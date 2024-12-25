comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

De qué se trata el "método monje": ideal para concentrarse y mejorar la productividad en la última semana del año

Mantener una concentración prolongada en tiempos donde las distracciones están por todos lados es muy complicado. Para afrontarlo, se desarrolló un método que te podría ayudar a resolverlo.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Concentración, concentrarse. Foto: X/Grok.
Concentración, concentrarse. Foto: X/Grok.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Intentar mantener la concentración por varias horas es un gran desafío, sobre todo en tiempos donde las distracciones están por todas partes, como ocurre en la semana que divide la Navidad y el Año Nuevo. Para esto existe el “método monje”, que tiene como objetivo fomentar la productividad y la concentración prolongada. Esta técnica está diseñada para ayudar a las personas a concentrarse en una sola tarea y que sea completada sin distracciones durante el proceso.

El también conocido como “truco de la productividad” está inspirado en la vida de los monjes, quienes viven aislados y saben manejar mejor la concentración, según explicaron usuarios en TikTok, donde se viralizó este método.

Concentracion, pensar. Fuente: Pexels.
Concentracion, pensar. Fuente: Pexels.

Cómo concentrarse y no distraerse con el “método monje”. Fuente: Pexels.

Cómo se pone en práctica el “modo monje”

Este modo se trata de una disposición en la que los sentidos se comprometen con una tarea, lo que lleva a un estado de atención plena que escapa a las distracciones de alrededor. Este modo trata de poner en juego la súper productividad, una manera de ver la chance de dar lo mejor de cada uno.

Contenido Recomendado

En busca de la longevidad:cuatro deportes que brindan importantes beneficios después de los 50 años

En busca de la longevidad: cuatro deportes que brindan importantes beneficios después de los 50 años

Riesgo para la salud:cuáles son los cuatro alimentos que nunca se deben recalentar

Riesgo para la salud: cuáles son los cuatro alimentos que nunca se deben recalentar

Por esto, se recomienda crear una línea entre el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Esto ayudará a alinear estos puntos, lo que ayudará a la concentración y a crear una base sólida para conseguir respuestas creativas, asertivas y eficientes a los distintos desafíos con los que se cruza una persona.

A su vez, se cree conveniente contar con un trabajo personal que incluye el registro de las emociones y el estado de ánimo de aquel momento. Por esto mismo, s e cree que cuando el cuerpo atraviesa cansancio o hábitos pocos saludables, será más complejo alcanzar el objetivo de estar en “modo monje”.

Concentracion, pensar. Fuente: Pexels.
Concentracion, pensar. Fuente: Pexels.

Concentración con el “método monje”. Fuente: Pexels.

Luego de resolver todo lo mencionado, el siguiente paso es definir los objetivos, como lo que se pretende cumplir y lo que se quiere aprender. Después de eso resuelto, se debe construir un lugar que no permita distracciones y ayude a enfocar en el objetivo puntual.

Si se hayan distracciones en este proceso, se deben llevar a cabo las acciones necesarias para eliminarlas. Esto puede ser apagar un teléfono, ponerse auriculares o simplemente ordenar el espacio, depende de lo que afecta a la persona que esté intentando concentrarse.

La siguiente etapa es para definir el tiempo que se le dedicará al “método monje”

Las recomendaciones apuntan a que la mañana es el mejor momento para alcanzar este nivel de concentración, algo ideal para adquirir nuevos conocimientos.

Para las personas que recién comenzarán a implementar este método, no deben amedrentarse. Tal como aconsejan los especialistas, la mejor forma de empezar es con periodos cortos y, una vez que se logra mantener la concentración, recién ahí se podrán sumar minutos u horas.

SaludConsejosBienestarMente
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Riesgo para la salud:cuáles son los cuatro alimentos que nunca se deben recalentar

    Riesgo para la salud: cuáles son los cuatro alimentos que nunca se deben recalentar

  2. En busca de la longevidad:cuatro deportes que brindan importantes beneficios después de los 50 años

    En busca de la longevidad: cuatro deportes que brindan importantes beneficios después de los 50 años

  3. Alzheimer:cuál es el primer olvido de las personas que padecen la enfermedad

    Alzheimer: cuál es el primer olvido de las personas que padecen la enfermedad

  4. Cae la natalidad en Argentina:nacen cada vez menos niños y el 57% de los hogares ya no tiene menores

    Cae la natalidad en Argentina: nacen cada vez menos niños y el 57% de los hogares ya no tiene menores

  5. Ennio Tasciotti, especialista en longevidad:“Hay que reducir la brecha entre la esperanza de vida y los años vividos sin enfermedad”

    Ennio Tasciotti, especialista en longevidad: “Hay que reducir la brecha entre la esperanza de vida y los años vividos sin enfermedad”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei, ante empresarios en Council of the Americas:“Bajamos 85% la inflación”

Javier Milei, ante empresarios en Council of the Americas: “Bajamos 85% la inflación”

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei:”Vale la pena el sacrificio"

El Gobierno respaldó la privatización del Belgrano Cargas:“Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”

Parte médico de Nadia Beller:se confirmó el embarazo y heridas de arma en distintas partes del cuerpo

Economía

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei:”Vale la pena el sacrificio"

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei: ”Vale la pena el sacrificio"

Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que analiza usar el Gobierno para impulsar créditos hipotecarios

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad:cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026

General

Impactantes declaraciones:el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

Impactantes declaraciones: el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos en el año 1992