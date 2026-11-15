En 1934, un incendio destruyó una fábrica textil y su dueño la trasladó a un pueblo bonaerense: 16 años después, empleaba a 450 personas entre 2.000 habitantes

Beruti nació junto al ferrocarril en 1890 Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

En el interior de la provincia de Buenos Aires, un molino harinero se convirtió en el motor económico de un pueblo ferroviario. Se trata de Beruti, en el partido de Trenque Lauquen, donde una fábrica textil llegó a emplear a unas 450 personas hacia 1950, cuando la localidad tenía alrededor de 2.000 habitantes. Todo comenzó después de un incendio ocurrido en 1934. La industria también impulsó viviendas obreras, espacios de encuentro y propuestas educativas, y transformó el paisaje del lugar. Décadas después, la crisis industrial y las inundaciones obligaron a buscar alternativas.

Beruti: el pueblo que nació con el ferrocarril en 1890

La historia de Beruti comenzó el 25 de agosto de 1890, con la inauguración de su estación del Ferrocarril del Oeste. La población se desarrolló en torno a las colonias agrícolas La Luisa y General Paunero, conectadas con la expansión ferroviaria y la producción rural.

La histórica fábrica GIAT, inaugurada en Beruti en 1935 Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Entre sus impulsores estuvo José Guazzone, un inmigrante italiano llegado en 1875 convertido en empresario cerealero. Conocido como “el Rey del Trigo”, adquirió unas 22.000 hectáreas en 1889 y promovió el asentamiento de familias agricultoras. Según la historia municipal, el ingeniero encargado de trazar el pueblo utilizó un arado de mancera para marcar sus manzanas, un símbolo de sus orígenes.

Un incendio en 1934 y la fábrica que ocupó un antiguo molino

Hacia 1894 se había construido en la localidad un molino harinero que, después de cerrar alrededor de 1920, quedó sin su función original. La oportunidad de reutilizarlo surgió cuando Carlos Guazzone, hijo de José, perdió por un incendio en 1934 su fábrica de trenzados y cordones ubicada en Buenos Aires. Decidió trasladar la producción a Beruti y adaptar las instalaciones del molino, aprovechando la conexión ferroviaria. Así, el 3 de junio de 1935, abrió GIAT (Grandes Industrias Argentinas de Trenzados). La nueva actividad comenzó a atraer trabajadores desde otras localidades, generó demanda de viviendas y cambió la identidad del pueblo.

Una fábrica con 450 trabajadores y viviendas para familias obreras

El impacto se hizo evidente hacia 1950: según la historia difundida por el municipio, GIAT tenía alrededor de 450 empleados en una población cercana a los 2.000 habitantes. A la producción textil se sumó la actividad de BAT, relacionada con barnices para trenzados. La empresa también dejó una marca física en Beruti.

Las antiguas viviendas obreras que forman parte de la historia de Beruti Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

En 1935, Carlos Guazzone proyectó un barrio de 50 casas para trabajadores, aunque finalmente se terminaron diez. Las viviendas, de unos 60 metros cuadrados, tenían dos habitaciones y eran alquiladas a familias obreras. El empleo fabril impulsó comercios, pero hizo depender la economía local de una industria.

Un club de 1945 y aulas instaladas en antiguos tranvías

La fábrica influyó en otros aspectos de la vida comunitaria. El 3 de marzo de 1945 se fundó el Club Social y Deportivo GIAT, promovido por empleados que utilizaron aportes de la empresa para crear una institución deportiva y social. Su nombre conservó la relación entre el trabajo y la identidad del pueblo. Años después, en 1963, nació el Instituto Agrotécnico Padre Castellaro, destinado a ampliar las opciones educativas de los jóvenes de la zona. Sus primeras clases se dictaron en viejos tranvías adaptados como aulas, una solución provisional que se volvió una de las historias más particulares del lugar.

De la crisis industrial a la preservación de su patrimonio

Entre fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, las dificultades económicas afectaron la producción y el empleo. Las inundaciones de los años ochenta profundizaron los problemas. Según la Municipalidad de Trenque Lauquen, el complejo GIAT-BAT continuó funcionando, con actividad reducida, hasta 2012. Al perder peso la industria, el pueblo buscó alternativas y comenzó a preservar su patrimonio. La reducción del empleo también afectó a los comercios y a las familias que habían construido su vida alrededor de la fábrica.

Beruti, el pueblo bonaerense que creció alrededor de una fábrica textil Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Hoy, Beruti conserva la estación ferroviaria, el antiguo edificio fabril y viviendas vinculadas con los trabajadores. También cuenta con el Museo del Agro, que reabrió en 2023 después de tareas de recuperación. Más de 130 años después de su fundación, la localidad sigue mostrando cómo un molino abandonado se convirtió en una fábrica capaz de transformar la vida de un pueblo bonaerense.