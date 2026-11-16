Un tren de 1884, tres colonias alemanas y una victoria de 1824 en Perú: así creció Coronel Suárez, el pueblo bonaerense que homenajea a un granadero de San Martín

Monumento a Manuel Isidoro Suárez en la ciudad que lleva su nombre Foto: Instagram @lanuevaradiosuarezok

En el sudoeste bonaerense, Coronel Suárez reúne dos historias: la Independencia y la inmigración. Su nombre homenajea a Manuel Isidoro Suárez, militar que tuvo una actuación decisiva en la batalla de Junín, en Perú. El partido fue creado en 1882, el pueblo se fundó en 1883 y, apenas un año después, llegó el tren. Más tarde, tres colonias de alemanes del Volga terminaron de definir su identidad.

De la frontera bonaerense al nacimiento de Coronel Suárez

El desarrollo de la región estuvo vinculado con la expansión del Estado bonaerense sobre territorios indígenas. En 1871 se estableció el Fuerte General San Martín, sobre el arroyo Sauce Corto, aunque no fue el origen urbano directo de la ciudad. El 10 de julio de 1882, durante la gobernación de Dardo Rocha, se creó el partido de Coronel Suárez, mientras que el 28 de mayo de 1883 se dispuso la fundación de su pueblo cabecera, en tierras relacionadas con la Concesión Curamalán.

La llegada del ferrocarril en 1884 impulsó el crecimiento de Coronel Suárez Foto: sudoesteba

La denominación homenajea a Manuel Isidoro Suárez, nacido en Buenos Aires en 1799, quien participó en las campañas independentistas vinculadas con José de San Martín y continuó su trayectoria en Perú. Así, una localidad nacida durante la expansión agropecuaria bonaerense recibió el apellido de un protagonista de la emancipación sudamericana.

La batalla de Junín de 1824 y el militar que inspiró su nombre

El 6 de agosto de 1824, las fuerzas patriotas al mando de Simón Bolívar enfrentaron a la caballería realista en Junín, en el actual Perú. Suárez comandaba un escuadrón de los Húsares del Perú que permanecía en reserva mientras parte de las tropas independentistas retrocedía. El oficial José Andrés Rázuri advirtió una oportunidad para contraatacar.

Manuel Isidoro Suárez, héroe de la batalla de Junín de 1824 Las colonias alemanas del Volga, parte de la historia de Coronel Suárez. Foto: Wikipedia

Suárez ordenó cargar sobre la retaguardia realista. La maniobra contribuyó a revertir el curso del combate y quedó asociada con una victoria importante de la campaña. Después de aquella jornada, los Húsares del Perú recibieron la denominación de Húsares de Junín. Su nombre sería recordado décadas después en Buenos Aires.

El tren de 1884 y una concesión de 300.000 hectáreas

El crecimiento de Coronel Suárez se relaciona también con el empresario Eduardo Casey, quien en 1881 adquirió una concesión de alrededor de 300.000 hectáreas, antes otorgada al coronel Ángel Plaza Montero. La iniciativa atrajo a familias dedicadas a la agricultura, la ganadería y el comercio.

Coronel Suárez, ciudad bonaerense que homenajea al militar independentista Foto: Municipalidad de Coronel Suárez

El 16 de mayo de 1884 se inauguró la estación del Ferrocarril del Sud. Los rieles facilitaron el movimiento de mercaderías y personas, y consolidaron la formación del pueblo. Ese mismo año, el 1 de septiembre, llegaron ocho colonos galeses procedentes de Chubut. Posteriormente se sumarían familias de distintos orígenes, atraídas por las oportunidades productivas.

Tres colonias alemanas y 45 días viviendo en carpas

Uno de los episodios más particulares ocurrió el 26 de marzo de 1887, cuando arribaron familias de alemanes del Volga, descendientes de comunidades germánicas que habían vivido durante generaciones en territorio ruso. Según la reconstrucción municipal, los recién llegados pasaron sus primeros 45 días en carpas alrededor de la estación, mientras preparaban sus asentamientos.

Entre 1886 y 1887 se formaron Santa Trinidad, San José y Santa María, conocidas originalmente como Colonia 1, Colonia 2 y Colonia 3. Conservaron tradiciones religiosas, gastronómicas y culturales que forman parte de la identidad regional. El trabajo rural y ferroviario impulsó el crecimiento del pueblo.

Los edificios históricos y la declaración como ciudad en 1934

El desarrollo urbano dejó construcciones significativas. En 1901 se inauguró la parroquia Nuestra Señora del Carmen y el 6 de agosto de 1904 se presentó un monumento a Manuel Isidoro Suárez. En 1910 se inauguraron reformas del Palacio Municipal, mientras se ampliaban las conexiones ferroviarias del distrito.

Finalmente, el 17 de julio de 1934, Coronel Suárez obtuvo la categoría de ciudad. Hoy conserva una historia marcada por tres elementos: el homenaje a un militar de las guerras de Independencia, la llegada del tren en 1884 y el establecimiento de las colonias de alemanes del Volga. Sus calles e instituciones muestran cómo una localidad del sudoeste bonaerense construyó una identidad propia a partir de esos procesos.