comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La planta que recibe hasta 4 horas de sol suave, da flores de muchos colores y queda hermosa en el balcón

Es una de las especies más elegidas para sumar vida a espacios chicos. Se adapta a la semisombra y no necesita sol pleno para lucirse.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La planta que recibe hasta 4 horas de sol suave, da flores de muchos colores y queda hermosa en el balcón
La planta que recibe hasta 4 horas de sol suave, da flores de muchos colores y queda hermosa en el balcón Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La alegría del hogar se convirtió en una de las plantas ornamentales favoritas para quienes buscan llenar de color balcones, patios y rincones pequeños. Su mayor atractivo está en la cantidad y variedad de flores que puede dar: hay ejemplares con tonos rosas, rojos, blancos, violetas, coral o anaranjados, lo que la vuelve una opción versátil para cualquier ambiente.

A diferencia de otras especies que exigen sol pleno, la Impatiens walleriana —su nombre científico— se destaca porque no necesita estar expuesta al sol todo el día. Según la Universidad Estatal de Iowa, crece mejor en lugares de semisombra, con entre dos y cuatro horas de sol suave o luz directa por la mañana, y sombra durante la tarde.

Esta característica la hace ideal para balcones que reciben luz solo algunas horas, pero no tienen exposición solar permanente. Incluso puede desarrollarse en sectores de sombra, aunque si la iluminación es muy baja, suele crecer más alargada y con menos flores.

Planta alegría del hogar en un balcón.
En balcones, galerías o patios, lo ideal es buscar un rincón luminoso y protegido del calor extremo. Foto: Imagen generada con IA.

Los cuidados clave para que la alegría del hogar florezca todo el verano

El riego es fundamental para que la planta mantenga su vitalidad. La alegría del hogar necesita que la tierra conserve cierta humedad, sobre todo si está en maceta y en días de calor. Lo recomendable es revisar la superficie del sustrato y regar cuando empieza a secarse, evitando que se acumule agua en el recipiente.

Contenido Recomendado

Parece una serpiente gigante y trepa por una iglesia de 1939 en Olivos:qué planta es y dónde ver este curioso fenómeno botánico

Con el crecimiento, algunas enredaderas desarrollan tallos cada vez más gruesos debido a la formación de tejidos leñosos.

Ofelia, la abuelita jardinera de TikTok, lo tiene más que claro:“La albahaca y la hierbabuena se riegan cada 2 días y necesitan sol directo”

La abuelita Ofelia explica los cuidados de la albahaca y la hierbabuena.

Además, es importante usar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato fértil que retenga la humedad sin encharcar las raíces. El exceso de agua puede provocar pudrición, mientras que la falta de humedad hace que las hojas se marchiten y disminuya la floración.

Cómo protegerla del sol fuerte y las temperaturas extremas

La alegría del hogar es sensible al sol intenso de la tarde y a las temperaturas muy altas. Si permanece expuesta muchas horas a condiciones secas o calurosas, puede perder fuerza y vitalidad.

Por eso, conviene ubicarla en lugares donde reciba luz suave por la mañana y sombra el resto del día. Así, la planta puede mantener sus flores durante buena parte de la temporada cálida.

Por qué es la mejor opción para balcones luminosos

Por su tamaño compacto, la variedad de colores y su preferencia por la semisombra, la alegría del hogar es una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren transformar un balcón luminoso en un espacio lleno de vida y color, sin la exigencia de sol pleno.

PlantasJardínEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Los 4 árboles frutales que dan frutos en verano y podés cultivar en casa

    Los 4 árboles frutales que dan frutos en verano y podés cultivar en casa

  2. En 2018, una pyme cordobesa comenzó a crear medallas y relojes de plástico 100% reciclado:ahora provee de productos sustentables a McDonald’s y Coca-Cola

    En 2018, una pyme cordobesa comenzó a crear medallas y relojes de plástico 100% reciclado: ahora provee de productos sustentables a McDonald’s y Coca-Cola

  3. En 2018 comenzó publicando fotos de perros perdidos en Facebook y hoy, 8 años después, lidera una ONG que rescata animales abandonados en Luján

    En 2018 comenzó publicando fotos de perros perdidos en Facebook y hoy, 8 años después, lidera una ONG que rescata animales abandonados en Luján

  4. La planta trepadora superresistente que florece durante 8 meses y atrae mariposas:ideal para jardines, patios y balcones

    La planta trepadora superresistente que florece durante 8 meses y atrae mariposas: ideal para jardines, patios y balcones

  5. Árbol de jade:los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol

    Árbol de jade: los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

José Larralde fue metalúrgico en Lanús antes de grabar su primer disco en 1967:59 años después, el mundo del trabajo sigue presente en sus versos

foto de josé larralde joven y viejo hoy en 2026. folklore argentino.

Día triste para el rock argentino:murió a los 62 años un referente del punk en Mar del Plata que llevó la realidad social a sus canciones

José Larralde tenía 31 años cuando grabó una de las obras más profundas del folklore:58 años después, sus versos dialogan con el discurso del Papa León XIV

Jornada de luto en el folklore:murió un reconocido cantor y percusionista que dedicó su vida a difundir la música popular en Catamarca

Tecnología

Continúa la caída de Outlook:Microsoft confirma el incidente EX1550543 que afecta el correo electrónico

Outlook registró una caída este jueves 12 de noviembre de 2026, con problemas para iniciar sesión, acceder al correo electrónico y utilizar algunos servicios de Microsoft 365.

En 2022, nació una empresa para revolucionar el campo:hoy, tiene un robot 100% eléctrico que corta el pasto y ayuda a detectar enfermedades

La IA va por los grandes programas:ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

El PES 2006 cumple 20 años y todavía se puede jugar en PC:cómo recuperar el clásico videojuego completo

Turismo

Para solteros, separados y divorciados:llega el “Flechazo Fest” a zona oeste con entrada gratis, tragos y reggaetón old school

Fiesta; festejo.

Chivito asado y sabores regionales:el festival gratuito de un pueblito de Formosa que reunirá a 50 equipos de Argentina, Bolivia y Paraguay

Se fundó como Guardia Nacional en 1865, recibió el ferrocarril en 1884 y se convirtió en ciudad en 1918:la historia de Chacabuco y su vínculo con San Martín

Vino tinto escondido en tazas de té y una prohibición a 10 cuadras del Gasómetro:así nació La Tacita, el histórico bodegón de Boedo