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Tiene 400 habitantes y sobrevivió a una histórica inundación: el pueblo de Santa Fe con patrimonio religioso, ideal para descubrir en 2027

Ubicado cerca de los límites con Buenos Aires y Córdoba, Aarón Castellanos sorprende por sus calles diagonales, construcciones con materiales europeos y su cercanía a la laguna La Picasa. Su historia de transformación lo convierte en un destino singular del sur santafesino.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Aarón Castellanos sorprende por sus calles diagonales, construcciones con materiales europeos y su cercanía a la laguna La Picasa.
Aarón Castellanos tiene 400 habitantes y sobrevivió a una histórica inundación. Foto: Instagram cattgomez_
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En el extremo sur de la provincia de Santa Fe, donde los paisajes rurales parecen extenderse hasta el horizonte, existe un pequeño pueblo que guarda una historia de superación. Se trata de Aarón Castellanos, una localidad que logró reinventarse después de que una inundación transformara su economía y amenazara la vida de sus habitantes.

Con aproximadamente 400 residentes, construcciones religiosas centenarias y un entorno natural dominado por la laguna La Picasa, este destino se presenta como una alternativa para quienes buscan tranquilidad, historia y experiencias diferentes durante 2027.

Dónde queda Aarón Castellanos, el pueblo de Santa Fe con apenas 400 habitantes

Aarón Castellanos está ubicado en el departamento General López, cerca de los límites provinciales con Buenos Aires y Córdoba. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 7, a unos 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Según los resultados definitivos del Censo 2022, la comuna registró 422 habitantes distribuidos en 162 hogares, una cifra que confirma su carácter de pequeña comunidad rural.

Aarón Castellanos sorprende por sus calles diagonales, construcciones con materiales europeos y su cercanía a la laguna La Picasa.
Aarón Castellanos se presenta como una alternativa para quienes buscan viaje, tranquilidad y historia. Foto: Instagram marceaeberhard

Una de sus características más curiosas es su trazado urbano. A diferencia de otros pueblos argentinos organizados en cuadrículas, Aarón Castellanos posee calles diagonales que convergen hacia su iglesia principal. Aunque su extensión urbana es reducida, sus históricas construcciones y la tranquilidad de sus calles conservan una identidad particular.

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Con el protagonismo de la producción regional y el trabajo colectivo, la localidad volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan vivir una experiencia auténtica en el interior bonaerense.

La inundación de 1999 que cambió para siempre la historia de Aarón Castellanos

Durante décadas, la agricultura y la ganadería fueron las principales actividades económicas de esta comunidad santafesina. Sin embargo, a finales de los años noventa, el crecimiento de la laguna La Picasa provocó una crisis que modificó profundamente su destino.

En 1998, las inundaciones ya habían cubierto aproximadamente 27.000 de las 39.000 hectáreas del distrito, según registros periodísticos de la época. La emergencia continuó durante 1999 y los años siguientes.

Aarón Castellanos sorprende por sus calles diagonales, construcciones con materiales europeos y su cercanía a la laguna La Picasa.
El pejerrey y la carpa comenzaron a adquirir protagonismo económico en el pueblo de Aarón Castellanos. Foto: Instagram dorispaivajimenez

Los campos quedaron sumergidos, numerosos productores perdieron sus medios de subsistencia y algunas familias debieron abandonar sus actividades tradicionales. Pero la comunidad encontró una inesperada alternativa: transformar la pesca en una nueva fuente de ingresos.

El pejerrey y la carpa comenzaron a adquirir protagonismo económico, mientras algunos habitantes desarrollaron actividades vinculadas con el procesamiento y la comercialización del pescado. De esta manera, un pueblo históricamente agropecuario consiguió adaptarse a un paisaje que había cambiado radicalmente.

Iglesias centenarias, mármol italiano y vitrales franceses: los tesoros del pueblo

Uno de los mayores atractivos de Aarón Castellanos es su patrimonio religioso, vinculado con Mercedes Castellanos de Anchorena, figura fundamental en la historia de la localidad. El pueblo conserva iglesias y antiguos conventos construidos con materiales importados de Europa.

Aarón Castellanos sorprende por sus calles diagonales, construcciones con materiales europeos y su cercanía a la laguna La Picasa.
El pueblo conserva iglesias y antiguos conventos construidos con materiales importados de Europa. Foto: Instagram marceaeberhard

Entre sus elementos arquitectónicos más destacados aparecen cinco altares de mármol de Carrara, vitrales provenientes de Francia y una escalera de cedro que data de 1913. Estas construcciones contrastan con la sencillez del entorno rural y representan una parte importante de la identidad local.

Qué hacer en Aarón Castellanos y por qué visitarlo durante 2027

A diferencia de los destinos turísticos tradicionales, Aarón Castellanos propone una experiencia vinculada con la tranquilidad y el contacto con la historia. Entre las actividades que pueden realizar quienes visitan la localidad se encuentran recorrer sus calles, conocer su patrimonio religioso, observar los paisajes rurales y acercarse al entorno de la laguna La Picasa, siempre respetando las condiciones de acceso.

Aarón Castellanos sorprende por sus calles diagonales, construcciones con materiales europeos y su cercanía a la laguna La Picasa.
Aarón Castellanos propone una experiencia vinculada con la tranquilidad y el contacto con la historia. Foto: Instagram marceaeberhard

En 2024, el gobierno santafesino preseleccionó al pueblo para participar en la iniciativa internacional Best Tourism Villages de ONU Turismo, un reconocimiento al potencial de las comunidades rurales. Su historia demuestra que, incluso las localidades más pequeñas, pueden conservar un patrimonio extraordinario.

Para quienes planifican una escapada diferente en 2027, Aarón Castellanos ofrece algo que no siempre aparece en los grandes circuitos turísticos: la posibilidad de conocer un pueblo que convirtió una tragedia ambiental en parte de su historia de transformación.

TurismoPuebloInundacionesSanta Fe
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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