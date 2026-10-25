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Escaparon de la persecución, atravesaron una tragedia y fundaron un pueblo único: hoy conserva sinagogas y la historia de los “gauchos judíos”

Nació después de un viaje marcado por el dolor y la esperanza. Hoy, este pueblo santafesino conserva sinagogas, antiguas construcciones y una historia única en la Argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Moisés Ville
Las antiguas sinagogas conservan la memoria local Foto: Turismo Santa Fe
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En el norte de la provincia de Santa Fe, en medio de la inmensidad de la llanura, existe un pueblo cuya historia comenzó con una promesa de libertad. Se trata de Moisés Ville, una localidad del departamento San Cristóbal que conserva edificios, documentos y tradiciones de los primeros colonos judíos que llegaron para trabajar la tierra.

Su origen se remonta a 1889, cuando más de un centenar de familias procedentes de Europa oriental abandonaron sus hogares para escapar de la pobreza, las restricciones y las persecuciones. Su objetivo era comenzar una nueva vida como agricultores en la Argentina.

Sin embargo, detrás del paisaje tranquilo que hoy caracteriza al pueblo se esconde una historia marcada por el desarraigo, el hambre y la muerte.

El viaje que cambió la historia de Moisés Ville

Los inmigrantes llegaron al país en agosto de 1889 a bordo del vapor Weser. El contingente estaba acompañado por el rabino Aarón Halevi Goldman, quien se convirtió en una figura fundamental para la organización espiritual y comunitaria del grupo.

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Las familias habían acordado instalarse en tierras argentinas, pero los problemas con los contratos y el aumento del valor de los campos alteraron los planes. Finalmente, fueron trasladadas hacia la provincia de Santa Fe.

Moisés Ville
Un rincón santafesino nacido de la inmigración Foto: coloniasjudiasarg

Al llegar, quedaron alojadas provisionalmente en un galpón de la Estación Palacios, mientras esperaban viviendas, herramientas y terrenos para cultivar.

Las condiciones eran extremadamente precarias. El aislamiento, la falta de alimentos y las enfermedades provocaron la muerte de numerosos niños. Algunas familias abandonaron el lugar, mientras que otras decidieron resistir y comenzar de nuevo.

Por qué el pueblo se llama Moisés Ville

Los primeros pobladores llamaron al asentamiento Kiriat Moshé, una expresión que puede traducirse como “Pueblo de Moisés”. Posteriormente, el nombre fue adaptado al francés como Moïseville y terminó castellanizado como Moisés Ville.

La intervención del médico judeoalemán Wilhelm Loewenthal permitió visibilizar la crítica situación de los inmigrantes. Su informe impulsó un proyecto colonizador relacionado con el barón Maurice de Hirsch y la Jewish Colonization Association.

Moisés Ville
El legado de los “gauchos judíos” en Santa Fe Foto: Turismo Santa Fe

Con el paso de los años, los habitantes aprendieron a trabajar una tierra desconocida, desarrollaron actividades agrícolas y ganaderas y levantaron sus propias instituciones. De aquella experiencia nació la figura de los “gauchos judíos”, inmigrantes que adoptaron las tareas rurales de la pampa sin abandonar sus costumbres.

Sinagogas, escuelas y cooperativas en Santa Fe

Moisés Ville se transformó en mucho más que una colonia agrícola. Sus pobladores construyeron sinagogas, escuelas, bibliotecas, cooperativas y sociedades de ayuda mutua.

La educación y la solidaridad fueron esenciales para superar las distancias, los problemas sanitarios y las crisis económicas. Durante décadas, la comunidad también desarrolló una intensa actividad cultural.

Por su valor histórico y por la particular organización de su territorio, la localidad fue declarada Poblado Histórico Nacional.

El museo que conserva la memoria de los colonos

Uno de sus espacios más importantes es el Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía Rabino Aarón Halevi Goldman, creado en 1985 para proteger documentos, objetos y testimonios relacionados con la inmigración.

El museo funciona en una vivienda construida en 1911. Sus salas reconstruyen la llegada de los colonos, el nacimiento de las instituciones, los antiguos oficios y la evolución tecnológica de la comunidad.

Moisés Ville
Moisés Ville, un pueblo atravesado por la historia Foto: Wikipedia

Fotografías, herramientas, documentos familiares y objetos cotidianos permiten comprender cómo vivieron quienes llegaron desde Europa y debieron adaptarse a un territorio completamente diferente.

El pueblo que convirtió una tragedia en identidad

Más de un siglo después de aquella travesía, Moisés Ville continúa siendo un testimonio vivo de la inmigración que transformó a la Argentina.

Los primeros colonos no encontraron la tierra prometida que imaginaban. Enfrentaron enfermedades, pérdidas irreparables y enormes dificultades materiales. A pesar de todo, lograron crear una comunidad rural cuya historia todavía permanece entre las calles, las sinagogas y los edificios de este rincón santafesino.

Actualmente, el pueblo permite descubrir un capítulo poco conocido del pasado nacional: el de hombres y mujeres que escaparon de la persecución, aprendieron a trabajar el campo y convirtieron un asentamiento incierto en uno de los destinos históricos más particulares de la Argentina.

HistoriaTurismoGaucho
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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