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Llega la Fiesta de la Gastronomía Internacional: cuándo y dónde se celebra para viajar a través del mundo de los sabores

El evento de gastronomía, entretenimiento y cultura permitirá permanecer varias horas en el predio mientras se recorren los stands con opciones de cocina árabe, alemana, italiana y mexicana. La entrada será libre y gratuita.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Llega la Fiesta de la Gastronomía Internacional con entrada libre y gratuita.
Llega la Fiesta de la Gastronomía Internacional con entrada libre y gratuita. Foto: Instagram granferiasaboresyartesanos
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El tradicional Hipódromo de San Isidro dejará por un fin de semana el protagonismo de las carreras para convertirse en un gran punto de encuentro para los amantes de la buena comida, la cultura y los productos artesanales. El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la Fiesta de la Gastronomía Internacional, un evento con entrada libre y gratuita que reunirá propuestas culinarias de distintos países, espectáculos en vivo y ferias de emprendedores en un solo lugar.

Organizada por la Gran Feria Sabores y Artesanos, la iniciativa promete transformar el predio ubicado sobre la avenida Márquez en un verdadero paseo multicultural. A partir de las 11:00 (hora argentina) y durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer food trucks y puestos gastronómicos especialmente preparados para ofrecer un recorrido por los sabores del mundo sin salir de San Isidro.

Gastronomía internacional gratis en San Isidro: qué comidas se podrán probar

La propuesta incluirá una amplia variedad de especialidades internacionales. Entre las opciones confirmadas habrá cocina árabe, mexicana, italiana y alemana, además de otras recetas típicas que representan tradiciones gastronómicas de América Latina, Europa y Medio Oriente.

El evento coincidirá con la actividad turfística y la disputa del tradicional Gran Premio Jockey Club. Foto: Instagram granferiasaboresyartesanos

Los asistentes podrán degustar desde shawarma y platos ecuatorianos hasta propuestas de pastelería y bebidas artesanales. La idea es ofrecer una experiencia que permita descubrir sabores de distintas culturas en un mismo espacio y al aire libre.

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Sin embargo, la cocina argentina también tendrá un espacio destacado. Las carnes a la parrilla se perfilan como uno de los grandes atractivos del encuentro, acompañadas por empanadas elaboradas con recetas tradicionales de distintas provincias. Entre ellas sobresalen las clásicas empanadas salteñas y santiagueñas, verdaderos emblemas de la gastronomía regional.

Productores regionales, artesanos y shows en vivo: todo lo que habrá en la feria

Además de los platos listos para consumir, la feria contará con productores regionales que ofrecerán quesos, chacinados, conservas, dulces y otros alimentos artesanales. La propuesta busca que el público no solo disfrute de una experiencia gastronómica, sino que también pueda llevarse productos elaborados por emprendedores de diferentes puntos del país.

El evento coincidirá con la actividad turfística y la disputa del tradicional Gran Premio Jockey Club. Foto: Instagram granferiasaboresyartesanos

La agenda incluirá además música en vivo, presentaciones artísticas y espectáculos de danza vinculados con distintas colectividades. De esta manera, la Fiesta de la Gastronomía Internacional se convertirá en una celebración multicultural pensada para toda la familia.

Entrada gratis y estacionamiento sin cargo: cómo participar del evento en el Hipódromo

Uno de los aspectos más atractivos de la propuesta será su accesibilidad. No será necesario comprar entradas anticipadas ni pagar para ingresar al evento, ya que el acceso será libre y gratuito durante ambas jornadas. Además, quienes lleguen en vehículo propio podrán utilizar el estacionamiento sin cargo dentro del Hipódromo de San Isidro, una ventaja poco habitual en este tipo de eventos masivos.

El ingreso será por avenida Márquez y contará con accesos diferenciados para peatones y automovilistas. Desde la organización recomiendan acercarse desde las primeras horas del día para recorrer con mayor comodidad los diferentes sectores de la feria.

El evento coincidirá con la actividad turfística y la disputa del tradicional Gran Premio Jockey Club. Foto: Instagram granferiasaboresyartesanos

Como atractivo adicional, el evento coincidirá con la actividad turfística del fin de semana y con la disputa del tradicional Gran Premio Jockey Club, una de las competencias más destacadas del calendario hípico argentino.

Así, el sábado 3 y domingo 4 de octubre, el Hipódromo de San Isidro ofrecerá una propuesta ideal para quienes buscan una salida diferente: comida de distintos países, sabores regionales, artesanías, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia, con entrada y estacionamiento gratuitos. Un plan perfecto para disfrutar el fin de semana en Zona Norte sin gastar de más.

Cómo llego al Hipódromo de San Isidro desde el Obelisco

Para llegar al Hipódromo de San Isidro desde el Obelisco de Buenos Aires en transporte público, podés combinar subte y tren, o ir en colectivo. Si vas al hipódromo para asistir a una carrera o un evento, conviene tener en cuenta por qué acceso necesitás entrar.

En subte + tren

Opción 1

  • Desde el Obelisco, caminá hasta la estación Carlos Pellegrini de la línea B.
  • Tomá el subte B hasta Federico Lacroze.
  • Desde allí, caminá hasta la estación Lac​roze del tren Urquiza y tomá el tren hacia General Lemos.

Opción 2

  • Desde el Obelisco, caminá hasta la estación Retiro (unos 15–20 minutos) o tomá un colectivo que te acerque.
  • En Retiro, tomá el tren Mitre, ramal Tigre.
  • Bajate en San Isidro.
  • Desde la estación, caminá hasta el hipódromo, siguiendo hacia la zona de Av. Bernabé Márquez.

En colectivo

Podés tomar el 60 desde el centro en dirección a San Isidro. Hay distintos ramales, así que verificá que el recorrido te deje cerca del hipódromo o de Av. Márquez. También circulan por la zona las líneas 71, 130, 168, 203, 333, 343, 365 y 371.

TurismoGastronomíaFestivalHipódromo de San Isidro
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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