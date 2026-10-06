Nació alrededor de una fábrica, quedó al borde del abandono en los años 60 y hoy conserva una historia que marcó a la Argentina

Nació alrededor de una fábrica, quedó al borde del abandono en los años 60 Foto: Facebook / Regionlitoral

En el norte de Santa Fe, lejos de los circuitos turísticos tradicionales, existe un pueblo que conserva una de las historias industriales más impactantes de la Argentina. Se trata de La Gallareta, una localidad del departamento Vera que nació alrededor de una fábrica y enfrentó una profunda crisis durante la década de 1960.

Sus antiguas construcciones, las instalaciones fabriles y los recuerdos de sus habitantes permiten reconstruir una época en la que una empresa controlaba el trabajo, el transporte, las viviendas y buena parte de la vida comunitaria.

La historia de La Gallareta está vinculada con La Forestal, la compañía de capitales extranjeros que dominó durante décadas la extracción del quebracho colorado y la producción de tanino en el norte santafesino.

La Gallareta, el pueblo que nació alrededor de una fábrica

Los orígenes de La Gallareta se remontan a comienzos del siglo XX. Hacia 1905, la instalación de una fábrica de tanino y la llegada del ferrocarril impulsaron la formación de un nuevo asentamiento en medio del bosque santafesino.

Hoy conserva una historia que marcó a la Argentina Foto: Facebook / Regionlitoral

Alrededor de la planta comenzaron a construirse viviendas, almacenes, talleres y edificios comunitarios. La fábrica se convirtió en el centro de la actividad económica, mientras que los ramales ferroviarios permitían trasladar los rollizos de quebracho y distribuir la producción.

El nombre del pueblo habría sido elegido por la presencia de la gallareta, un ave habitual en los ambientes acuáticos de la región. Con el paso de los años, la localidad desarrolló una identidad estrechamente relacionada con el trabajo forestal.

El quebracho colorado, la riqueza que buscaba el mundo

El principal recurso natural de la zona era el quebracho colorado, un árbol de madera resistente y con una elevada concentración de taninos. Estas sustancias eran utilizadas especialmente para el curtido de cueros.

La demanda internacional provocó una explotación intensiva de los bosques. Durante décadas, miles de trabajadores participaron en la tala, el traslado de la madera y su procesamiento en las fábricas.

Cuando cerró su principal fábrica, el pueblo estuvo cerca de desaparecer Foto: Facebook / Regionlitoral

La Forestal llegó a controlar enormes extensiones de tierra, además de ferrocarriles, establecimientos industriales, proveedurías y viviendas. En numerosos pueblos, prácticamente toda la vida económica dependía de la compañía.

Sin embargo, detrás del crecimiento industrial existían condiciones laborales precarias, desigualdades sociales y problemas habitacionales. Esta situación impulsó la organización de los trabajadores y el surgimiento de importantes protestas obreras.

El cierre que puso al pueblo al borde del abandono

A comienzos de 1962, la empresa anunció el levantamiento de la fábrica de La Gallareta. El establecimiento dejó de funcionar definitivamente hacia 1963, provocando una de las mayores crisis de la historia local.

La mayoría de las familias dependía directa o indirectamente de la actividad industrial. Sin fábrica, los trabajadores perdieron sus empleos y numerosos habitantes comenzaron a abandonar el pueblo en busca de nuevas oportunidades.

Sus habitantes resistieron y lograron mantenerlo con vida. Foto: Facebook / Regionlitoral

La Gallareta corrió el riesgo de repetir el destino de otras poblaciones que prácticamente desaparecieron después de la retirada de las empresas que las habían creado.

Para evitarlo, parte de las antiguas instalaciones fue transformada en talleres destinados a la reparación de vagones ferroviarios. La iniciativa no recuperó el esplendor de la etapa forestal, pero ayudó a conservar algunos puestos de trabajo y amortiguó el impacto económico.

Las huellas ambientales de La Forestal

La crisis también reveló las consecuencias ambientales de décadas de explotación. La tala intensiva había transformado profundamente la Cuña Boscosa santafesina.

El ritmo de extracción superó la capacidad natural de recuperación de los bosques. Cuando la producción dejó de ser rentable, muchas fábricas cerraron y las comunidades quedaron rodeadas por territorios degradados, con pocas alternativas económicas.

La riqueza obtenida del quebracho salió de la región, pero las consecuencias sociales y ambientales permanecieron.

Cómo es La Gallareta en la actualidad

A diferencia de otros pueblos forestales, La Gallareta logró sobrevivir. Actualmente conserva escuelas, instituciones, edificios públicos y estructuras vinculadas con su pasado industrial.

Su población es considerablemente menor que durante los años de mayor actividad, pero la localidad continúa habitada. Los vecinos mantienen vivas las historias de los hacheros, los trabajadores ferroviarios y los obreros de la fábrica.

La Gallareta creció gracias a la explotación del quebracho colorado en el norte de Santa Fe Foto: Facebook / Regionlitoral

También surgieron proyectos destinados a recuperar testimonios, fotografías y documentos relacionados con La Forestal. Estas iniciativas buscan transmitir a las nuevas generaciones una historia fundamental para comprender el desarrollo económico y social del norte de Santa Fe.

El pueblo que sobrevivió a la partida de la empresa

La Gallareta nació gracias a una fábrica, pero consiguió sobrevivir después de su cierre. Esa resistencia comunitaria es una de las características que la distinguen.

Visitarla significa acercarse a una Argentina forestal, ferroviaria e industrial que dejó profundas marcas en el territorio. Entre viejas construcciones y relatos familiares permanece la memoria de una época de crecimiento, explotación y conflictos obreros.

Más que un punto escondido en el mapa de Santa Fe, La Gallareta es el testimonio de un pueblo que estuvo al borde del abandono y decidió permanecer.