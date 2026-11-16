La planta que recibe hasta 4 horas de sol suave, da flores de muchos colores y queda hermosa en el balcón Foto: Gemini

La alegría del hogar se convirtió en una de las plantas ornamentales favoritas para quienes buscan llenar de color balcones, patios y rincones pequeños. Su mayor atractivo está en la cantidad y variedad de flores que puede dar: hay ejemplares con tonos rosas, rojos, blancos, violetas, coral o anaranjados, lo que la vuelve una opción versátil para cualquier ambiente.

A diferencia de otras especies que exigen sol pleno, la Impatiens walleriana —su nombre científico— se destaca porque no necesita estar expuesta al sol todo el día. Según la Universidad Estatal de Iowa, crece mejor en lugares de semisombra, con entre dos y cuatro horas de sol suave o luz directa por la mañana, y sombra durante la tarde.

Esta característica la hace ideal para balcones que reciben luz solo algunas horas, pero no tienen exposición solar permanente. Incluso puede desarrollarse en sectores de sombra, aunque si la iluminación es muy baja, suele crecer más alargada y con menos flores.

En balcones, galerías o patios, lo ideal es buscar un rincón luminoso y protegido del calor extremo. Foto: Imagen generada con IA.

Los cuidados clave para que la alegría del hogar florezca todo el verano

El riego es fundamental para que la planta mantenga su vitalidad. La alegría del hogar necesita que la tierra conserve cierta humedad, sobre todo si está en maceta y en días de calor. Lo recomendable es revisar la superficie del sustrato y regar cuando empieza a secarse, evitando que se acumule agua en el recipiente.

Además, es importante usar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato fértil que retenga la humedad sin encharcar las raíces. El exceso de agua puede provocar pudrición, mientras que la falta de humedad hace que las hojas se marchiten y disminuya la floración.

Cómo protegerla del sol fuerte y las temperaturas extremas

La alegría del hogar es sensible al sol intenso de la tarde y a las temperaturas muy altas. Si permanece expuesta muchas horas a condiciones secas o calurosas, puede perder fuerza y vitalidad.

Por eso, conviene ubicarla en lugares donde reciba luz suave por la mañana y sombra el resto del día. Así, la planta puede mantener sus flores durante buena parte de la temporada cálida.

Por qué es la mejor opción para balcones luminosos

Por su tamaño compacto, la variedad de colores y su preferencia por la semisombra, la alegría del hogar es una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren transformar un balcón luminoso en un espacio lleno de vida y color, sin la exigencia de sol pleno.