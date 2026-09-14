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La gran Fiesta Nacional de la Flor vuelve a Escobar: fechas, precios y todo lo que hay que saber

Como todos los años, la celebración contará con exposiciones de florihorticultura local, música en vivo y distintas propuestas culturales. Además, ya fue seleccionada la flor que será protagonista de esta edición. Todos los detalles, en la nota.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta de la Flor en Escobar.
Fiesta de la Flor en Escobar. Foto: escobar.gob.ar
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Escobar ya se prepara para volver a llenarse de flores, colores y propuestas para toda la familia. La Fiesta Nacional de la Flor confirmó la fecha de su 63° edición, que se realizará del sábado 3 al lunes 12 de octubre en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar. La inauguración oficial será el viernes 2 de octubre.

Considerada la exposición floral más grande de Latinoamérica, la fiesta reunirá durante diez días a floricultores, productores, viveristas y visitantes. Como cada año, habrá exposiciones de florihorticultura local, espectáculos musicales en vivo y actividades culturales.

La gran protagonista de esta edición será la Alstroemeria, también conocida como “lirio del campo”. Se trata de una especie originaria de Sudamérica que se destaca por la variedad de colores de sus flores y por su gran durabilidad una vez cortada: según explicaron desde la organización, puede mantenerse en buenas condiciones durante hasta dos semanas.

La Alstroemeria es la flor que representará en la 63° Fiesta Nacional de la Flor. Foto: escobar.gob.ar

Además de su belleza, la flor fue elegida por su significado: representa la amistad, la lealtad, el afecto y el apoyo mutuo, valores que los organizadores buscaron destacar como parte de la identidad de la fiesta.

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Cronograma y precio de las entradas para la Fiesta de la Flor

Si bien todavía no se conoció toda la programación oficial, ya hay dos fechas confirmadas:

  • Desfile de carrozas: sábado 10 de octubre a las 19 horas.
  • Elección de los nuevos Embajadores Nacionales de la Flor: domingo 11

En cuanto a las entradas, el ingreso general para mayores de 10 años tendrá un valor de $15.000. Los residentes de Escobar y los jubilados abonarán $12.000, mientras que los jubilados con domicilio en el partido podrán ingresar de manera gratuita.

La Fiesta abrirá sus puertas durante los diez días de celebración en el Predio Floral, un espacio que volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de las flores, la producción local y las tradiciones de Escobar.

Fiesta de la Flor en Escobar. Foto: escobar.gob.ar

Cómo llegar a Escobar desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar a Belén de Escobar en auto, colectivo o tren.

  • En auto:

El recorrido es de unos 48 kilómetros y la opción más directa es tomar la Autopista Panamericana, ramal Escobar, con un tiempo estimado de alrededor de 30 a 40 minutos, dependiendo del tránsito.

  • Transporte público:

Una de las alternativas es el colectivo 60, que cuenta con servicios desde Plaza Italia hacia Escobar. También se puede utilizar el 194, que realiza el recorrido Plaza Italia–Escobar por la Panamericana.

Otra posibilidad es viajar en el tren de la línea Mitre, tomando el ramal que llega hasta Escobar. Desde la zona de la estación se puede continuar hacia el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050.

Para llegar directamente al lugar de la fiesta, conviene tener como referencia el Predio Floral de Escobar, donde se hará la fiesta.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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