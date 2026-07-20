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“Reyes de todos los tiempos”: así reflejaron los medios españoles la consagración en el Mundial 2026

Los diarios más importantes de España festejaron el título obtenido por su Selección ante Argentina en la Copa del Mundo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Medios españoles reaccionan al título de España.
Medios españoles reaccionan al título de España. Foto: Capturas/Canal26.com
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España le ganó a la Selección Argentina la final del Mundial 2026 y alcanzó así su segunda Copa del Mundo. Tras el partido, los medios españoles reflejaron un triunfo histórico con títulos variados.

El diario Marca, por ejemplo, abrió con una imagen completa de los futbolistas de la “Roja” alzando el trofeo bajo el título “¡¡¡Los Reyes de todos los tiempos!!!”.

Tapa de medios españoles tras la final del Mundial.
Los diarios españoles reflejaron el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial. Foto: Captura de pantalla

“¡España, campeona del mundo!” tituló, por su parte, Mundo Deportivo. Que también amplió toda una sección especial dedicada a la final del Mundial bajo la frase “La segunda estrella”.

En ella, publicó diferentes análisis y notas relacionadas con el partido, además de reacciones y perlitas que tuvo el encuentro definitorio de la Copa del Mundo.

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Tapa de medios españoles tras la final del Mundial.
Los diarios españoles reflejaron el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial. Foto: Captura de pantalla

El mismo título utilizó El País, que desarrolló: “La Roja consigue su segundo Mundial con un gol de Ferran Torres en la prórroga después de reducir a la Argentina de Messi”.

Tapa de medios españoles tras la final del Mundial.
Los diarios españoles reflejaron el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial. Foto: Captura de pantalla

El diario AS, en tanto, señaló: “Como la primera vez”, título que acompañó con una amplia imagen de los jugadores españoles levantando la Copa del Mundo.

Tapa de medios españoles tras la final del Mundial.
Los diarios españoles reflejaron el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial. Foto: Captura de pantalla

“¡España gana su segunda estrella con un mordisco del Tiburón!”, escribió Sport. Esta frase se debe a que Ferran Torres, autor del gol del triunfo español, es conocido como “El Tiburón”, un apodo que él mismo adoptó debido a su mentalidad competitiva, su capacidad de superación personal y su instinto letal frente al arco.

Tapa de medios españoles tras la final del Mundial.
Los diarios españoles reflejaron el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial. Foto: Captura de pantalla

El equipo español se coronó campeón del Mundo tras derrotar por 1-0 a la Selección Argentina en el estadio Metlife en New Jersey. De esta manera, España suma la segunda estrella a su camiseta luego de la conquista obtenida en el Mundial Sudáfrica 2010.

El mensaje del presidente de España tras el Mundial 2026

Por otro lado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también felicitó en las redes sociales a los futbolistas de su selección por la victoria en la final del Mundial 2026: “¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección!. Gracias, equipo”, escribió.

El mensaje de Pedro Sánchez.
El mensaje de Pedro Sánchez. Foto: Captura X

Entre otras autoridades, Sánchez presenció el partido desde el palco de autoridades del estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, junto al rey Felipe VI, la reina Letizia, y sus hijas.

Selección EspañaSelección ArgentinaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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