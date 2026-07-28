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Gastronomía criolla y encanto rural: el pueblo bonaerense cerca de Lobos que tiene su propia Fiesta de la Miel

La localidad conserva una impronta rural muy marcada: un bulevar central arbolado, una iglesia activa y una agenda de encuentros locales que le dan vida a una comunidad que mantiene sus costumbres. Enterate dónde queda y cómo llegar a ella.

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La 8ª Fiesta de la Miel en Salvador María se realizó en mayo 2026.
La 8ª Fiesta de la Miel en Salvador María se realizó en mayo 2026. Foto: YouTube 'Viajeros Sin Mapa'
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En tiempos donde viajar mejor importa más que viajar lejos, el “slow travel” se impone como filosofía: menos kilómetros, más experiencia. Y a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), esa idea se traduce en escapadas breves con aire de campo, ritmos lentos y una pausa real.

En ese mapa aparece Salvador María, un pequeño pueblo rural del partido de Lobos que combina naturaleza, tradición y vida comunitaria, perfecto para desconectar sin complicaciones.

Salvador María, Buenos Aires. Foto: Gentileza ConocéLobos

El pueblo conserva una impronta rural muy marcada: un bulevar central arbolado, una iglesia activa y una agenda de encuentros locales que le dan vida a una comunidad que mantiene sus costumbres. Esa atmósfera tranquila es parte esencial de su encanto.

Uno de los grandes atractivos de la zona es la cercanía con la Laguna de Lobos, un espejo de agua de unas 800 hectáreas que suma planes para todo el día: avistaje de aves, pesca, remo, kitesurf y windsurf, además de espacios ideales para pasar la tarde al aire libre.

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Salvador María, Buenos Aires. Foto: Gentileza ConocéLobos

El calendario festivo también es protagonista. La Fiesta de la Miel (se celebró en mayo pasado) convoca a apicultores, artesanos y visitantes con degustaciones y espectáculos, mientras que Sabores Patrios reúne gastronomía criolla, feria de emprendedores y tradiciones locales.

En los alrededores, además, hay propuestas ligadas al mundo del polo, con prácticas y torneos que atraen a curiosos y aficionados. Así, la escapada combina naturaleza, cultura, gastronomía y un costado rural que le da identidad propia.

Dónde queda y cómo llegar a Salvador María

Ubicado en la provincia de Buenos Aires, a unas dos horas de La Plata, Salvador María se volvió un destino cada vez más elegido por quienes buscan bajar un cambio sin alejarse demasiado de la ciudad.

El trayecto ya anticipa la experiencia: el paisaje urbano queda atrás y el verde del campo empieza a dominar el horizonte.

Salvador María, Buenos Aires. Foto: Gentileza ConocéLobos

En auto, se puede acceder por las rutas hacia Lobos y luego se sigue la señalización hasta Salvador María. También, se puede arribar primero a Lobos y completar el último tramo con transporte local o vehículo particular.

Para una salida por el día, lo ideal es salir temprano y aprovechar tanto el pueblo como la laguna sin mirar el reloj. De esta manera, Salvador María es una invitación para viajar despacio y disfrutar más.

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