Fue condenado a 27 años por terrorismo, escapó de Buenos Aires y ofrecen $20 millones para encontrarlo: quién es Leonardo Bertulazzi

Leonardo Bertulazzi cuando fue detenido en Argentina en 2002. Foto: Ministerio de Seguridad.

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, es un ciudadano italiano y exterrorista de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó secuestros, atentados y asesinatos en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

Condenado a 27 años de prisión por la Justicia italiana y tal como informó Canal 26, permanecía bajo arresto domiciliario en Buenos Aires mientras esperaba su extradición, hasta que se fugó este martes utilizando un arnés y sogas para escapar desde un quinto piso.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué fue condenado a 27 años de prisión

Bertulazzi formaba parte de la columna genovesa de las Brigadas Rojas, conocida como “28 de Marzo”, y usaba el apodo “Stéfano”. Su participación en la organización criminal se remonta a la década de 1970, durante los denominados “Años de Plomo”, un período marcado por la violencia política en Italia.

Así se escapó Leonardo Bertulazzi, el exterrorista de las Brigadas Rojas. Video: cámara de seguridad.

La Justicia italiana lo condenó por delitos relacionados con su pertenencia a una organización armada y su participación en actividades terroristas, entre ellas el secuestro del empresario Pietro Costa en 1977. La pena unificada de 27 años surgió de sentencias dictadas en ausencia durante la década de 1980.

Su nombre también quedó vinculado con el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978. Las autoridades argentinas lo relacionaron con tareas logísticas de las Brigadas Rojas, aunque esa vinculación debe distinguirse de su condena por otros delitos.

Cómo llegó a Argentina y por qué tenía condición de refugiado

Después de permanecer prófugo de la Justicia italiana, el exterrorista ingresó a Argentina en 2002 tras recorrer distintos países latinoamericanos. Ese mismo año fue detenido a pedido de Italia, pero la solicitud de extradición fue rechazada inicialmente debido a las garantías procesales relacionadas con las condenas dictadas en ausencia.

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

En 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado, lo que le permitió permanecer legalmente en el país. Esa situación cambió en agosto de 2024, cuando las autoridades argentinas le retiraron la protección y la Policía Federal volvió a detenerlo en la Ciudad de Buenos Aires.

En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Italia. Sin embargo, Bertulazzi continuó bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaban las actuaciones vinculadas con su traslado y su situación judicial.

Cómo escapó de su departamento en San Telmo y cuánto ofrecen para encontrarlo

Leonado Bertulazzi escapó de su departamento este martes, ubicado sobre la calle Defensa al 600, donde cumplía arresto domiciliario con vigilancia policial y una tobillera electrónica. Según la reconstrucción, utilizó sogas y un arnés para descender por balcones vecinos, atravesó un terreno baldío y saltó un portón para llegar a la calle.

Los investigadores también determinaron que había manipulado la tobillera electrónica para evitar que se detectara su salida. La Policía Federal inició un operativo de búsqueda y comenzó a analizar cámaras de seguridad para reconstruir su recorrido.

Leonardo Bertulazzi también quedó vinculado al secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978.

Tras la fuga, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $20 millones mediante la Resolución 1168/2026, publicada el 11 de noviembre en el Boletín Oficial. La medida está destinada a quienes aporten información útil para localizarlo y detenerlo.

Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse gratuitamente al 134, la línea del Programa Nacional de Recompensas. Mientras continúa su búsqueda, el objetivo de las autoridades es concretar su captura para avanzar con la extradición solicitada por Italia.