Fue un poderoso pueblo lácteo, quedó casi abandonado y ahora renace alrededor de un misterioso monasterio

La estación ferroviaria inaugurada en 1865 Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Gándara, un pequeño paraje rural del partido de Chascomús donde conviven ruinas industriales, construcciones religiosas y recuerdos ferroviarios.

Durante décadas, sus calles estuvieron llenas de trabajadores, trenes y camiones. La fábrica de lácteos impulsaba la economía local y convertía al pueblo en un importante centro productivo bonaerense. Sin embargo, su cierre provocó la partida de numerosas familias y dejó enormes edificios abandonados.

Ahora, Gándara intenta recuperar parte de su antiguo movimiento gracias al turismo rural, nuevos emprendimientos gastronómicos y la restauración del Monasterio San José.

Gándara, el pueblo que creció alrededor del ferrocarril

La historia del lugar quedó profundamente vinculada con el tren. La estación Gándara fue inaugurada el 14 de diciembre de 1865 y perteneció al antiguo Ferrocarril del Sud.

Su funcionamiento permitió conectar la producción de la zona con la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades provinciales. Cerca de las vías comenzaron a instalarse familias, almacenes, establecimientos rurales y pequeños comercios.

Gándara busca recuperar su patrimonio Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Años después, el crecimiento del pueblo recibió un impulso definitivo con la llegada de la industria láctea. Los antecedentes productivos se remontan a finales del siglo XIX, cuando una familia de inmigrantes vascos instaló un tambo en los alrededores de Chascomús.

En 1928, una cooperativa integrada por productores de la región contribuyó al nacimiento de la empresa que llevaría el nombre del pueblo.

La fábrica que convirtió a Gándara en una potencia láctea

La fábrica Gándara llegó a ser una de las plantas más importantes de la región. Allí se producían yogures, manteca, helados, leche y dulce de leche, entre otros alimentos.

Durante su época dorada, el establecimiento procesaba aproximadamente 600.000 litros de leche por día y empleaba a más de 500 trabajadores. También habría producido cerca de 50.000 kilos diarios de dulce de leche.

Parte de su producción llegó a mercados internacionales como Estados Unidos, Italia, Israel, México y Brasil. Su funcionamiento también generaba empleo para transportistas, productores rurales, comerciantes y proveedores.

Para varias generaciones, Gándara quedó relacionada con los viajes hacia la Costa Atlántica. Muchas familias todavía recuerdan las tradicionales paradas sobre la antigua Ruta 2, donde recibían productos lácteos antes de continuar el recorrido.

El cierre que dejó al pueblo casi vacío

La situación comenzó a cambiar durante la década de 1990. La compañía atravesó problemas económicos y, en 1998, fue adquirida por la multinacional italiana Parmalat.

Luego de varios cambios empresariales y años de dificultades financieras, la planta cerró definitivamente. La desaparición de la principal fuente de trabajo provocó un fuerte éxodo.

Numerosas familias se trasladaron a Chascomús y otras ciudades para buscar nuevas oportunidades. Como consecuencia, Gándara quedó prácticamente detenido en el tiempo, con sus instalaciones industriales vacías y sus calles casi desiertas.

Las estructuras de la fábrica todavía recuerdan aquel pasado productivo. Donde antes ingresaban toneladas de materia prima y trabajaban cientos de personas, actualmente predominan el silencio, la vegetación y los edificios deteriorados.

El misterioso monasterio diseñado por Alejandro Bustillo

Otro de los grandes atractivos de Gándara es el conjunto formado por la Capilla Nuestra Señora del Rosario y el Monasterio San José.

La capilla fue inaugurada el 26 de septiembre de 1938. El complejo fue proyectado por Alejandro Bustillo, el reconocido arquitecto argentino que también participó en obras emblemáticas como el Hotel Llao Llao y el Casino Central de Mar del Plata.

El Monasterio San José permanece abandonado desde hace décadas y se convirtió en uno de los sitios más visitados por quienes recorren esta pequeña localidad bonaerense. Foto: ferroviario.ph

El monasterio comenzó a funcionar en 1940. En su interior hubo un seminario, un noviciado y espacios de formación religiosa administrados por los Padres Agustinos Recoletos. Algunos sectores también fueron utilizados para alojar a niños huérfanos.

La actividad comenzó a declinar durante la década de 1950 y el cierre definitivo se produjo en 1974. Desde entonces, sus pasillos, salones y habitaciones permanecieron abandonados durante años.

El renacimiento de un pueblo cargado de historia

Actualmente, el Monasterio San José atraviesa un proceso de recuperación que incluye trabajos en cubiertas, carpinterías, sanitarios, instalaciones eléctricas y espacios comunitarios.

Al mismo tiempo, nuevos proyectos de alojamiento rural y gastronomía comenzaron a recibir visitantes interesados en conocer la estación, la capilla, el complejo religioso y los vestigios de la antigua fábrica.

Gándara ya no es solamente el pueblo que perdió su principal industria. También es un ejemplo de cómo la preservación del patrimonio puede convertirse en una oportunidad para recuperar la identidad, impulsar el turismo y evitar que una historia centenaria desaparezca.