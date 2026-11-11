Dejó atrás el ferrocarril para dedicarse a cultivar árboles: el pueblo bonaerense de menos de 250 habitantes que tiene un vivero de 210 hectáreas

El histórico vivero municipal de Cazón Foto: Instagram @argentineandos

En Buenos Aires existe un pueblo donde los árboles dominan el paisaje. Cazón, ubicado en el partido de Saladillo, tiene menos de 250 habitantes y alberga un vivero municipal de 210 hectáreas. Nació junto al tren, pero la producción de plantas cambió su rumbo. Hoy se lo conoce como el “pueblo del millón de árboles”, un apodo popular que no representa un censo exacto de ejemplares.

De una estación ferroviaria a un pueblo fundado en 1896

Los orígenes de Cazón se remontan a 1884, cuando Joaquín Cazón donó tierras para el desarrollo del ferrocarril y la construcción de una estación. El tren facilitó la salida de productos rurales y atrajo familias. En 1889 se destinaron terrenos a un centro agrícola y surgieron viviendas y almacenes.

Un rincón verde del interior bonaerense Foto: Instagram @argentineandos

La fecha reconocida como fundación es el 18 de septiembre de 1896, aunque su establecimiento fue resultado de un proceso gradual. En 1900 comenzó a funcionar una escuela dirigida por Esteban Palmieri, señal del crecimiento de una comunidad dedicada principalmente a las tareas agropecuarias. Sin embargo, pocos años después una política de forestación provincial abrió un camino productivo diferente.

La decisión de 1910 que cambió el destino de Cazón

Durante la gobernación de José Inocencio Arias, la provincia promovió viveros destinados a producir árboles forestales y frutales. Buscaban distribuir ejemplares para campos, caminos y localidades. En 1910 comenzó a funcionar uno de esos establecimientos en Cazón, con el ingeniero agrónomo Delio Demaría Massey como primer director.

Cazón, una localidad con 130 años de historia Foto: Instagram @argentineandos

La iniciativa no solo incorporó nuevas especies vegetales: también generó puestos de trabajo y conocimientos sobre cultivo, mantenimiento y reproducción de árboles. Con el paso de las décadas, la actividad se volvió parte de la identidad local y alentó la aparición de emprendimientos familiares vinculados con los viveros. La pequeña población encontró así una especialización que la distinguió de otros pueblos surgidos alrededor del ferrocarril.

Un vivero de 210 hectáreas y alrededor de 300 especies

El establecimiento creció y atravesó distintas etapas administrativas. En 1930 se construyó un edificio para su funcionamiento institucional y, en 1979, pasó a depender de la Municipalidad de Saladillo. Actualmente lleva el nombre de Eduardo L. Holmberg, naturalista argentino reconocido por sus aportes a las ciencias naturales.

Cazón, el pueblo del millón de árboles Foto: Instagram @argentineandos

El predio ocupa 210 hectáreas y reúne alrededor de 300 especies, entre árboles ornamentales y forestales, frutales, aromáticas y plantas trepadoras. También ofrece espacios educativos y recreativos. Su escala contrasta con la de la localidad que lo rodea: un pueblo muy pequeño que mantiene una extensa superficie dedicada al cultivo y al cuidado de la vegetación.

Por qué lo llaman el “pueblo del millón de árboles”

La denominación se popularizó a partir de la difusión de sus viveros, entre otras iniciativas, en el programa televisivo Argentina Secreta. El nombre resume el impacto visual y económico de una actividad que se transmite entre generaciones, aunque no debe interpretarse como una cantidad oficialmente contabilizada de árboles. En 2011, el vivero fue reconocido como patrimonio local y, desde 2012, la Expo Vivero contribuye a mostrar la producción y las tradiciones de la comunidad.

Dónde queda Cazón y cómo conocer su historia

Cazón está a unos 15 kilómetros de Saladillo, con acceso desde la Ruta Nacional 205, cerca del kilómetro 171. En 2019 se incorporó al programa provincial Pueblos Turísticos. Quienes lo visitan pueden recorrer sus espacios verdes, conocer el entorno de la antigua estación y descubrir las actividades vinculadas con los viveros.

A 130 años de su fundación, el antiguo pueblo ferroviario conserva una identidad construida alrededor de los árboles: una transformación iniciada en 1910 que todavía define su paisaje, sus oficios y buena parte de su historia. El recorrido permite entender cómo una política de principios del siglo XX terminó influyendo en el trabajo, las celebraciones y la vida de sus vecinos.