Sabores, flores y tradición bonaerense para disfrutar el fin de semana: cuáles son las fiestas, qué actividades ofrecen y dónde hay entrada gratuita

Festivales gastronómicos y encuentros culturales Foto: Instagram @fiestanacionaldelcosechero

La llegada de octubre transforma los caminos bonaerenses en una invitación a viajar. Con los primeros días templados de la primavera, pueblos y ciudades encienden sus fogones, recuperan antiguas costumbres y preparan plazas, parques y estaciones ferroviarias para recibir visitantes.

Entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre de 2026, la agenda provincial incluirá propuestas relacionadas con la inmigración, el campo, la gastronomía, la floricultura y la cultura criolla. Habrá actividades gratuitas y aranceladas, además de celebraciones que llevan décadas defendiendo la identidad de cada comunidad.

Berisso celebra la historia de los inmigrantes

Una de las propuestas más convocantes será la 49º Fiesta Provincial del Inmigrante de Berisso, que tendrá lugar en el Parque Cívico, ubicado en avenida Montevideo y calle 11.

El viernes 2 se realizará la elección del Embajador Cultural Provincial, mientras que el sábado será elegida la Embajadora Cultural. Durante el sábado y el domingo habrá patio gastronómico, artesanos, música y presentaciones de las colectividades desde el mediodía. La entrada será gratuita.

Escapadas en Buenos Aires: las fiestas imperdibles del fin de semana Foto: Festivales Argentina

La celebración está profundamente relacionada con la historia de Berisso, una ciudad que recibió importantes corrientes migratorias durante los siglos XIX y XX. La expansión de los frigoríficos atrajo a trabajadores de diferentes partes del mundo, que crearon clubes y asociaciones para conservar sus lenguas, bailes y recetas.

En esta fiesta, cada plato cuenta una historia y permite reconstruir el recorrido de miles de familias que encontraron un nuevo hogar en la ribera bonaerense.

Morse revive la cultura del campo

En el partido de Junín, la localidad de Morse celebrará la 29º Fiesta Nacional del Cosechero, uno de los encuentros que mejor representa el trabajo agrícola de la llanura pampeana.

Las actividades comenzarán el viernes a las 18 con el encendido de fogones, un brindis y espectáculos musicales. El sábado habrá prueba de riendas, danzas regionales, exposición y una peña. El domingo se realizará una muestra de autos y motos, junto con un desfile de instituciones y maquinaria agrícola.

Los pueblos que reviven su historia Foto: Instagram @fiestanacionaldelcosechero

Morse nació y creció alrededor del ferrocarril y de la producción cerealera. Por eso, la celebración homenajea no solo a quienes trabajan sobre las cosechadoras, sino también a transportistas, mecánicos, contratistas y familias rurales.

Escobar abre la Fiesta Nacional de la Flor

El sábado 3 comenzará la 63º Fiesta Nacional de la Flor de Escobar, que permanecerá abierta hasta el 12 de octubre en el predio Ciudad Floral, situado en Mateo Gelves 1051.

Los visitantes encontrarán exposiciones florihortícolas, espectáculos musicales y actividades culturales. La flor elegida para representar la edición 2026 es la Alstroemeria, asociada con la amistad, la lealtad y el apoyo mutuo.

Fiesta Nacional de la Flor. Foto: eldiariodeescobar.com.ar

La celebración nació en la década de 1960, cuando los productores buscaban mostrar el potencial florícola de la región. Con el paso de los años, la fiesta se convirtió en un emblema de Escobar y en una de las grandes atracciones de la primavera bonaerense.

Vieytes homenajea a las mujeres rurales

La estación ferroviaria de Hipólito Vieytes, en el partido de Magdalena, recibirá el domingo la 2º Fiesta Criolla de la Mujer Rural.

La programación comenzará a las 8.30 e incluirá desfile tradicional, destrezas criollas, almuerzo, folclore, tropillas y pruebas de riendas. Además, habrá más de 90 puestos de artesanos, productores y emprendedores. La entrada será gratuita.

El encuentro busca reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo rural. Productoras, docentes, veterinarias, artesanas y trabajadoras cumplen una función esencial para sostener la vida económica y social de los pequeños pueblos bonaerenses.

La elección de una antigua estación como escenario también recupera la memoria del ferrocarril, alrededor del cual surgieron numerosas localidades de la provincia.

Del Carril reúne gastronomía y música popular

En el partido de Saladillo, la localidad de Del Carril realizará el domingo la 6º Fiesta Popular Listo el Pollo.

Desde el mediodía, el Parque Municipal, ubicado sobre la Ruta 205 a la altura del kilómetro 156, ofrecerá puestos de comida, danzas folclóricas, juegos infantiles y música en vivo. El cierre estará a cargo de Los Charros y el ingreso será gratuito.

Del viernes 2 al domingo 4 de octubre, la provincia de Buenos Aires ofrecerá celebraciones tradicionales Foto: Municipio Saladillo

Las festividades gastronómicas son fundamentales para los pueblos porque transforman una receta cotidiana en un símbolo de identidad y permiten reunir a comerciantes, productores, instituciones y visitantes.

Burzaco se acerca a las tradiciones japonesas

Para quienes busquen una salida cercana al Área Metropolitana, el domingo se realizará el 19º Burzaco Matsuri, de 10 a 17, en el predio Kyowa, ubicado en avenida Japón y avenida Monteverde.

La jornada ofrecerá gastronomía japonesa, música, danzas y presentaciones de taiko, los tradicionales tambores japoneses. La propuesta permite conocer la historia de una comunidad que dejó una profunda huella en la agricultura, la floricultura y la vida cultural bonaerense.

Más fiestas para disfrutar durante el fin de semana

La agenda también incluirá el Festival La Sudestada de Tres Arroyos, con platería, soguería, alfarería, payadores y fogón criollo; la Fiesta del Inmigrante de General Belgrano; la Fogata de Los Cardales y el Festival de Cerveceros Mercedinos.

En Bahía Blanca se desarrollará la 142º Expo Rural, con exposición ganadera y comercial, prueba de caballos criollos, patio de comidas y desfile de campeones.

Con alternativas rurales, gastronómicas y culturales, el primer fin de semana de octubre confirma que no es necesario recorrer enormes distancias para encontrar experiencias diferentes. Cada fiesta bonaerense conserva una parte del pasado y, al mismo tiempo, mantiene vivos a los pueblos en el presente.