De qué se trata el "método monje": ideal para concentrarse y mejorar la productividad en la última semana del año

Concentración, concentrarse. Foto: X/Grok.

Intentar mantener la concentración por varias horas es un gran desafío, sobre todo en tiempos donde las distracciones están por todas partes, como ocurre en la semana que divide la Navidad y el Año Nuevo. Para esto existe el “método monje”, que tiene como objetivo fomentar la productividad y la concentración prolongada. Esta técnica está diseñada para ayudar a las personas a concentrarse en una sola tarea y que sea completada sin distracciones durante el proceso.

El también conocido como “truco de la productividad” está inspirado en la vida de los monjes, quienes viven aislados y saben manejar mejor la concentración, según explicaron usuarios en TikTok, donde se viralizó este método.

Concentracion, pensar. Fuente: Pexels.

Cómo concentrarse y no distraerse con el “método monje”. Fuente: Pexels.

Cómo se pone en práctica el “modo monje”

Este modo se trata de una disposición en la que los sentidos se comprometen con una tarea, lo que lleva a un estado de atención plena que escapa a las distracciones de alrededor. Este modo trata de poner en juego la súper productividad, una manera de ver la chance de dar lo mejor de cada uno.

Por esto, se recomienda crear una línea entre el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Esto ayudará a alinear estos puntos, lo que ayudará a la concentración y a crear una base sólida para conseguir respuestas creativas, asertivas y eficientes a los distintos desafíos con los que se cruza una persona.

A su vez, se cree conveniente contar con un trabajo personal que incluye el registro de las emociones y el estado de ánimo de aquel momento. Por esto mismo, s e cree que cuando el cuerpo atraviesa cansancio o hábitos pocos saludables, será más complejo alcanzar el objetivo de estar en “modo monje”.

Concentracion, pensar. Fuente: Pexels.

Concentración con el “método monje”. Fuente: Pexels.

Luego de resolver todo lo mencionado, el siguiente paso es definir los objetivos, como lo que se pretende cumplir y lo que se quiere aprender. Después de eso resuelto, se debe construir un lugar que no permita distracciones y ayude a enfocar en el objetivo puntual.

Si se hayan distracciones en este proceso, se deben llevar a cabo las acciones necesarias para eliminarlas. Esto puede ser apagar un teléfono, ponerse auriculares o simplemente ordenar el espacio, depende de lo que afecta a la persona que esté intentando concentrarse.

La siguiente etapa es para definir el tiempo que se le dedicará al “método monje”

Las recomendaciones apuntan a que la mañana es el mejor momento para alcanzar este nivel de concentración, algo ideal para adquirir nuevos conocimientos.

Para las personas que recién comenzarán a implementar este método, no deben amedrentarse. Tal como aconsejan los especialistas, la mejor forma de empezar es con periodos cortos y, una vez que se logra mantener la concentración, recién ahí se podrán sumar minutos u horas.