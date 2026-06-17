Adiós a las dietas detox: la fruta que los expertos recomiendan para cuidar el hígado de forma natural

El hígado graso afecta a millones de personas en el mundo y está asociado a dietas ricas en azúcares y alimentos ultraprocesados.

Cuando se habla de cuidar el hígado, suelen aparecer recomendaciones relacionadas con jugos detox, infusiones o dietas depurativas. Sin embargo, especialistas en nutrición coinciden en que la mejor estrategia para mantener saludable este órgano pasa por una alimentación equilibrada y rica en nutrientes esenciales.

En ese contexto, una fruta ganó protagonismo por sus posibles beneficios para la salud hepática: la palta. Diversos estudios señalan que su composición nutricional podría ayudar a reducir la inflamación, mejorar el metabolismo de las grasas y proteger las células del hígado frente al daño oxidativo.

Hígado - tipos de hepatitis

¿Por qué la palta puede beneficiar la salud del hígado?

El hígado cumple funciones fundamentales para el organismo, como procesar nutrientes, eliminar sustancias de desecho y regular distintos procesos metabólicos. Cuando se acumula grasa en este órgano, puede desarrollarse una afección conocida como hígado graso, cada vez más frecuente en todo el mundo.

Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, el consumo regular de palta puede contribuir a disminuir tanto la inflamación como la acumulación de lípidos hepáticos, dos factores estrechamente relacionados con esta enfermedad.

Uno de los aspectos más valorados por los especialistas es su contenido de grasas monoinsaturadas, consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular y metabólica.}

La palta contiene grasas monoinsaturadas, fibra y antioxidantes que pueden contribuir al buen funcionamiento del hígado. Foto: Grok AI.

Los nutrientes que convierten a la palta en un aliado natural

Además de sus grasas saludables, el aguacate aporta una combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden favorecer el funcionamiento del organismo.

Entre ellos destacan la vitamina E, reconocida por su capacidad antioxidante, y la vitamina B6, necesaria para múltiples procesos metabólicos. También contiene fibra, un nutriente clave para la salud digestiva y el control de los niveles de glucosa en sangre.

La Fundación Española de la Nutrición señala además que esta fruta aporta potasio, magnesio y provitamina A, elementos que participan en funciones esenciales relacionadas con el metabolismo y el mantenimiento de los tejidos.

Especialistas señalan que incorporar esta fruta a una alimentación equilibrada puede ayudar a reducir la inflamación hepática. Foto: Bon Viveur.

Diversas investigaciones también analizaron el potencial del aceite de palta. Algunos estudios experimentales observaron una reducción de la inflamación hepática y de parámetros asociados al exceso de grasa en el hígado, aunque los expertos remarcan que los resultados deben interpretarse dentro del marco de una alimentación saludable.

¿Cuánta palta se recomienda consumir por día?

Los especialistas suelen recomendar una porción diaria de media palta, dependiendo de las necesidades nutricionales de cada persona.

Aunque se trata de un alimento saludable, su elevado contenido calórico hace que el consumo excesivo no sea aconsejable. En algunas personas también puede provocar hinchazón, molestias digestivas o alteraciones intestinales debido a su aporte de fibra.}

Además de beneficiar la salud hepática, la palta aporta vitaminas, minerales y compuestos que favorecen el metabolismo. Foto: Bon Viveur.

Por este motivo, los nutricionistas recomiendan incorporarlo como parte de una dieta variada que incluya frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales.

Otros beneficios que aporta esta fruta

Más allá de su posible efecto protector sobre el hígado, la palta ofrece otras ventajas para la salud. Su combinación de grasas saludables y fibra ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil en planes de control de peso.

Además, contiene carotenoides como la luteína, un compuesto asociado al cuidado de la salud visual. También aporta energía, proteínas vegetales y minerales que contribuyen al correcto funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento de la piel.

La fruta también aporta vitamina E, potasio y magnesio, nutrientes relacionados con la salud cardiovascular, la piel y el sistema nervioso. Foto: Unsplash.

Si bien ningún alimento por sí solo puede prevenir o curar enfermedades hepáticas, los especialistas coinciden en que la palta puede convertirse en un aliado dentro de un estilo de vida saludable, acompañado de actividad física regular y una alimentación equilibrada.