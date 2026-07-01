El barrio inglés oculto que sobrevive entre camiones, galpones y vías: parece un rincón de Liverpool detenido en 1889

Colonia Sola, un antiguo barrio de estilo inglés Foto: akphotos.com.ar

Entre camiones, galpones industriales, vías ferroviarias y calles de tránsito pesado, Barracas guarda uno de los secretos urbanos más llamativos de la Ciudad de Buenos Aires: Colonia Sola, un antiguo barrio de estilo inglés que muchos comparan con un rincón olvidado de Liverpool.

A simple vista, el contraste sorprende. En medio de una zona marcada por la actividad logística y los restos del viejo paisaje ferroviario porteño, aparecen pabellones de ladrillo a la vista, chimeneas, galerías, balcones de madera y techos de tejas a dos aguas. Todo parece haber quedado congelado en otra época, como si la ciudad moderna hubiese avanzado alrededor sin terminar de tocarlo.

El conjunto está ubicado sobre avenida Australia al 2700, en Barracas, y fue construido hacia 1889 para alojar a trabajadores del Ferrocarril del Sud, línea que más tarde formaría parte del actual Ferrocarril Roca. Diversas crónicas históricas y registros periodísticos señalan que Colonia Sola fue pensada como un complejo habitacional para empleados ferroviarios, con 71 viviendas distribuidas en pabellones dentro de un predio de más de 8.000 metros cuadrados.

Colonia Sola: el barrio ferroviario que nació con sello británico

La historia de Colonia Sola está directamente ligada al auge ferroviario argentino del siglo XIX. En aquellos años, el tren no solo conectaba pueblos, puertos y zonas productivas: también organizaba la vida cotidiana de miles de trabajadores que vivían alrededor de estaciones, talleres y playas de carga.

En Barracas, lejos de los circuitos turísticos más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires Foto: @NuevosBaires

El Ferrocarril del Sud fue una de las grandes compañías de capital británico que participaron en esa transformación. Según los antecedentes históricos, el impulso de la obra estuvo vinculado al banquero británico George Drabble, figura asociada al Banco de Londres y Río de la Plata, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la dirección del Ferrocarril del Sud.

Por eso, Colonia Sola no fue un barrio cualquiera. Fue concebido bajo una lógica muy propia de la arquitectura industrial británica: viviendas funcionales, materiales durables, espacios comunes y cercanía inmediata con el lugar de trabajo. Allí vivían maquinistas, guardas, señaleros, personal administrativo y otros empleados vinculados al movimiento ferroviario.

Casas de ladrillo rojo, chimeneas y techos a dos aguas

Lo que vuelve único a este rincón porteño es su estética. Las fachadas de ladrillo rojo, las chimeneas, los aleros, los desagües de hierro fundido y los techos inclinados remiten a los barrios obreros ingleses de fines del siglo XIX. Ese detalle alimenta la comparación con Liverpool, una ciudad también marcada por la industria, el puerto, el ferrocarril y los barrios de ladrillo.

Barrio Colonia Sola, vista del frente Foto: Wikipedia

Colonia Sola está organizada en cuatro pabellones y conserva una escala casi de microbarrio. En los patios internos, antiguamente, los vecinos compartían tareas cotidianas, tendían ropa, cultivaban pequeñas huertas y mantenían una vida comunitaria estrechamente vinculada al ferrocarril.

El nombre, además, tiene un origen concreto: remite a la Estación Sola, una estación de cargas que funcionaba en las inmediaciones y que formaba parte del entramado ferroviario del sur porteño. Esa cercanía con las vías explica por qué el barrio quedó rodeado por un paisaje de galpones, depósitos y tránsito pesado.

Un patrimonio histórico con señales de abandono

Aunque su valor arquitectónico es evidente, Colonia Sola también arrastra una larga historia de deterioro. Vecinos y descendientes de antiguos trabajadores ferroviarios reclamaron durante años obras de mantenimiento, mejoras estructurales y respuestas oficiales para evitar que el conjunto siga perdiéndose.

Casas de ladrillo rojo, techos a dos aguas y aire ferroviario que parece salido de una postal británica Foto: @NuevosBaires

En el año 2000, la Legislatura porteña sancionó la Ley 459, que creó el Programa de Rehabilitación del conjunto habitacional Colonia Solá, con objetivos como regularizar la compra del predio, avanzar en la subdivisión en propiedad horizontal y efectuar una rehabilitación integral del complejo.

Más tarde, el conjunto fue reconocido por su valor patrimonial dentro de la normativa urbana porteña, con protección vinculada a su importancia arquitectónica, histórica y simbólica. Sin embargo, esa misma protección generó un escenario complejo: por un lado, impide intervenciones que alteren su identidad; por otro, exige obras cuidadosas, costosas y técnicamente específicas para evitar que el patrimonio se deteriore aún más.

El secreto de Barracas que muchos porteños todavía no conocen

Lo más llamativo es que Colonia Sola permanece fuera del radar de buena parte de los porteños. Mientras otros rincones históricos de Buenos Aires se transformaron en postales turísticas, este barrio inglés sobrevive casi en silencio, protegido por sus propios vecinos y por la memoria ferroviaria del sur de la ciudad.

Caminar por sus alrededores es encontrarse con una Buenos Aires poco habitual: una ciudad obrera, británica, ferroviaria y popular, muy distinta a la postal clásica de avenidas monumentales, cafés notables o fachadas francesas.

Colonia Sola cuenta una historia menos visible, pero fundamental: la de los trabajadores que ayudaron a construir la infraestructura del país y que dejaron su huella en un conjunto de casas que todavía resiste, más de 130 años después.

Cómo visitar Colonia Sola y qué tener en cuenta

El barrio se encuentra en Barracas, sobre avenida Australia al 2700, cerca del antiguo entorno ferroviario de Sola. Puede observarse desde el espacio público, aunque es importante recordar que se trata de un conjunto habitado, por lo que cualquier visita debe hacerse con respeto por la privacidad de los vecinos.

Para los amantes de la historia urbana, la arquitectura y los secretos porteños, Colonia Sola es una parada diferente: un pedazo de Inglaterra escondido en Buenos Aires, un barrio que parece detenido en 1889 y que todavía conserva el eco de los trenes, los talleres y las familias que hicieron del ferrocarril su forma de vida.

En una ciudad que cambia todo el tiempo, este rincón de Barracas sigue ahí: entre vías, galpones y camiones, como una postal inglesa que se niega a desaparecer.