés, con una floración que suele ocurrir entre fines de julio y comienzos de agosto. Foto: Turismo Escobar

Todas las actividades del Jardín Japonés para las vacaciones de invierno

Durante el receso invernal, el Jardín Japonés organizó una agenda con actividades para todas las edades.

Según detalló Sergio Miyagi, “las vacaciones de invierno más divertidas e interactivas están en el Jardín Japonés, con talleres participativos de pintura japonesa, ikebana, bonsái, manga y origami”.

“Los sábados habrá exhibiciones de judo y karate para todos los chicos, y los domingos, shows de tambores japoneses para celebrar estas vacaciones de invierno”, señaló.

La programación incluye:

De lunes a viernes: talleres de pintura japonesa, bonsái, ikebana, manga y origami.

Los sábados: exhibiciones de artes marciales como judo, aikido y karate.

Los domingos: espectáculos de tambores japoneses a cargo de Mukaito y Matsuridaiko, dos reconocidas agrupaciones dedicadas a preservar esta tradición.

El tradicional espacio verde de Palermo combina naturaleza y cultura japonesa con una programación especial para visitantes de todas las edades. Foto: Jardín Japonés

Las actividades fueron diseñadas tanto para quienes ya conocen la cultura japonesa como para quienes desean acercarse por primera vez a sus costumbres.

La floración de los sakura, otro de los grandes atractivos

Además de la programación especial, uno de los momentos más esperados del invierno en el Jardín Japonés es la floración de los sakura, los tradicionales cerezos ornamentales que representan uno de los símbolos más importantes de Japón.

Este fenómeno natural suele producirse entre los últimos días de julio y los primeros de agosto, cuando distintos sectores del parque se cubren de flores rosadas que atraen a miles de visitantes.

El Camino de la Longevidad se encuentra antes del acceso principal al Jardín Japonés y representa un deseo de bienestar antes de ingresar al parque. Foto: Instagram @lalentede.ema / jardinjapones

En la tradición japonesa, el sakura simboliza la belleza efímera de la vida y está asociado al hanami, la costumbre de contemplar la floración de los cerezos como una celebración de la naturaleza.

Cada temporada, este espectáculo convierte al Jardín Japonés en uno de los lugares más fotografiados de la Ciudad de Buenos Aires y en una de las salidas más elegidas para disfrutar de las vacaciones de invierno.