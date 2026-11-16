En 1874, Sarmiento conectó a la Argentina con Europa mediante un cable submarino: 4.212 kilómetros de telégrafo, un feriado y 21 cañonazos para celebrarlo

Operadores telegráficos, protagonistas de una nueva era de comunicaciones Foto: Argentina.gob.ar.

El 5 de agosto de 1874, durante los últimos meses de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la Argentina inauguró su conexión telegráfica con Europa. El acontecimiento fue tan importante que el Gobierno declaró feriado y organizó una ceremonia con 21 cañonazos. Por primera vez, los mensajes podían viajar entre Buenos Aires y el continente europeo mediante líneas terrestres y cables submarinos, sin depender exclusivamente de los barcos. El avance coronaba una expansión que había sumado 4.212 kilómetros de tendido telegráfico nacional entre 1870 y 1874.

De los barcos que tardaban semanas al telégrafo eléctrico

Durante buena parte del siglo XIX, las noticias procedentes de Europa llegaban mediante el transporte marítimo. El viaje podía extenderse durante semanas, una demora que complicaba las decisiones diplomáticas, comerciales y políticas. El telégrafo eléctrico comenzó a transformar esa realidad mediante señales transmitidas por cables, aunque su funcionamiento requería estaciones, operadores e infraestructura.

Domingo Sarmiento, amante de los animales Foto: Archivo

Cuando Sarmiento asumió la presidencia en 1868, impulsó las comunicaciones como parte de su programa de modernización. El 13 de mayo de 1870 se inauguraron oficinas telegráficas en Buenos Aires y, el 17 de enero de 1871, se organizó la Administración Central de los Telégrafos Nacionales. El objetivo era unir provincias, facilitar el intercambio de información y acompañar la expansión ferroviaria.

Una red de 4.212 kilómetros y más de 170.000 telegramas

El crecimiento fue acelerado. Una investigación publicada por la Universidad Nacional de La Plata señala que entre 1870 y 1874 se incorporaron 2.618 millas de hilo telegráfico nacional, equivalentes a 4.212 kilómetros. Esa cifra corresponde al tendido dentro del país durante aquel período y no a la longitud del cable submarino internacional.

Mapa de la red de líneas telegráficas nacionales en 1883 Foto: Argentina.gob.ar.

La demanda también aumentó considerablemente. Según una investigación del ingeniero Horacio Reggini, en 1870 se enviaron 6.440 telegramas, mientras que en 1873 se registraron 170.079. Las líneas comenzaron a utilizarse para comunicaciones oficiales, operaciones comerciales y transmisión de noticias, aunque todavía eran vulnerables a interrupciones y requerían mantenimiento constante.

Un contrato de diez años y un cable que atravesaba el Atlántico

La conexión internacional comenzó a concretarse el 8 de junio de 1872, cuando el Gobierno otorgó a Lamas y Compañía una concesión por diez años para establecer comunicaciones entre Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. El 3 de octubre de ese mismo año se reconocieron los derechos de la empresa británica London Platino-Brazilian Cable Co., que participó en el tendido.

Telégrafo utilizado por primera vez el 1º de mayo de 1869, conectando Buenos Aires con Rosario Foto: Instagram @museosarmiento

Los telegramas recorrían distintos enlaces terrestres y submarinos: desde Buenos Aires pasaban por Uruguay y Brasil, llegaban a Pernambuco, en el nordeste brasileño, y atravesaban el Atlántico hasta Portugal, donde se conectaban con las redes europeas. El emperador Pedro II de Brasil había inaugurado el enlace transatlántico brasileño en junio de 1874. No se trataba de un único cable directo, sino de una red internacional formada por varios tramos.

Un feriado nacional, 21 cañonazos y el telegrama de Sarmiento

El 4 de agosto de 1874, el Gobierno dispuso que la inauguración argentina del servicio internacional se celebrara al día siguiente, a las 14 horas. Declaró feriado el 5 de agosto e invitó a funcionarios, diplomáticos y representantes comerciales. El programa incluía 21 cañonazos de la artillería terrestre, que debían ser respondidos por buques de la Armada para anunciar el primer telegrama presidencial.

La ceremonia comenzó alrededor de las 14:15, cuando Sarmiento envió un saludo al emperador Pedro II. Los presentes observaron en un mapa el recorrido de los cables que conectaban diferentes países. También se conserva el borrador de un mensaje dirigido al rey Luis I de Portugal. La transmisión representó un cambio histórico: una comunicación oficial podía recorrer miles de kilómetros en un tiempo considerablemente menor que una travesía oceánica.

El legado de Sarmiento y la conexión que transformó las noticias

El telégrafo permitió agilizar las comunicaciones diplomáticas, comerciales y ferroviarias. Aunque dependía de operadores y conexiones sucesivas, redujo considerablemente los tiempos de intercambio de información entre la Argentina y otros países. La red continuó ampliándose durante las presidencias posteriores.

Actualmente, el Museo Histórico Sarmiento conserva documentos y aparatos vinculados con aquella transformación tecnológica. La inauguración de 1874 recuerda una faceta menos difundida del expresidente: además de impulsar la educación pública, promovió una infraestructura que modificó la circulación de noticias y acercó a la Argentina al resto del mundo.